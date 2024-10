K postupu v Lize národů stačí Čechům čtyři body. Jak je to s kvalifikací o MS?

Závar v ukrajinském vápně, do zakončení se tlačil také český útočník Tomáš Chorý (čtvrtý zprava). | foto: Reuters

Liga národů, která poprvé před šesti lety nahradila přípravná utkání, se zdánlivě tváří neatraktivně. Ale pořád je v ní o co hrát.

V jejím čtvrtém ročníku Češi bojují o to, aby se příště mohli potkat s evropskou elitou, jako před dvěma lety se Španělskem či Portugalskem.

A také o druhou šanci na postup na mistrovství světa 2026, pokud by při prvním pokusu v kvalifikaci příští rok selhali.

Do nejvyšší úrovně Ligy národů postoupí vítěz skupiny, druhý v pořadí bude hrát baráž proti jednomu týmu z třetích míst Ligy A.

Na třetích příčkách momentálně jsou Polsko, Belgie, Maďarsko a Srbsko. Ve zbývajících kolech se to však ještě může změnit, o záchranu by tak hrály například Nizozemsko, Chorvatsko či Dánsko. Play off Ligy národů se hraje příští rok v březnu.

Česko po čtyřech zápasech v Lize B svou skupinu vede o bod před Gruzií a Albánií, s kterými se utká v listopadu. Poslední Ukrajina ztrácí na český tým tři body.

Národní mužstvo se nejprve 16. listopadu představí v Tiraně proti Albánii, kterou minulý týden v Praze zdolalo 2:0. O tři dny později v Olomouci vyzve Gruzii.

S oběma reprezentacemi se v poslední době utkává poměrně často. Na Albánii narazilo loni v kvalifikaci o Euro 2024 (1:1 a 0:3). A s Gruzií hrálo právě letos v červnu na šampionátu (1:1). A když v září v Tbilisi vstoupilo do Ligy národů, podlehlo vysoko 1:4.

Následné dvě výhry nad Ukrajinou i Albánií a pondělní remíza s Ukrajinou však znamenají průběžné první místo. „Když hrajete fotbal, tak počítáte s tím, že by vás sedm bodů ze tří zápasů mohlo hodit zpátky. A my zpátky jsme. Nemusíme čekat na další výsledky, když to v listopadu zvládneme, první ve skupině zůstaneme,“ přemítal trenér Hašek.

Česku stačí čtyři body, čili vítězství a remíza. A je jedno, jestli vyhrají v Albánii a bod ukopou s Gruzií, nebo remizují v Albánii a pak porazí Gruzii. Ani jeden ze soupeřů se tak před Česko nedostane.

Pokud Češi ze dvou zápasů jednou zvítězí, obsadí nejhůř druhou příčku. Právě poražený z jejich duelu už je nepřeskočí stejně jako Ukrajina.

Za určitých okolností mohou na celkový triumf ve skupině stačit i tři body. To by však Čechům musela pomoci Ukrajina tím, že obere ostatní soupeře.

„Průběžné první místo je úžasné. Uděláme maximum, abychom ho udrželi,“ podotkl Souček.

Los kvalifikace o MS 2026

Liga národů je zároveň prostředkem k účasti na mistrovství světa 2026, které společně hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko.

Po rozšíření turnaje na 48 týmů z evropské fáze kvalifikace postoupí šestnáct zemí, o tři víc než dosud. Zatímco na všech kontinentech boje o šampionát už dávno probíhají, Evropa ještě nezná ani složení kvalifikačních skupin.

Los se uskuteční na přelomu listopadu a prosince, přesný termín a ani systém losování zatím zveřejněny nebyly. Ale jisté je, že všechno výrazně ovlivní právě Liga národů.

Podle dostupných informací lze systém losu jen odhadnout. O mistrovství světa se bude určitě bojovat v šesti čtyřčlenných a v šesti pětičlenných skupinách.

Ve čtyřčlenných musí být mužstva, která z březnového čtvrtfinále Ligy národů postoupí do červnového semifinále a finále. Ale jelikož se los kvalifikace uskuteční dřív než v březnu příštího roku, tak UEFA už při něm čtvrtfinálové dvojice zařadí do čtyřčlenných skupin.

Při losu kvalifikace MS 2026 budě pět výkonnostních košů, přičemž v tom posledním pátém bude šest outsiderů, ostatní koše budou dvanáctičlenné.

V prvním koši bude osm čtvrtfinalistů Ligy A a další čtyři nejlepší týmy podle dlouhodobého žebříčku FIFA. Jeho pořadí pak určí složení dalších košů.

Česko s největší pravděpodobností bude ve druhém koši. Do prvního se určitě neposune. Aby kleslo do třetího, muselo by v listopadu s Albánií a Gruzií prohrát a největší konkurent Skotsko výrazně zabodovat proti Polsku a Chorvatsku.

Česko může být jak v pětičlenné, tak čtyřčlenné skupině. Na šampionát postoupí přímo dvanáct vítězů skupin. Druzí v pořadí půjdou do baráže, v níž je doplní čtyři nejlepší vítězové skupiny Ligy národů, kteří se v kvalifikaci neumístili na prvních dvou příčkách.

Takže pokud by Česko vyhrálo svou skupinu Ligy národů a pak neuspělo v kvalifikaci o MS, takřka jistě by o šampionát mohlo bojovat ještě v baráži.