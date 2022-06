O luxus pro rok 2024, o nasazení při losu Eura. O co hrají fotbalisté v Lize národů

Česko jako nováček vstoupilo do nejvyšší úrovně Ligy národů minulý týden vítězstvím proti Švýcarsku (2:1) a v neděli přidalo bod za remízu se Španělskem.

„Jsem rád, jak to mužstvo zvládlo. A trenérovi i hráčům jsem to i řekl. Jarda Šilhavý mi férově přiznal, že to neočekával ani ve snu,“ líčil předseda asociace Petr Fousek.

To těžší však teprve přijde. Už ve čtvrtek se národní mužstvo představí v Lisabonu proti Portugalsku, které zatím dosáhlo podobných výsledků jako Češi. Remizovalo se Španělskem (1:1) a smetlo Švýcary (4:0).

V neděli pak český tým čeká odveta proti Španělsku v Málaze a v září zbývající utkání proti Portugalsku a ve Švýcarsku.

První tým v tabulce si vybojuje účast ve Final Four, poslední sestoupí do nižší úrovně.

„Cílem je záchrana, abychom v příštím ročníku tady zase měli tři zápasy s luxusními soupeři. Pro nás je to famózní konfrontace,“ zdůraznil Fousek.

„Obě odehraná utkání vzbudila zájem o fotbal a potvrdila, že na tom nejsme špatně. Jsem hrdý na trenéra i na celé mužstvo. Má charakter, je ohromně pracovité. Španělsko svým způsobem beru jako vítězství a těším se na další dva zápasy,“ poznamenal předseda asociace.

Příští ročník Ligy národů se bude hrát až na podzim 2024 po mistrovství Evropy v Německu.

Kvalifikace na něj se bude losovat za čtyři měsíce 9. října právě po letošním ročníku Ligy národů, jejíž současné výsledky budou při nasazení do jednotlivých košů zohledněny.

Česko by mělo být nejhůř ve druhém výkonnostním koši, protože patří mezi šestnáct účastníků nejvyšší úrovně Ligy národů. Podle výsledků bude nejlepších deset týmů v prvním koši a dalších šest v druhém, které doplní čtyři vítězové z Ligy B.

Na Euro 2024 postoupí dva nejlepší týmy z každé z deseti skupin, z nichž šest bude pětičlenných a čtyři šestičlenné. Jistou účast už má pořadatelské Německo.

Zbývající tři týmy vzejdou z dodatečné kvalifikace. Formát baráže Evropská fotbalová unie (UEFA) ještě oficiálně nepotvrdila, ale podle kuloárních informací bude stejný jako v případě poslední kvalifikace o světový šampionát.

To znamená, že naději na baráž mají nejlepší čtyři týmy z každé konkrétní úrovně Ligy národů, které se účast na Euru nevybojovaly v kvalifikaci.

A jelikož lze očekávat, že kvalifikačním sítem projde drtivá většina reprezentací z nejvyšší úrovně Ligy národů, Česko tak už v tuhle chvíli má takřka jistotu, že v případě neúspěchu v kvalifikaci dostane druhou šanci právě v baráži.