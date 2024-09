K čemu je fotbalová Liga národů? Může pomoci týmům na světový šampionát

Základní fáze: září až listopad 2024

LIGA A, čtyři skupiny po čtyřech

První a druhé týmy si zahrají o účast ve Final Four (březen a červen 2025)

Třetí v pořadí čeká play off o záchranu s druhými týmy Ligy B (březen 2025)

Čtvrté v pořadí sestoupí do Ligy B

LIGA B, čtyři skupiny po čtyřech

Vítězové postup do Ligy A

Druhé v pořadí čeká play off o postup s třetími týmy Ligy A (březen 2025)

Třetí v pořadí čeká play off o záchranu s druhými týmy Ligy C (březen 2025)

Čtvrté v pořadí sestoupí do Ligy C

LIGA C, čtyři skupiny po čtyřech

Vítězové postup do Ligy B

Druhé v pořadí čeká play off o postup s třetími týmy Ligy B (březen 2025)

Dva nejhorší ze čtvrtých míst sestoupí do Ligy D

Zbylé dva týmy ze čtvrtých míst čeká play off o záchranu s druhými týmy Ligy D (březen 2026)

LIGA D, dvě skupiny po třech

Vítězové postup do Ligy C

Druhé v pořadí čeká play off o postup s dvěma týmy z posledních míst Ligy C (březen 2026)