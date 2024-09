V útoku Schick, Hložek a Šulc, radí Haškovi čtenáři. Chtějí vidět i Ryneše

V úvodním zápase Ligy národů s Gruzií by vsadili na jistotu. Rozestavení se třemi stopery, v záloze kapitán Tomáš Souček, v útoku pak kanonýr Patrik Schick, jehož by měli doplnit Adam Hložek s Pavlem Šulcem. To radí trenérovi českých fotbalistů Ivanu Haškovi čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě.