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Gól v Lize mistrů byl životní zážitek. Daněk o angažmá v Rakousku i národním týmu

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  17:38
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Kryštof Daněk na tréninku české reprezentace.

Kryštof Daněk na tréninku české reprezentace. | foto: ČTK

Záložník LASKU Linec Kryštof Daněk.
Záložník LASKU Linec Kryštof Daněk střílí gól Sportingu.
Kryštof Daněk slaví svůj premiérový zásah v Lize mistrů.
Kryštof Daněk z LASK Linec (vpravo) během zápasu Ligy mistrů se Sportingem...
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Jsou to zhruba tři týdny, co gólem na 3:2 rozhodl utkání Ligy mistrů na půdě portugalského Sportingu. I to ho nejspíš přiblížilo k další pozvánce do fotbalové reprezentace. „Sledoval jsem minulý sraz, líbil se mi herní projev týmu a jsem rád, že tu teď můžu být,“ zářil linecký záložník Kryštof Daněk.

V národním týmu byl přesně před rokem. Tehdy ho povolal dočasný kouč Jaroslav Köstl a Daněk pak z lavičky zasáhl do přípravy se San Marinem i do kvalifikačního utkání proti Gibraltaru.

A teď na něj ukázal nový kouč Santi Denia.

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„Neříkal jsem si vyloženě, že to musí přijít, ale byl jsem v očekávání. Asi trochu víc než posledně, protože jsem přidal nějaké góly, navíc se dařilo i týmu. A vyšlo to,“ usmál se Daněk na setkání s novináři. „Cítím se dobře a doufám, že to dokážu přenést i do národního týmu.“

Nedávno jste dal vítězný gól na půdě Sportingu. Jaký to byl pocit?
Fotbalově to byl můj životní zážitek, bylo to něco neskutečného. Takovou věc si člověk může jenom vysnít. Celý tým tam podal nadprůměrný výkon, Sporting je velký klub, a že jsme ho porazili, bylo skvělé. Teď jsme zvládli i zápas proti Slovanu, nějaké body máme a vidina postupu tam je, i když to bude velmi obtížné v následujících utkáních.

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Máte šest bodů po čtyřech utkáních.
Někteří kluci říkali, že se v minulé sezoně s devíti body postupovalo na skóre. Máme před sebou ještě čtyři zápasy, a když jeden zápas zvládneme, tak to bude blízko. Dáme do toho všechno a určitě se o to popereme.

Vy jste si Ligu mistrů vyzkoušel už v dresu Sparty, teď ale přece jenom dostáváte více prostoru.
Každá minuta na hřišti je skvělá. Je to soutěž, co si přejete hrát. Je to nejvíc, co ve fotbale může být. Užívám si každý okamžik a jsou to nezapomenutelné zážitky. Je to výjimečné i tým, že LASK hraje Ligu mistrů poprvé a pro všechny to znamená hodně. Je to cítit z města, chodí víc fanoušků a jsou vděční, že jim přinášíme radost.

V Rakousku jste necelé dva roky. Jak vás to změnilo jako hráče?
Musel jsem si zvyknout. Je to úplně jiný život v zahraničí. Nikoho tam nemám, rodina je doma, kamarádi taky. Ale věřím, že jsem se za tu dobu posunul jak fotbalově, tak v životě. Cítím se na hřišti silnější a uvidíme, kam to bude pokračovat.

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Doporučil byste mladým hráčům vyzkoušet si štaci v zahraničí?
Těžko doporučovat, protože každý je jiný. Mně to z fotbalové stránky v Linci sedlo a úspěchy se dostavily, ale nikdy nevíte. Nechci radit, co je správná cesta. Každému sedne něco jiného a je to hodně individuální.

V čem vnímáte největší rozdíl mezi rakouskou a českou ligou?
Česká liga mi vždycky přišla víc fyzická, víc o běhání, soubojích, zatímco ta rakouská mi přijde trochu fotbalovější. Navíc v Česku je Sparta a Slavia, kteří jsou na špici a pravidelně bojují o titul, zatímco Rakousku máte více vyrovnaných týmů, které můžou udělat titul, což mi přijde zajímavější.

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Máte pocit, že v Rakousku razí jinou filosofii fotbalu?
Trochu jo. Minulá sezona mi v tomhle ohledu dala hodně, ale zároveň máme rakouského trenéra, který je na nás pes a taky říká, že defenziva je základ. Nějaké zvyky jsou podobné jako u nás, přece jenom jsme sousedé. Ale něco jsem se přiučil.

Herní revoluci se teď snaží přinést trenér Denia do národního týmu. Jaký z toho máte pocit?
Jsem tu dva dny, takže se toho snažím navnímat co nejvíc a co nejrychleji. Mám určitou vidinu, že by mi ten nový styl mohl víc sedět, když to bude víc o fotbale, kombinace a hře po zemi, ale to se ukáže v zápasech, jestli obstojíme a předvedeme dobrou hru.

Denia si individuálně sedá s každým hráčem. Už jste s ním také hovořil?
Máme spolu mítink v úterý večer, takže mě to teprve čeká a moc se těším.

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V prvním zápase tohoto srazu vyzvete Španělsko, s nímž jste posledně prohráli 1:3.
Jsou to mistři světa a nejtěžší soupeř. Když to řeknu blbě, tak v tom zápase nemá člověk co ztratit. Je to extrémně náročné, ale v týmu vnímám, že tam chceme důkladně připravit a nechat tam všechno, abychom uspěli. Vždycky se může něco stát a třeba se to povede.

Hrát proti nim v hlubokém bloku asi není cesta, že?
Když jim dáte prostor na kombinaci, tak nemáte moc šancí, protože z hlediska kreativity jsou nejlepší na světě. Věříme, že když jim to znepříjemníme a nedáme jim prostor, tak to je cesta, jak můžeme uspět.

Cítíte, že by národní tým po čtyřech porážkách potřeboval bodovat?
Stoprocentně vnímáme, že zlepšení herního projevu nestačí, protože se musí dostavit výsledky. Podle těch se soudí a je to to nejdůležitější. Věřím, že ta šance je, uděláme pro to všechno a snad nějaké body získáme.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Česko vs. NizozemskoFotbal - - 11. 11. 2026:Česko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
11. 11. 14:00
  • 3.85
  • 3.97
  • 1.81
Artis Brno vs. JablonecFotbal - Osmifinále - 11. 11. 2026:Artis Brno vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
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12. 11. 20:45
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