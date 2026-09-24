Palmerův návrat se odkládá. Tuchel řeší změny v anglické sestavě, chybí i Rice

Středopolař londýnské Chelsea do sezony vstoupil ve skvělé formě. V sedmi utkáních se podílel na šesti gólech (4+2) a i proto se měl vrátit do sestavy německého trenéra, pod kterým zatím odehrál pouze tři zápasy.
Anglický záložník však po pátečním ligovém utkání na půdě Brentfordu zaznamenal blíže nespecifikované svalové zranění.
V úterý ho tedy čeští fanoušci na Edenu neuvidí.
To však není jediná změna, kterou musí Tuchel před startem Ligy národů řešit.
Nominaci mu odřekli další čtyři hráči. Konkrétně Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford a Tino Livramento.
U Rice to vzhledem k hernímu vytížení není úplným překvapením. Záložník londýnského Arsenalu se už ve druhé polovině minulé sezony potýkal s nervovými problémy, které mu znepříjemnily i světový šampionát. V dosavadním ročníku navíc nastoupil do všech ligových utkání včetně úvodního klání Ligy mistrů proti italské Neapoli.
Sedmadvacetiletý záložník tak bude raději odpočívat, aby byl dostatečně připravený na mistrovskou evropskou soutěž a obhajobu titulu Premier League.
Současná podoba Anglické reprezentace na Ligu národů
Brankáři: Pickford, Steele, Trafford
Obránci: Alexander-Arnold, Branthwaite, Chalobah, Guehi, Hall, Konsa, O’Reilly, Quansah
Záložníci: Anderson, Bellingham, Lewis-Skelly, Scott, Gibbs-White, Garner
Útočníci: Calvert-Lewin, Eze, Gordon, Kane, Ngumoha, Rogers, Saka
Mainoova absence může Tuchela mrzet o poznání více. Jedenadvacetiletý středopolař Manchesteru United totiž byl na světovém šampionátu jediným anglickým hráčem v poli, který neodehrál ani minutu.
Německý kouč mu to chtěl vynahradit právě v Lize národů.
„Je mou povinností ho na hřiště dostat. Jen mojí vinou se neobjevil na mistrovství světa. Neudělal během něj jediný krok vedle,“ uvedl Tuchel na páteční tiskovce.
„Na trénincích se choval skvěle. Víc jsme však věřili Riceovi, Andersonovi nebo Reecovi. Bylo to pro něj těžké. Byla to moje vina,“ dodal.
Mainoo i Rashford však v nedělním ligovém utkání kvůli zranění předčasně střídali. Náprava se tedy prozatím konat nebude.
Německý trenér už povolal dvojici náhradníků. Vrací se záložník Nottinghamu Morgan Gibbs-White a svou premiéru v soutěžním utkání dospělé reprezentace si odbude středopolař James Garner z Evertonu.
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Na úvod Ligy národů nebude Tuchelovi chybět například kanonýr Harry Kane, barcelonský křídelník Anthony Gordon nebo záložník Jude Bellingham z Realu Madrid.
Možnost se předvést dostane i Bellinghamův spoluhráč a krajní obránce Trent Alexander-Arnold, který v bronzové sestavě světového šampionátu chyběl.
„Musí podat dostatečně kvalitní výkon. Na mistrovství světa s námi nebyl, tam jsme vsadili na jiné hráče. Za tím rozhodnutím si stále stojím. Teď je na něm, aby si opět vybojoval své místo v sestavě. Vždycky říkal, že je připravený bojovat. Čeká nás dlouhá příprava a jsem si jistý, že se předvede,“ popsal Tuchel.
Třetí skupinu elitní ligy A otevře Anglie se Španělskem a Česko proti Chorvatsku už v sobotu od 20.45 SEČ. Angličtí fotbalisté se ve stejný čas v úterý 29. září představí na Edenu proti domácí reprezentaci.