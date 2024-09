Nejedu se sem rozehrát, tvrdí Čvančara. Repre je zodpovědnost, všichni to víme

Trenér Ivan Hašek ho pozval vůbec poprvé. Jarní přátelské zápasy Čvančara vynechal kvůli zranění kotníku, v nominaci na Euru pak dostali přednost hráči s větším herním vytížením.

Čtyřiadvacetiletý útočník měl v Německu po přestupu ze Sparty skvělý úvod, jenže jeho výkonnost postupně upadla. Od ledna byl pak tři měsíce na marodce, v závěru sezony nastupoval povětšinou z lavičky a střelecky se mu vůbec nedařilo. Na gól mimochodem čeká od loňského listopadu, kdy skóroval proti Wolfsburgu (4:0).

Ani v nové sezoně se zatím jeho pozice příliš nezměnila. Do dvou ligových zápasů a jednoho duelu v poháru naskočil z lavičky dohromady na 34 minut. Reprezentaci ale nevidí jako způsob, jak se dostat do formy.

„Jak tady, tak v Gladbachu musím prokázat kvalitu, abych hrál. V klubu jsem po zranění ve složité situaci, ale nespojoval bych to s tím, že jsem se přijel do národního týmu rozehrávat,“ zdůraznil Čvančara v nahrávce pro média.

Češi se v úvodních dnech srazu připravovali v Praze a ve čtvrtek odletěli do Tbilisi. Tréninky si Čvančara pochvaloval. „Je to něco jiného než pod koučem Šilhavým. Ne že by to pod ním bylo špatné, ale řekl bych, že se to teď víc přibližuje tomu, co my kluci ze zahraničí máme v našich klubech, což je jedině dobře.“

V Tbilisi je už v sobotu čeká utkání s Gruzií, kterým otevřou skupinu Ligy národů. Zbylými dvěma soupeři jsou Ukrajina a Albánie.

„Vnímáme důležitost těch zápasů. Myslím, že každý reprezentační sraz není potřeba nic zdůrazňovat. Už jenom to, že tady jsme, znamená velkou odpovědnost, protože nehrajeme jenom za sebe, ale i za lidi, kteří nás podporují,“ pravil Čvančara.

S Albánií se Češi střetli na podzim v rámci kvalifikace na Euro (1:1, 0:3), s Gruzií pak na závěrečném turnaji ve skupině pouze remizovali 1:1, ačkoli měli velkou střeleckou převahu.

„Viděli jsme na Euru, že jsou nepříjemní, mají rychlé útočníky. Bude to náročný zápas, ale věřím, že jsme se na ně dobře připravili a že zvítězíme,“ burcoval Čvančara.

Právě on by svou výškou a důrazem mohl zajistit góly, které Čechům v utkání na evropském šampionátu chyběly.

Dostane šanci v základní sestavě? „To je na trenérovi,“ uzavřel Čvančara.