Češi se chystají na Albánii: Jaké zvolí rozestavení? A co Bořil s Klimentem?

Češi se s Albánií utkali naposledy na podzim minulého roku v kvalifikaci o Euro. V Praze remizovali 1:1, ale v Tiraně propadli a odjeli s porážkou 0:3.

O tři branky prohráli také na úvod Ligy národů v Gruzii.

To byl pro trenéra Haška impuls, aby poprvé od svého premiérového zápasu na lavičce vsadil na ofenzivnější rozestavení se čtyřmi obránci. Výkon proti Ukrajině sice nebyl bezchybný, ale změna formace měla na herní projev pozitivní dopad. Proto se nabízí, aby Češi nastoupili i proti Albánii v obdobném složení.

První dilema musí Hašek řešit v bráně. Měl by šanci dostat zkušenější Matěj Kovář, jenž však v posledních týdnech v Leverkusenu nechytá, nebo ve skvělé formě hrající nováček ze Slavie Antonín Kinský? Třetí, asi nejméně pravděpodobnou variantou, je pak plzeňský Martin Jedlička.

„Sešli jsme se teprve před chvílí, takže žádné informace zatím od trenérů nemáme. Ale každý, kdo tady je, bude chtít přesvědčit, že na hřiště patří,“ zdůraznil v pondělí Kinský.

Na pravém kraji obrany má neochvějnou pozici Vladimír Coufal, ale co zbytek zadní řady? Do základní sestavy se nejspíš dostanou Tomáš Holeš s Martinem Vitíkem, další variantou je pak Robin Hranáč. Ten nicméně v Gruzii několikrát chyboval, a v Hoffenheimu navíc od začátku září takřka nenastupuje.

V rozestavení se třemi stopery by nalevo nejspíš hrál Krejčí, jenže ten pyká za žluté karty. Dostane tak šanci Bořil?

Slávistický kapitán se po dlouhém zranění rozehrál do skvělé formy a má velkou šanci se při svém návratu do reprezentace rovnou podívat do základu. Jeho výhodu navíc je, že zvládne jak pozici klasického levého beka, tak levého stopera, což se Haškovi může hodit, pokud by Češi podobně jako s Ukrajinou přepínali mezi dvěma rozestaveními.

„Trenér mi volal a řekl mi, co by mohlo nastat vzhledem k absencím, ale rozhodnutí nechám na něm. Jsem připravený na všechny varianty a uvidíme, jak to dopadne,“ pravil Bořil.

Další, ofenzivnější možností na levou stranu je pak Ondřej Zmrzlý, kterému však chybí potřebná herní praxe.

Ve středu pole určitě nastoupí kapitán Tomáš Souček, jehož může v tandemu doplnit hned několik hráčů. Dostane šanci dříč Lukáš Červ, plzeňský Lukáš Kalvach nebo Alex král, jenž prožívá v Espaňolu skvělé období?

Proti Ukrajině se na hrotu bil Tomáš Chorý a pod ním hráli Václav Černý, Pavel Šulc a Lukáš Provod, jenž by tentokrát mohl těžit ze spolupráce s Bořilem.

Ve formaci 4-2-3-1 mohou čtyři zmínění hráči nastoupit i proti Albánii. Provod má navíc výhodu, že by zvládal plnit i roli wingbeka v rozestavení se třemi stopery.

O místo si nicméně výbornými výkony v Hoffenheimu říká také Adam Hložek a v nominaci nechybí ani Ondřej Lingr. A nezasloužil by si šanci i Kliment, nejlepší ligový střelec, o jehož povolání se mluvilo už v září?

„Nevím jestli jsem v září pozvánku čekal, spíš jsem byl zvědavý, ale nechal jsem to na trenérech. Nakonec to dopadlo tak, že jsem jel až teď a uvidíme,“ vysvětlil Kliment v nahrávce pro média.