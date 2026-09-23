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Čechům propočty předpovídají sestup. Liga národů jako nástroj bojů o Euro 2028

Autor:
  16:46
Čeští fotbalisté během reprezentačního tréninku.

Čeští fotbalisté během reprezentačního tréninku. | foto: ČTK

Trenér českých fotbalistů Santi Denia (vpravo) a jeho asistent Pablo Amo
Čeští fotbalisté během reprezentačního tréninku.
Ondřej Lingr (v popředí) během tréninku českých fotbalistů před duely Ligy...
Čeští fotbalisté během reprezentačního tréninku.
12 fotografií
Před startem nového ročníku fotbalové Ligu národů chorvatský deník Sportske novosti zdůrazňuje: „Hlavně to chce vyhrát první zápas v Praze proti Česku. Vzhledem k dalším soupeřům ve skupině může být rozhodující.“

Podzimní soutěž národní mužstev totiž zároveň určí nasazení pro kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy, losovací ceremoniál se uskuteční 6. prosince v Belfastu.

V prosinci bude mít pátý ročník Ligy národů za sebou základní část, podle výsledků dojde k rozdělení do košů pro los.

Pro mužstva z elitní úrovně je zásadní, aby při losu kvalifikace byla v prvním koši a vyhnula se tak střetu s dalšími favority.

Česko a Chorvatsko se v Lize národů utkají se Španělskem a Anglií, zlatým a bronzovým týmem z letního mistrovství světa v Americe.

Liga národů 2026/2027

základní část se odehraje v září, říjnu a listopadu 2026

Pátý ročník Ligy národů startuje osmi zápasy ve čtvrtek 24. září.

Obhájci trofeje Portugalci se utkají proti Walesu.

Francii a Německo poprvé povedou věhlasná trenérská jména Zinedine Zidane resp. Jürgen Klopp. Itálii zase staronový kouč Roberto Mancini.

Čtvrteční program Ligy národů A (20.45)
Nizozemsko - Německo
Norsko - Dánsko
Portugalsko - Wales
Srbsko - Řecko

„I když si přejeme, abychom dosáhli co nejlepších výsledků proti smetánce světového fotbalu a ukázali, že mezi elitu patříme, klíčové je Česko. V Praze na stadionu Slavie se rozdávají karty pro další kolo,“ píší Sportske novosti.

V Lize národů se národní mužstva utkají v rámci jedné skupiny každým s každým doma venku. V elitní úrovni, kde je Česko pro letošek nováčkem, nejlepší dva postoupí do jarního čtvrtfinále, ve kterém se hraje o účast v červnovém Final Four.

Dva nejlepší týmy ze třetích míst se zachrání, zbývající dva společně s dvěma lepšími týmy ze čtvrtých příček budou hrát o udržení mezi elitou proti soupeřům z Ligy národů B.

Dva nejhorší týmy ze čtvrtých míst sestupují. Další ročník Ligy národů se bude hrát až na podzim 2028, bude jiná herní model a elitní úroveň se rozšiřuje z šestnácti na osmnáct mužstev.

Předtím je však na programu kvalifikace o mistrovství Evropy 2028. Při losu se v prvním koši ocitne dvanáct reprezentací, které na podzim v Lize národů A obsadí první tři místa.

Ve druhém koši budou týmy ze čtvrtých míst Ligy národů A a první dva z každé skupiny Ligy národů B a tak dále.

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Za předpokladu, že Španělé a Angličané potvrdí roli favoritů, Česko s Chorvatskem hraje o záchranu v Lize A a zároveň o nasazení v prvním koši pro los kvalifikace.

„Podle našeho matematického modelu z Ligy národů A přímo sestoupí Česko a Wales,“ tvrdí propočty Footbal Meets Data.

Pokud by to tak dopadlo, Češi budou při losu kvalifikace mistrovství Evropy v druhém koši. Počítač je tam vidí společně se Srbskem, Tureckem, Walesem, Švýcarskem, Rakouskem, Ukrajinou, Švédskem, Polskem, Maďarskem, Skotskem a Kosovem. S nimi by tedy Češi o Euro nebojovali.

„Češi mají nového trenéra Santiho Deniu, který nemá moc času na realizaci svých nápadů. Navíc jsou bez klíčových hráčů Schicka či Součka, což by nám mohlo usnadnit práci. Ale pozor, nesmíme si dělat iluze,“ varuje chorvatský deník.

Kvalifikace se bude hrát ve dvanácti skupinách, z nichž šest bude s pěti týmy a šest ze čtyřmi, jako to bylo v poslední době. Na závěrečný turnaj, který hostí společně Anglie, Skotsko, Wales a Irsko, postoupí přímo vítězové dvanácti skupiny a osm nejlepších týmů z druhých míst.

Dvě místa jsou vyhrazena pro nejlepší dvě z hostitelských zemí, které v kvalifikaci skončí mezi poraženými.

V závislosti na počtu hostitelských zemí se složí baráž ze zbývajících týmů na druhých místech a vítězů Ligy národů, kteří si postup nezajistily přímo.

Evropská kvalifikace v současné podobě se hraje naposled, od roku 2029 bude připomínat spíš model evropských pohárů.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Kladno vs. OstravaFotbal - 3. kolo - 23. 9. 2026:Kladno vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.80
  • 2.60
  • 2.30
Andorra vs. MaltaFotbal - Skupina 1 - 24. 9. 2026:Andorra vs. Malta //www.idnes.cz/sport
24. 9. 18:00
  • 3.60
  • 2.67
  • 2.39
Norsko vs. DánskoFotbal - Skupina 4 - 24. 9. 2026:Norsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 1.75
  • 3.92
  • 4.21
Portugalsko vs. WalesFotbal - Skupina 4 - 24. 9. 2026:Portugalsko vs. Wales //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 1.20
  • 6.55
  • 13.20
Srbsko vs. ŘeckoFotbal - Skupina 2 - 24. 9. 2026:Srbsko vs. Řecko //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 2.73
  • 3.09
  • 2.65
Nizozemsko vs. NěmeckoFotbal - Skupina 2 - 24. 9. 2026:Nizozemsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 2.37
  • 3.80
  • 2.63
Program a výsledky
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Výsledky

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