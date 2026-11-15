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Chybí nám kvalita, uznal Nedvěd. Výsledky nás netěší, ale téhle cestě věříme

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  23:55
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Generální manažer české fotbalové reprezentace přihlíží zápasu s Chorvatskem.

Generální manažer české fotbalové reprezentace přihlíží zápasu s Chorvatskem. | foto: Anna Kristová, Anna Kristová,  MAFRA

Chorvatský fotbalista Lovro Majer střílí gól v utkání Ligy národů s Českem.
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Určitě neměl přehnaná očekávání, ale nejspíš doufal, že prvních šest zápasů pod novým koučem Santim Deniou dopadne pro české fotbalisty přece jenom o něco lépe. „Myslím, že na hlubší hodnocení je čas. Šest porážek v řadě nás logicky nemůže těšit, není to pozitivní, ale neustoupíme z nastavené cesty,“ zdůraznil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd po prohře s Chorvatskem.

„Myslím, že se touhle cestou posuneme a věříme jí,“ doplnil v rozhovoru pro ČT Sport.

Češi zůstali ve své skupině bez bodu a v příštím ročníku Ligy národů tak budou hrát nižší divizi B.

Na jejich výkonech pod novým realizačním týmem bylo vidět zlepšení a nové prvky: snaha rozehrávat odzadu konstruktivně, více kombinovat, napadat i odvaha útočit. I Španělům, mistrům světa, dokázal národní tým přidělat problémy.

Chorvatsko - Česko 2:1, drama v závěru, fotbalisté však padli i pošesté a sestupují

Jenže se zároveň nevyvaroval zbytečných chyb, které ho často stály nadějně rozjetý zápas.

„Měli jsme v mužstvu 12 úplných nováčků, které jsme zabudovali. Pokračujeme v přestavbě mužstva. Bylo tu celkem 24 hráčů, kteří mají pět a méně utkání za národní tým, takže nám chybí zkušenosti. Detailní hodnocení na řadu teprve přijde, ale některé věci jsou jasné,“ pronesl Nedvěd.

Jaké?

„Třeba to, že jsme měli tři vyloučení nebo že jsme dali jenom tři góly. To je málo. Chybí nám kvalita, takže i na tomhle budeme muset pracovat, abychom se zlepšili a mohli hrát příště na téhle úrovni, tak do toho musíme šlápnout víc,“ zdůraznil.

ZNÁMKY: Jak byste hodnotili výkon českých fotbalistů v Chorvatsku?

Předčasný konec španělského realizačního týmu však nehrozí.

„Tohle vůbec není k diskusi. Santi a všichni kolem něj mají naši plnou důvěru. Nechceme sejít z téhle cesty, věříme jí a víme, že je správná. Budeme lepší,“ prohlásil Nedvěd.

Češi v příštím roce odstartují kvalifikaci ne evropský šampionát. Kvůli čtvrté pozici v tabulce Ligy národů však budou až ve druhém koši, takže se nevyhnou těm nejlepším reprezentacím, které budou v tom prvním.

„Přijde kvalifikace, kde půjde o hodně, ale jak jsem říkal: zapojili jsme celkem 37 hráčů, trenéři je viděli zblízka a teď už ví, co od nich čekat. Uvidíme, jak to poskládáme na kvalifikaci,“ zamyslel se Nedvěd.

Pavel Nedvěd a Santi Denia na nominační tiskové konferenci

Mimochodem, v uplynulých dnech a týdnech se hodně řešilo jméno Oriana Gorena, Izraelce s českými kořeny. Ten se sice před tímto srazem objevil v nominaci Izraele, nakonec však ani jednou nenastoupil.

Šance pro Česko?

„Když se naskytne podobná příležitost, budeme se jí chtít chopit. U Gorena je to ale tak, že on z mého pohledu čeká na Španělsko. Tam hraje, tam vyrůstal a bude se o to snažit. Jsou to cesty, které zvažujeme, ale musíme se teď soustředit hlavně na české hráče,“ uzavřel Nedvěd.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Kazachstán vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Kazachstán vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 3.74
  • 3.46
  • 2.05
Faerské ostrovy vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Faerské ostrovy vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 1.81
  • 3.42
  • 5.04
Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 2.11
  • 3.05
  • 4.12
Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.25
  • 5.88
  • 12.50
Litva vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Litva vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.11
  • 8.46
  • 27.60
Řecko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Řecko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:45
  • 1.44
  • 4.68
  • 7.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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