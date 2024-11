ANALÝZA: Fotbalová reprezentace se musí obejít bez srdce. Hledá se plán B

Jenže! Chybět bude kapitán Tomáš Souček, srdce týmu. Trenér Hašek musí vymyslet, jak nahradit pana Nenahraditelného. „Sehnat typologicky podobného hráče je těžké, ale varianty máme,“ soudil Ivan Hašek, než po remíze 0:0 v Albánii vyrazil do Olomouce.

Varianty možná jsou, nicméně ne stoprocentní. Souček, ačkoli si o jeho klátivém běhu a kreativní zručnosti můžete myslet své, nabízí ohromnou sílu. Zaprvé na hřišti díky pracovitosti a odhodlanosti. Zadruhé v oddanosti a umění tmelit tým.

Jestli u televize frfňáte podobně jako kritici v internetových diskusích, které jsou vůči Součkovi někdy až jedovaté, pak svůj názor zkuste obhájit u elitních trenérů. Proč na Součka jednoznačně vsadil Trpišovský? Proč Šilhavý? Proč Moyes ve West Hamu? Proč nyní Hašek?

Protože plní úkoly, cítí hru, je válečník a fantastický hlavičkář.

Není Chorý? Vezmeme druhé Ch

Nevíte-li, v reprezentaci chyběl za poslední čtyři roky jen dvakrát. Navíc v zápasech, které mužstvo v klidu ustálo bez něj. Za současného šéfa vynechal jen přátelský pouťák s Maltou: „Je kapitán, lídr.“

Nežádá úlevy jako jiní. I zápas v pekelné Tiraně odbojoval viditelně nachlazený, prokašlal noc. Kdyby ho nakonec sklátila viróza, vsaďte se, že bude chtít hrát i zítra, jenže nesmí. V sobotu večer se však vyautoval. Druhá žlutá během soupeření v Lize národů mu kazila dojem ze získaného bodu. Výsledek znamená, že Češi zůstali první, ale pro zítřek jsou bez Součka.

Český fotbalista Tomáš Chorý hlavičkuje míč v utkání s Albánií.

A taky bez útočného stožáru Tomáše Chorého, který se „vyžlutil“ za hloupé strčení do soupeře.

Takže tuplovaný problém.

Je na Haškovi, aby vymyslel speciální strategii pro konkrétní příležitost. Bude se muset odchýlit od všeho, co poslední rok budoval, protože na styl, který mu sotva začal fungovat, najednou nemá lidi.

Vsadil na systém s buldozerem Chorým vpředu, což se ukázalo jako trefa. Do té doby nedotknutelný elegán Schick přišel o pozici a poslední dva srazy chybí úplně, jelikož mu role náhradníka nesedí. A co teď, když atyp Chorý vypadl? Zase všechno překopat, když alternativu za dvoumetrovou figuru nemáte? Ne! Ta varianta se nabízela: dodatečně pozvat útočníka, který se Chorému v zarputilém stylu nejvíc podobá.

Ne, Liga národů není výplň

I ve Slavii, která vládne lize, to tak dělají. Jakmile si Chorý potřebuje odfrknout, nasadí Mojmíra Chytila. Také umí hrát zády k brance a udrží nakopnuté míče, výšková převaha neutrpí. A reprezentační trenér to ví. Chytil je navíc olomoucký patriot. Když měl před dvěma lety premiéru, vstřelil Faerům hattrick za deset minut. Zrovna v Olomouci.

Taky si říkáte, že by mohl rovnou skočit do základní sestavy? Asi by to nakrklo konkurenty Klimenta, Kuchtu a Hložka, ale taktický mustr by zůstal i bez Chorého.

Mojmír Chytil

Na snáze nahraditelných místech v obranné řadě si Češi o víkendu poradili. Ač se kvůli zranění omluvili hned tři stopeři (Vitík, Krejčí, Zima), vytáhl trenér plzeňského Jemelku, který obstál. Vzadu bez chyby, vpředu hlavičkoval do břevna.

Ale co bez Součka? To bude totální nezvyk. Hraje vždycky. Všude. Bez střídání. Když ho v červnu rozbolelo koleno, zařekl se, že Euro nevzdá. Až teď dochází na scénář, o kterém se dlouho spekuluje: co až bude Souček v zásadní chvíli chybět? Jak to s týmem zamává?

Pokud se na Ligu národů koukáte pořád jen jako na výplň, která nahrazuje obyčejné přáteláčky, nemusí vám to tak připadat, ale... V Olomouci půjde o hodně.

Jedna věc je postup do áčkové skupiny mezi nejatraktivnější soupeře. Druhá je ještě důležitější: téměř garantovaná účast v baráži o mistrovství světa 2026 v Americe, což by měsíc před losem kvalifikace nádherně zahřálo. I kdyby se reprezentantům v honbě za postupem na šampionát zavírala vrata, měli by v záloze únikovou cestu. A kdyby se naopak skupina vyvíjela zajímavě, mohli by s vědomím, že není co ztratit, klidně zariskovat a porvat se o první místo a přímý postup.

Proto teď Ivan Hašek musí přesvědčit, že má v šuplíku i trenérský plán B. A zrovna proti kousavé Gruzii, která ho načapala zlomyslnou remízou během Eura a v září přímo zesměšnila čtyřgólovou náloží.

Čeští fotbalisté děkují fanouškům za podporu po utkání s Albánií.

Je čas, aby se ukázal pan Král

Mimochodem, v zamotané skupině na první místo stále aspirují tři týmy, jen Ukrajina má smůlu. Jisté je, že Češi nebudou poslední a nesestoupí, přičemž klidně můžou skončit třetí. Dost záleží, jestli najdou správnou náhradu za Součka.

Rozhodně se nabízí vlasatý snaživka Alex Král, na kterého je ovšem velká část fanoušků alergická. Sice v aktuální sezoně mile překvapuje výkony v Espaňolu Barcelona, nicméně v reprezentaci čeká na povedený zápas nekonečně dlouho. Že by do středu zálohy od začátku vklouzl ostravský nováček Boula, to je vzhledem k důležitosti situace úplné sci-fi.

Nemá cenu sýčkovat, ale už tenhle výčet alternativ napovídá, že Hašek vybírá z velmi omezených zdrojů. Zvládne zítřejší výzvu?

Na remízu se spoléhat nelze.