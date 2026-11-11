Kabongo ocenil Deniův herní styl i emoce. Šance na základ? Uvítám každou minutu

Tehdy si užil debut ve druhém poločase přípravného utkání na Letné proti Kosovu, krátce po závěrečném hvizdu se však dozvěděl, že do Ameriky nepoletí.
Teď je v národním týmu zase.
„Určitě mi ta předchozí zkušenost trochu pomohla. Každý je vyjukaný, když je tu poprvé, ale já už teď kluky znám, za což jsem rád,“ pochvaloval si.
Reprezentace se ale jinak dost proměnila.
Koubek odešel a nahradil ho Španěl Santi Denia, jenž se snaží praktikovat atraktivnější a fotbalovější herní styl.
„Líbí se mi to, protože mi tenhle styl sedí. Nový trenér chce hrát fotbal, navíc je hodně emotivní, což taky oceňuji. Něco jsme spolu načetli, takže už zhruba vím, co po mně bude chtít,“ přiblížil Kabongo.
O další nominaci si říkal už při minulém srazu, jelikož mu start sezony vyšel skvěle, ač se Plzeň výsledkově trápila.
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„Já se naučil v životě nečekat nic, protože mě to několikrát trefilo zpátky, takže jsem byl v pohodě. Ale teď se mi dařilo a jsem rád, že jsem tady,“ usmál se třiadvacetiletý útočník.
Objektivně však nepřijíždí v takové formě, jakou měl zhruba před dvěma měsíci.
V poslední třech soutěžních utkáních za Plzeň odehrál pouhých 44 minut, o víkendu do šlágru se Spartou (1:1) nezasáhl vůbec.
„Myslím, že důvěru tam máme všichni, stejně tak kvalitu, ale sestava se skládá podle aktuální formy, takže to vyšlo takhle a já nevěším hlavu,“ přesvědčoval.
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„Sebevědomí mám pořád stejné, ať góly dávám nebo ne. Samozřejmě jsem útočník, takže chci být číslo jedna, ale ještě není ani polovina sezony, takže musím makat dál,“ navázal.
Už teď nicméně se sedmi góly napříč všemi soutěžemi překonal své dosavadní střelecké maximum.
„Z osobního hlediska do určité míry splňuju, co jsem si předsevzal, ale z týmového pohledu to není optimální, protože nejsme na pozicích, kde by Plzeň chtěla a měla být. Ale pracujeme na tom,“ zdůraznil Kabongo.
Bude jeho forma stačit na základ v reprezentaci?
„To si netroufnu říct. Budu strašně vděčný, když vůbec nastoupím. Ani nečekám, že budu hrát v základu. Jsem tady, chci se ukázat trenérovi a každou minutu uvítám,“ kývl.
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V nejbližším utkání Češi vyzvou Španělsko, mistry světa i Evropy. Ti však budou v Praze bez několika opor včetně Lamina Yamala.
„Mohlo by to pomoct, protože jsou to rozdíloví hráči, ale mají za ně náhradu, která není o moc horší, takže to bude stejně těžké. Ale velká zkušenost pro mě i pro ostatní,“ pronesl Kabongo.
Když hráli Češi se Španělskem naposledy, prohráli 1:3.
„Rozebírali jsme to, viděl jsem ten zápas a myslím, že to není tak, že by se s nimi nedalo hrát. Mají tam prostory za obranou, kdy jsme se dostali do šancí. Pro mě nic není nereálné a jdu do toho s tím, že chci vyhrát,“ prohlásil.