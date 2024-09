Komu půjdeme zatleskat? Souček o převaze Ukrajinců: I soupeř se divil

Možná to ve výsledku hráče vyhecovalo ještě víc, než snaha odčinit debakl z Gruzie 1:4. Důležitý zápas s Ukrajinou nakonec zvládli a vyhráli 3:2.

„V šatně jsme si řekli, že nás je tady i s realizačním týmem padesát a všichni uděláme maximum, abychom vrátili fanoušky na naší stranu. My je potřebujeme a uděláme všechno pro to, aby přišli,“ zdůraznil Souček.

Co jste cítil bezprostředně po zápase?

Oddechnutí. Všichni jsme před zápasem vnímali tlak. Věděli jsme, že je vždycky těžký hrát po dost nepovedeném výkonu, což ten v Gruzii byl. Ale jsem strašně rád, jak jsme si s tím poradili. Vyříkali jsme si to mezi sebou a pak už jsme se namotivovali na Ukrajinu. Byl to zápas o tom, jestli patříme do reprezentace. Jak my hráči, tak realizační tým. Musíme pokaždé předvést maximum, abychom měli výsledky, užívali si to a Česko nám fandilo.

Máte pocit, že vám Česko fandí?

To už je druhá věc. Všechny nás to mrzelo. Věděli jsme dopředu, že tady může být pár Ukrajinců, ale musím říct, že tohle bylo až nepříjemný, protože jsme hráli v podstatě venkovní zápas, což je velice smutný. O to víc si vážím, jak teď vzrostl ligový fotbal a lidé podporují Slavii, Spartu i třeba Plzeň. Mrzí mě, že reprezentace teď čelí negativnímu pohledu.

Přitom na Euru jste měli velkou podporu. Čím si to vysvětlujete?

Je pravda, že Češi možná víc jezdí na druhé týmy než na nás, což je špatně. Euro bylo skvělý turnaj, každý si ho užil a atmosféra tam byla krásná jako vždy. Ale my se tam nejdřív musíme dostat a potřebujeme fanoušky i v kvalifikačních zápasech. Pak se tam můžeme dostávat pravidelně a třeba nakonec postoupit i na mistrovství světa, což je náš velký cíl.

Na rozdíl od Václava Černého z vás nečiší vztek. Jste v tomhle ohledu trochu nad věcí?

Já jsem řekl už v šatně zásadní větu – je nás tu 23 hráčů, asi 25 členů realizačního týmu a jsme v tom sami. Je jenom na nás, jestli si to uděláme hezké nebo ne. Proti Ukrajině nás bojovalo 50 a pár jedinců nám fandilo. Když příště fanoušci přijdou, budeme jenom radši, ale teď cítím, že v tom jsme sami. Každopádně uděláme maximum, abychom reprezentaci dovedli k úspěchu.

Bylo vítězství nad Ukrajinou první krokem k napravení vztahu s fanoušky?

Určitě, každý dobrý výsledek pomůže, abychom si s fanoušky udělali vztah. Ale tohle je hodně smutný, když budu mluvit slušně. Po konci zápasu jsme si říkali, komu půjdeme zatleskat. Chtěli jsme udělat vítěznou vlnu, ale viděli jsme jenom pár jedinců, tak jsme jim poděkovali, šli do kabin a tam si to oslavili mezi sebou.

Zažil jste někdy podobnou situaci, že nebylo komu poděkovat?

U domácího zápasu si to nevybavuju, možná při covidu (smích). Já jsem měl pár lístků pro rodinu, takže pár Čechů tu bylo. Ne, teď to odlehčuju, ale celkově nás to mrzí, že taková situace nastala. Viděli jsme, jak třeba v Gruzii jde fotbal nahoru, je tam vášeň a na zápas přijde klidně 30 tisíc fanoušků. Něco takového doma taky potřebujeme.

Jak moc to bolí vás osobně? Jako kapitána i člověka.

Mrzí mě to, chci tady úspěch. Vím, že za poslední roky to bylo nahoru dolů, Euro se nám nepovedlo, ale už máme nový cíl. Teď jsme měli v Lize národů jeden nepovedený zápas, ačkoli byl hodně špatný, tak byl pořád jenom jeden. Proto jsme chtěli tu podporu hned na dalším utkání, abychom my byli ti, kdo má fanoušky v zádech. Ale věřím, že od příštího měsíce to třeba bude lepší. Chápu, že Ukrajinců tu není málo, hodně fanoušků si mohlo koupit lístek, ale můžu říct, že i ukrajinští hráči se mě ptali: „Co to bylo?“.

Sám jste právě proti největší skupině ukrajinských fanoušků kopal penaltu. Byl to nejtěžší kop kariéry?

Hodně bych to srovnal s penaltou proti Faerským ostrovům, tam šlo taky o hodně, v podstatě šlo o český nároďák, jestli postoupíme na Euro, nebo ne. Tehdy to bylo po Albánii (0:3), tentokrát po Gruzii, takže to bylo hodně podobné, byl jsem pod velkým tlakem. Dost mi pomohl Tomáš Chorý, protože mi podržel balon během té asi minutové prodlevy.

Takže to bylo sehrané?

Ano, věděl, že budu kopat, už popřál mi štěstí, ale pak viděl, že tam je nějaká prodleva, tak ten míč podržel.

Krátce po vašem gólu nicméně soupeř snížil a až do závěrečného hvizdu jste museli odolávat tlaku.

Bylo to těžký. Musím říct, že jsme prvních 30 minut zápas kontrolovali, ale pak se zvedla i Ukrajina předvedla kvalitu. Já jsem rád, že jsme v závěru ukázali obětavost, padali jsme do střel a vyhrávali důležité souboje ve vápně. Když k podobné bojovnosti pak přidáme individuální výkony jako třeba od Pavla Šulce, tak můžeme uspět.

Gruzie podruhé vyhrála a vede skupinu. Vnímáte, že zápas v Albánii příští měsíc bude klíčový, pokud chcete udržet naději na první místo?

Víme, že těch zápasů není tolik, ale Gruzie pouze ukazuje, jak jde fotbalově nahoru. My se nicméně chceme soustředit na sebe. Příští měsíc budeme chtít vyhrát obě utkání, protože náš cíl je zkusit postoupit do skupiny A, abychom hráli proti těm nejlepším. O to bude zápas s Albánií náročnější.