Holeš o kapitánském záskoku: Selhání bych si vyčítal, ale páska mě nesvázala

Během bujarých oslav, které pokračovaly ještě dlouho po skončení zápasu, si mohl oddechnout. Vzpomínat bude nejen na vítězství, ale také postup do elitní skupiny Ligy národů s příjemným bonusem v podobě skoro jisté baráže o mistrovství světa, kam by Češi šli i v případě neúspěchu v kvalifikaci.

Do výčtu přimíchejte ještě nasazení ve druhém koši, což značně usnadní kvalifikační skupinu, do níž reprezentantům 13. prosince v Curychu nalosují čtveřici soupeřů.

„Ze třetího koše bych jít nechtěl. Mám radost, že dostaneme snadnější soupeře. Sice se fotbal vyrovnává a nikde to není jednoduché, ale i tento rozdíl bude znát,“ kývl Holeš.

A kdyby vám to náhodou nevyšlo, pořád vás triumf ve skupině Ligy národů může poslat do zmíněné baráže.

To je velká výhoda, už v přípravě jsme si říkali, že jsme teď v uvozovkách tři výhry od mistrovství světa. Jsme o dost klidnější, máme za sebou ještě záchrannou brzdu.

V závěru to ale bylo chvílemi o nervy.

Máte pravdu. První poločas byl z naší strany výborný, vedli jsme 2:0 a chtěli dál pokračovat ze zabezpečené obrany a chodit do brejků, protože rychlost jim nevoní. To se potvrdilo. Venca Černý mohl zvýšit na 3:0, měl velkou šanci, ale bohužel chyběl kousek. Pak jsme si hloupě nechali dát kontaktní branku a od té doby jen bránili. Na konci se z toho stala trošku válka, ale podržel nás gólman.

Vy býváte klidný, ale před koncem to mávalo i s vámi. Co se tam dělo?

Spousta emocí, šlo o hodně. Měl jsem na ně pifku už od Eura, kde ten zápas byl takový divoký a my remizovali 1:1. Pak u nich prohra 1:4, takže už jsem je chtěl konečně porazit. Když se to na konci trošku zvrtlo, hrálo nám to navíc do karet, že se zápas rozkouskoval. A trošku jsme se pošťuchovali.

Pomohlo tentokrát, že jste se uklidnili rychlým gólem?

To bylo moc důležité. Pro soupeře rána, a když jsme vstřelili druhý gól, uklidnili jsme se ještě víc. Měli jsme nahráno a mohli hrát ze zabezpečené obrany. Věděli jsme, že Gruzie je brejkové mužstvo, takže stav nám vyhovoval. Navíc jsme je do brejků nepouštěli skoro vůbec. Pro nás ideální scénář.

Čím to, že jste byli tentokrát tak pevní?

Byla to stanovená taktika. Chtěli jsme mít pevný střed, aby nám tam aspoň jeden záložník pořád střed držel, aby nám tam neprocházeli. Poučili jsme se z minulých zápasů. Sice nakonec šance měli, pomohl nám i Matěj Kovář, ale myslím, že jsme si s tím poradili dobře. Chyběl nám Souček, ale Alex Král odehrál výborný zápas. Na to, jakou mají ofenzivní kvalitu, to fungovalo. Dodržovali jsme, co jsme chtěli.

A vy jste se poměrně rychle sehrál se stoperským kolegou Václavem Jemelkou, který zaskakoval za zraněného Ladislava Krejčího.

Nevěděl jsem, co od toho čekat, protože Vašek moc nehraje stopera ve dvojici, zatímco my ve Slavii to občas aspoň měníme. Ale klaplo nám to fakt suprově. Rozuměli jsme si spolu, před zápasem jsme si řekli, co potřebujeme. Je vidět, že je inteligentní fotbalista. Odehrál ty dva zápasy skvěle.

Reprezentační stopeři Tomáš Holeš s Václavem Jemelkou po vítězství v Lize národů nad Gruzií

Adamovi Hložkovi jste prý před gólem říkal, ať to trefí do šibenice jako proti vám v derby před dvěma lety.

Naštěstí mě neposlechl a udělal si to po svém. Říkal jsem mu, že konečně dal gól z trestňáku i v zápase, kde já jsem jeho spoluhráč. Těší mě to.

Loni jste v Olomouci dotáhli postup na Euro, teď první místo v Lize národů. Hraje se tu dobře?

Hraje, pomohli nám i lidi, kteří nás hnali v závěru. Vycítili, že potřebujeme pomoc. Druhá výhra v Olomouci v řadě, druhý úspěch, druhá oslava postupu. Takže nám to tady svědčí. Doufám, že tady v budoucnu budeme zase hrát.

Naráželi jste v kabině na loňskou kauzu Belmondo?

Ne, neproběhlo nic. Samozřejmě víme, že je to rok, pořád to všichni venku opakují, ale pro tým je to uzavřená záležitost.

Je to tady velký rozdíl proti Praze, kam na tribuny chodí spousta hostujících fanoušků?

Velký. Pokud je stadion plný našich fanoušků, nebo z většiny fanoušků soupeře, je to rozdíl. Už s Albánií na Letné to ale bylo divácky super, trošku jsme se poučili ze zápasu s Ukrajinou, kdy to skutečně nebylo dobré.