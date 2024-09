Situace v Gironě na mě vliv neměla, odmítá Krejčí. Uznal chyby u gólů

Až po několikavteřinové pauze odpověděl.

„Něco podobného jsme upřímně ještě nezažil. Chtěli jsme napadat, ale všude jsme byli pozdě, oni si nás vytahovali a chodili přes nás úplně jednoduše. Dopředu jsme si zase nevytvořili skoro nic,“ pravil Krejčí v rozhovoru pro ČT Sport.

„Je to o naší součinnosti a našich myšlenkových pochodech dozadu i dopředu, což jsou věci, na kterých teď budeme pracovat.“

Hned po zápase se hráči zavřeli v kabině, sami bez realizačního týmu. Chtěli si zápas vyříkat jen mezi sebou.

„Zatím jsme se o tom bavili krátce, pak jsme museli jít na rozhovory, ale ještě si máme hodně co říct. Takhle prostě nemůžeme hrát za Českou republiku. Chyby se stát můžou, ale je povinnost aspoň odvést nějakou práci a mít nějakou zodpovědnost,“ soptil kapitán Tomáš Souček.

„Neřeknu vám, o čem jsme se bavili, to je mezi námi. My jsme na hřišti sami, takže si to teď i sami musíme vyřešit. Bavili jsme se o různých situacích i našem přístupu obecně, a hlavně k tomuhle zápasu. Musíme k tomu přistupovat úplně jinak,“ přidal Krejčí.

Jeho faul na Kvaraccheliju, kterým zavinil krátce po půlhodině hry penaltu, odstartoval debakl českého týmu.

„Co se týče mého výkonu, tak samozřejmě ta penalta byla moje chyba. U třetího gólu, kdy zakončoval hráč na zadní tyči, jsem měl zase špatné postavení a neodhadl jsem to, ale víc vám asi teď k té defenzivní činnosti neřeknu,“ smutnil Krejčí.

Ve druhé půli se Češi nezlepšili, spíš naopak. V 66. minutě už prohrávali 0:4. „Dostali jsme hodně branek během málo minut. To není pro týmové sebevědomí dobré a vyžrali jsme si to až do konce,“ odvětil Krejčí.

Právě on je jedním z hráčů, kteří v sestavě dostali prostor navzdory tomu, že ve svých klubech příliš nenastupují. Za Gironu, kam v létě přestoupil ze Sparty, zatím odehrál v prvních čtyřech kolech španělské ligy jen deset minut. „Neberu to tak, že moje situace měla vliv na můj výkon,“ dušoval se Krejčí.

Reprezentační sraz chtěl využít k tomu, aby se dostal do formy. V Gruzii se mu to ale hrubě nepovedlo a je otázka, zda se jeho situace v klubu v blízké době změní.

„Každý na můj odchod do Girony může nahlížet jinak, ale já jsem si šel pro novou výzvu a ta výzva pořád trvá. Věřím, že se situace změní,“ uzavřel.