Jak jsem tancoval na Billie Jean. Šubert o národním týmu, nervozitě i Yamalovi

Když se reprezentace sešla loni v září, on si zrovna zvykal v Mladé Boleslavi, kam začátkem měsíce přestoupil. V první sezoně nakonec nastoupil ke 25 utkáním a zapsal jediný gól. Teď jich má už o pět víc.
„Asi bych neřekl, že něco dělám jinak. Hlavní je sebevědomí, určitě jsem si začal víc věřit, ale myslím si, že to šlo ruku v ruce s mou pozicí v týmu. Minulou sezonu jsem přišel jako nováček ze druhé ligy, takže to bylo takové seznámení. Teď jak jsem měl už tu sezonu za sebou, tak se i zvedly moje výkony,“ usmál se čtyřiadvacetiletý Šubert během čtvrtečního setkání s novináři.
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Zvedly se natolik, že jste v reprezentaci a proti Chorvatsku (1:2) jste i poprvé nastoupil. Jaké to bylo, když na vás trenér Denia v sobotu večer ukázal?
Byl jsem natěšený, strašně moc. Pro mě to byl asi zatím největší zápas kariéry. Být na hřišti s hráči jako Modrič nebo Kovačič, takže jsem byl šťastný a už jsem chtěl jít na trávník.
Byl jste nervózní?
Popravdě jsem čekal, že budu víc nervózní, ale jakmile jsem se šel rozcvičit, tak to ze mě spadlo. Chtěl jsem jít hrát fotbal a dokázat, že tady nejsem náhodou.
Co bylo v zápase s Chorvaty nejtěžší?
V podstatě každý souboj s nimi, jakákoliv snaha jim vzít balon. Jejich kvalita na míči je obrovská a bylo těžké se jim v tom vyrovnat.
Oproti lize velký skok, že?
Tohle jsou zápasy nejvyšší úrovně, kam se chce dostat každý hráč. Je to úplně jiná úroveň ve všem. V kvalitě hráčů, hře na míči, v intenzitě.
Vidíte ten rozdíl i na tréninku u spoluhráčů?
Určitě, všichni mají velkou kvalitu. U našich hráčů to vidím v zakončení nebo celkově práci s míčem, ale na trénincích se jim dokážu celkem vyrovnat.
Jak proběhlo vaše přivítání na srazu? Musel jste zpívat nebo něco podobného?
Já jsem si vylosoval tancování, takže jsem tancoval Michaela Jacksona, konkrétně písničku Billie Jean.
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A jak to dopadlo?
Kluky jsem pobavil a říkali mi, že to bylo super.
Je v týmu někdo konkrétní, zejména ze zkušených hráčů, kdo vám nováčkům pomáhá si zvyknout?
Ani ne. Celý tým funguje dobře a všichni zkušení hráči jako Krejčí nebo Coufal nás nováčky hned vzali do týmu a se všemi se normálně baví.
Už jste měl čas se na chvilku zastavit a zrekapitulovat si ty poslední nabité měsíce?
Popravdě řeknu, že ne. Furt v tom plynu dál a ještě jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, že bych si to nějak rekapituloval.
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Máte nějaké přání do budoucna?
Tak přání... Určitě chci nastoupit do zbylých dvou zápasů teď v rámci srazu a odehrát co nejvíc minut, abych se mohl porovnat s těmi nejlepšími.
A co potom? Myšleno třeba po sezoně, protože s vašimi výkony Mladá Boleslav nemusí být vrcholem kariéry.
Své sny a cíle určitě mám, ale teď takhle do budoucna nenahlížím. Prostě chci pokračovat v Boleslavi, chci dávat co nejvíc gólů a chci, abychom s Boleslaví hráli nahoře.
Jakou roli ve vašem vývoji hraje trenér Aleš Majer?
Pro mě osobně velkou. Kdo ví, jestli bych tu šanci v lize ještě dostal, ale on mi ji dal, což pro mě bylo důležité. Mluvili jsme spolu před srazem a popřál mi hodně štěstí. A určitě s ním ještě budu během následujících dnů mluvit.
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Je něco, co mají Mladá Boleslav a reprezentace společného? Čeho jste se třeba mohl chytit?
Celkem jo. Třeba styl, který teď chceme hrát, což je pro mě výhoda. I moje pozice na hřišti je tady podobná jako v Boleslavi.
Jak s vámi komunikuje trenér Denia?
Snaží se být vtipný, ale zároveň klade důraz na detaily. Měli jsme rozbory ještě s asistentem, kde vypichovali věci, které by chtěli vidět v mojí hře, a věci, na kterých musím zapracovat, protože jsou v tomhle systému důležité.
V nejbližším zápase vás čekají Španělé.
Momentálně je to asi nejlepší tým na světě s těmi vůbec nejlepšími hráči, takže se na to těším.
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Koho byste vypíchl?
Pro mě jako křídelníka to je určitě Lamine Yamal, kterého rád sleduju, protože to, co dokáže s míčem a jak dokáže obejít hráče, tak to je neuvěřitelné.
Říkáte tedy, že ho máte nastudovaného. Z toho by národní tým mohl těžit, nemyslíte?
Nastudovaného bych asi neřekl, protože on každý zápas dokáže vymyslet něco úplně nového.