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Denia svěřil pásku Coufalovi. Ten zmínil Pohlreicha i absence: Trenéra mi bylo líto

Autor:
  8:18
Český obránce Vladimír Coufal v souboji s Ante Budimirem z Chorvatska

Český obránce Vladimír Coufal v souboji s Ante Budimirem z Chorvatska | foto: AP

Český gólman Lukáš Horníček plachtí vzduchem.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
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Rozmyslel si reprezentační konec, který přes léto i kvůli rodině vážně zvažoval. Den před sobotním zápasem fotbalové Ligy národů proti Chorvatsku (1:2) poslouchal od kouče Santiho Denii vzletná slova a přirovnání k Lukovi Modričovi, legendě soupeře. A nakonec při absenci Ladislava Krejčího vedl mužstvo do nové éry zcela nečekaně jako kapitán. Tipli byste si, že Vladimíra Coufala uvidíte v národním týmu s páskou na rukávu?

Má bohaté zkušenosti z Premier League i německé bundesligy, ale také škraloupy, které nesmaže, i kdyby stokrát chtěl. Vzpomínáte? Kauza Belmondo, k tomu tzv. olomoucká děkovačka.

Jenže trenér Denia už několikrát naznačil, že se do minulosti nehodlá vracet a o výběru kapitána pro utkání s Chorvatskem řekl: „Bylo to společné rozhodnutí, které jsem konzultoval i s hráčem.“

Když nová etapa, tak se vším všudy.

Přitom když se Coufal loni v listopadu společně s Tomášem Součkem postavil za týmové rozhodnutí nejít ocenit fanoušky za jejich podporu po utkání s Gibraltarem, vedení asociace Součkovi kapitánskou pásku za trest sebralo. Vnímáte ten paradox, když ji o deset měsíců později na rukáv natáhl zrovna Coufal?

„Že děkovačka neproběhne, bylo týmové rozhodnutí, já s Tomášem Součkem jsme to pak trochu slízli za všechny,“ vysvětloval později incident z Androva stadionu. „Bylo mi líto hlavně Suka, protože to odnesl víc než já a vím, jak moc ho ta situace mrzela. Pro nároďák udělal první poslední a tahle věc ho na čas úplně zlomila. Zpětně vím, že to nebylo šťastné rozhodnutí, ale nebylo jen naše.“

Jednota? Už ji zase cítím. Coufal otevřeně o kauzách, vztahu k repre i stesku po rodině

V sobotu se Souček, který je po zranění kotníku, díval pouze v televizi, zatímco čtyřiatřicetiletý Coufal vedl mužstvo do bitvy. Jaká pro něj byla?

Tvrďák s blonďatým přelivem hrál reprezentační zápas číslo 66.

Na konci si přátelsky vykládal s chorvatským kapitánem Modričem.

A před kamerami České televize se pak pustil do obsáhlého hodnocení: „První poločas jsme nehráli, jak jsme chtěli. Byli jsme příliš pasivní, což se po přestávce trochu změnilo a aspoň jsme se k něčemu dostali.“

„Sice jsme pořád byli v bloku, presink nám úplně neštymoval, ale jsme v procesu učení, kdy zjišťujeme, co po nás trenér chce,“ pokračoval.

„Nějaké prvky tam doufám vidět byly: hlavně odvaha hrát s míčem, i když kvalitu, jakou mají Chorvati, zatím nemáme, v přechodu do útoku jsme bohužel udělali spoustu nevynucených individuálních chyb, jinak bychom mohli soupeři dělat víc problémům. Přesto mám ale radost z nových hráčů. Je vidět, že český fotbal má kvalitu, na které může stavět. Potřebujeme pouze někoho, kdo nám bude věřit a pomůže nám najít správný systém i způsob hry.“

Ten někdo má být právě Denia.

„Věřím, že když spolu budeme déle, naučíme se to a bude to ještě víc koukatelné,“ věří Coufal. „Jak říkám: pokud půjdeme k Pohlreichovi na pět dnů, taky nebudete hned vařit jako on.“

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Španělský expert, který dosud působil převážně u mládežnických reprezentací, s týmem pracoval teprve od pondělí.

„Žádného průšvihu jsem se nebál,“ přesvědčoval Coufal a vrátil se k omluvenkám z úvodu týdne. Kvůli zdravotním problémům se totiž postupně omluvilo sedm hráčů, z toho pět slávistů. „Reprezentovat je čest, to ať si každý přebere, jak chce. Zraněním se samozřejmě vyhnout nedá, k fotbalu patří, ale trenéra mi bylo až líto, když jsem sledoval, jak mu hráči odpadali.“

Vladimír Coufal během rozcvičky před utkáním s Chorvatskem.

V pondělí to byli slávisté Zima, Chorý, Vlček, Provod a Jurásek. Vypadl také plzeňský Višinský, ve středu k nim přibyl sparťan Ryneš.

„Přišli jiní kluci z ligy a zvládli to dobře,“ chválil Coufal. „Nějaké individuální chyby jsme samozřejmě udělali, ale to se stane. Jedině tak se člověk učí.“

Jestli se ve hře českého týmu jedna věc nezměnila, jsou to Coufalovy dlouhé auty. Chaloupek po jednom takovém na začátku druhého poločasu ohrozil Livakoviče. A vzápětí po rychlém vhazování dohráli akci k jedinému regulérnímu českému gólu Hložek s Karabcem.

„Pravda, že tahle zbraň zůstala. A využít se dle mého dá ještě lépe,“ myslí si Coufal. „Obecně ale platí, že chceme hrát fotbal víc po zemi, nechceme se před bránu soupeře dostávat jen vzduchem, což snad bylo trochu vidět.“

Chvílemi ano. I když výsledek Čechy nepotěšil.

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„Jsem hodně zklamaný, že jsme to nedotáhli aspoň k bodu. S tím ofsajdem chyběl jen kousíček,“ připomněl odvolanou trefu debutujícího Radosty. „Ale štěstí si zasloužíme, až budeme připravení,“ dodal.

Nová reprezentační éra pokračuje už v úterý doma proti Anglii. Následují zápasy ve Španělsku a v londýnském Wembley, kde si Češi s Angličany střihnou rovnou repete.

„Teď si musíme hlavně odpočinout, protože toho máme plné kecky. A také poděkovat fanouškům za podporu,“ navázal Coufal. A co příští soupeř?

„Zeptejte se trenéra, jaký má plán. Ale bude to strašně těžké,“ pokrčil rameny. „Španělské mají v nominaci dvaadvacet mistrů světa, Angláni, to jsou světové hvězdy z Premier League. Na druhou stranu pro některé naše kluky to bude možná životní zkušenost. Jen takovými zápasy se můžeme posunout dál.“

Povede do nich české fotbalisty opět Coufal?

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