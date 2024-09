Gruzie je pryč, nemůžeme se v ní patlat. Změny v sestavě? Budou, slibuje Hašek

Češi proti Gruzii předvedli špatný výkon a zaslouženě odjeli s výpraskem. Hašek ale veškeré dotazy na sobotní zápas rychle odpálkoval.

„Všichni přijali kritiku, ale teď je to pryč. Už jsme se připravili na Ukrajinu, Gruzie je za námi, nemůžeme se v tom patlat a rozmazávat to dál. Ano, stalo se, bylo to všechno špatně, všichni to víme, nikdo se na nic nevymlouvá. Teď je možnost, abychom zápas zvládli dobře,“ zopakoval.

Vladimír Coufal, jenž mluvil před vámi, vzal vinu na sebe a další zkušené hráče. Co si o tom myslíte?

Já jsem zodpovědný za výkon týmu, takže kritiku samozřejmě beru na sebe i já. Jestli má někdo zodpovědnost, tak trenér. Snažili jsme se v průběhu zápasu dělat změny, ale nic nepomáhalo. Už je to pryč, nenapravíme to. Možná lepším výkonem proti Ukrajině.

ONLINE: Česko – Ukrajina výkop: v úterý 20.45

rozhodčí: Beaton - McFarlane, McGeachie (všichni Skotsko)

Nezvažujete, že byste proti Ukrajině změnil rozestavení? Kromě utkání s Norskem jste vždy hráli na tři stopery, což možná není ideální varianta.

Co se týče taktiky, tak nechci odpovídat, omlouvám se.

Prozradíte alespoň, zda uděláte nějaké změny v sestavě?

Určitě změny budou, ale víc vám neřeknu. Uvidíte sami.

Co jste hráčům po utkání v Gruzii říkal? Jak s nimi v takové situaci pracujete?

Byli jsme všichni dole a teď se snažíme každou minutu, aby kluci byli mentálně připravení a správně nastavení. Když je vidím, jsou odhodlaní a nechtějí, aby se to opakovalo. Kritiku samozřejmě přijímáme, na nic se nevymlouváme a je na nás, abychom to napravili.

Trenér českých fotbalistů Ivan Hašek na tiskové konferenci před utkání s Ukrajinou.

Co od Ukrajiny čekáte?

Bude to jiný zápas než s Gruzií. Viděli jsme její duel s Albánií a podrobně si ho rozebrali. Ale hlavní bude, aby z našich hráčů šly vidět emoce, touha po vítězství a diváci byli po závěrečném hvizdu spokojení.

Ukrajina hraje ofenzivněji než Gruzie. Mohlo by vám vyhovovat, že nebudete dobývat obranný blok?

Samozřejmě, je to jiný styl než praktikuje Gruzie, která spoléhá na rychlé protiútoky. Ukrajina má svou herní tvář, stejně jako my. Narazí na sebe dva rozdílné styly a já si přeju, abychom na pozápasové tiskovce byli těmi šťastnějšími.

Vnímáte, že v úterý bojujete také o svou pozici?

Víte moc dobře, že jsem působil v arabském světe. Tam když s týmem jako al-Hilál prohrajete, tak končíte, takže jsem na tuhle situaci zvyklý. Pod tlakem jsem pořád, zvlášť teď po utkání s Gruzií, kde ten výkon zkrátka nebyl dobrý. Ale umím s tím žít a hráčům věřím, že ukážou charakter a zvládnou to.