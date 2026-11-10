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Zranění mě motivovalo, říká reprezentační nováček Kozel. Co mu poradil táta?

Autor:
  8:31
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David Kozel na svém premiérovém srazu české reprezentace.

David Kozel na svém premiérovém srazu české reprezentace. | foto: ČTK

David Kozel (vlevo) a Jiří Klíma z Mladé Boleslavi a Martin Pospíšil z Artisu...
Olomoucký záložník Michal Beran (vpravo) s míčem před Davidem Kozlem z Mladé...
David Kozel na svém premiérovém srazu české reprezentace.
David Kozel na svém premiérovém srazu české reprezentace.
5 fotografií
Dost možná by se objevil v nominaci fotbalové reprezentace už při minulém srazu, na konci srpna ho však vyřadilo zranění. A tak se mladoboleslavský David Kozel dočkal až teď. „Ale o to větší motivace pro mě byla se dostat zpátky do formy. Jsem rád, že to takhle vyšlo,“ usmíval se na setkání s novináři.

Čtyřiadvacetiletý záložník se stal jedním ze dvou nováčků českého výběru. Tím druhým je teplický křídelník Idris Hopi.

„Kluci mě skvěle přivítali. Je to pro mě novinka, takže když jsem přijel na hotel, byl jsem trochu nervózní, ale každou chvílí to opadá. Těším se, až budu na hřišti a budu moct ukázat, co ve mně je,“ prohlásil Kozel.

Odchovanec pražské Dukly je synem Luboše Kozla, rovněž bývalého reprezentanta a v současné době trenéra Jablonce. Právě s ním shodou okolností Mladá Boleslav o víkendu hrála (0:0).

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„To utkání jsme si samozřejmě rozebrali. S tátou rozebíráme každý zápas, zvlášť když hrajeme proti sobě. K nominaci mi pogratuloval a říkal mi, ať hlavně hraju to, co umím, a jsem sám sebou,“ kývl.

Pokud by ale ve čtvrtek na Letné proti Španělsku dostal šanci, jeho táta to naživo neuvidí. „S rodinou mají plány a nebudou v České republice. Na jednu stranu mě to trošku mrzí, ale s tímhle dopředu počítat nemohl,“ vysvětloval Kozel mladší.

V aktuální sezoně patří k důležitým hráčům rozjeté Mladé Boleslavi a po úvodních čtyřech ligových kolech měl na kontě gól a asistenci. Jenže pak si proti Slovácku poranil kotník.

„Mrzelo to, protože člověk neví, kdy ta pozvánka zase může být takhle blízko. Cítil jsem se dobře, dařilo se mně i týmu a po zranění jsem si pokládal otázky, na jak dlouho to bude, jestli se do téhle formy ještě dostanu, jestli se nám bude dařit...,“ popisoval.

David Kozel na svém premiérovém srazu české reprezentace.

Nakonec mu ale pozvánka přišla.

V nominaci má navíc spoluhráče z Boleslavi Martina Šuberta, jenž si nováčkovskou úlohu odbyl posledně. Novinářům se pak svěřil, že musel tancovat na píseň Billie Jean od Michaela Jacksona.

„Hned, jak jsem se to dozvěděl, tak jsme byli v kontaktu a ptal jsem se ho, jak to probíhá. Říkal mi o tomhle přivítání, takže to mě čeká,“ usmál se Kozel.

Není každopádně náhoda, že jsou z týmu Aleše Majera v národním týmu hned dva hráči. Boleslav se v této sezoně úspěšně prezentuje kombinační fotbalem, který se teď snaží prosadit také Denia u reprezentace.

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„Je to dlouhodobá práce trenéra i týmu a teď si to sedlo. Trvalo, než to navnímáme a zvykneme si, co po nás trenér chce. V Česku je tenhle styl fotbalu specifický a u málokterého týmu vidíme, že by hráli takhle odzadu jako my. Nám to teď vychází, můžeme se na sebe spolehnout a věříme si vlastně proti každému,“ pochvaloval si Kozel.

„S Deniou jsem ještě neměl prostor tolik mluvit, ale ten herní styl je určitě jedním z důvodů, proč tu jsou dva hráči z Boleslavi. I když jsem ještě nebyl na tréninku, tak se na to těším,“ doplnil.

Sraz na přelomu září a října byl podstatně delší, než bude ten listopadový.

Národní tým tehdy zvládl hned čtyři zápasy elitní Ligy národů, zatímco teď má na programu jen dva – doma se Španělskem, o čemž už byla řeč, a pak v neděli v Chorvatsku.

Kolik toho Kozel odehraje?

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Artis Brno vs. JablonecFotbal - Osmifinále - 11. 11. 2026:Artis Brno vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
11. 11. 18:00
  • 3.25
  • 3.35
  • 1.98
Turecko vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Turecko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 3.45
  • 4.02
  • 1.91
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 2.32
  • 3.20
  • 3.08
Česko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Česko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 11.30
  • 7.01
  • 1.20
Itálie vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 4.29
  • 4.01
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