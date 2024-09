Hrdina Šulc: Nejhezčí okamžik kariéry. Ale mrzí mě, že nás v tom lidi nechali

U prvního gólu ukázal dravost i skvělé načasování. Ačkoli střela Václava Černého, kterou dorážel do sítě, by možná stejně skončila gólem. „Nevím, jestli jsem mu to sebral. Já se hlavně snažil dát gól a jsem rád, že to tam padlo,“ smál se Šulc.

Radost mu nezkazila ani kontrola u videa. „Věděl jsem, že jsem si to pohlídal. Na první tyči tam byl myslím Zabarnyj a já jsem si počkal,“ popsal Šulc.

U druhého gólu jste to měl o poznání náročnější, ale balon jste si zpracoval nádherně.

Počítal jsem s tím, že by se míč mohl odrazit na vápno a šel jsem tam napřed. Dal jsem si to na prsa a už jsem nad tím moc nepřemýšlel. Plácnul jsem do toho a byl z toho krásný gól.

Je výhra nad Ukrajinou z vašeho pohledu ideální reakcí po duelu s Gruzií?

Určitě jo. My jsme si řekli, že do zápasu půjdeme s tím, že ho odbojujeme a nebudeme si hrát na žádné fotbalisty, jestli to takhle můžu říct. Nejdřív dřina a pak si můžeme hrát s balonem. Myslím, že jsme prvních dvacet minut byli jasně lepší, pak zapnula i Ukrajina, což bylo logické po našem gólu.

V závěru jste se dostali pod velký tlak, vy sám jste musel střídat kvůli zranění. Byl to náročný zápas?

Já jsem dostal ránu do boku, pak už mě tam píchalo skoro při každém pohybu, ale to bude v pohodě. Hlavně velký respekt před kluky, co odehráli zápas celý. Lukáš Červ byl úžasný, Tomáš Chorý zase vyhrával jeden souboj za druhým.

S Tomášem Chorým jste obnovili spolupráci z Plzně. Jaké to bylo?

Užíval jsem si, že ho mám vedle sebe. Na něj letí balon, on ho odehraje a nevím, jestli to je nějaká telepatie, ale vždycky spadne ke mně. Samozřejmě je to i o štěstí, někdy se to odráží víc k soupeři, ale tentokrát to šlo snad pokaždé ke mně.

Kromě Chorého se z Plzně znáte i s Červem. Pomohla vám jeho přítomnost?

Rozhodně. Na něj bylo snad pět faulů, vybojoval spoustu balonů, takže byl platný pro tým. Pro mě je zase dobrý, že spolu hrajeme v klubu pravidelně a víme o sobě. Můžeme se na sebe spolehnout.

Teď asi k tomu méně pozitivnímu. Co jste říkal na kulisu? Na tribunách měli výraznou převahu ukrajinští fanoušci.

Mrzelo mě, že nás v tom lidi nechali. Věděl jsem, že Ukrajinců bude hodně, protože tu žijí, ale myslel jsem, že to bude půl na půl, třeba jako finále Mol Cupu. Opravdu mě mrzí, že se na nás lidi vykašlali po jednom zkratu.

Byl to opravdu jenom jeden zkrat? Není to spíš dlouhodobý trend?

Nevím úplně, jestli je dlouhodobý. Přišlo mi, že Euro nám nevyšlo spíš smolně, tam nám chyběl gól proti Gruzii, kterou jsme jinak přehráli. Kdybychom tam jednu situaci dotlačili, šli bychom dál a lidi by říkali, že je všechno v pořádku. Takže bych řekl, že to byl jeden zkrat.

Co můžete udělat, abyste si fanoušky získali zpět?

Hrát tak jako proti Ukrajině. Jezdit po zadku a snažit se. Prohrát se může, ale musíme na hřišti nechat srdce.

Jak se vám hrálo pod tím tlakem? Prohra byla prakticky nepřípustná.

Naštěstí nebylo moc času nad tím přemýšlet, protože jsme měli jenom tři dny pauzu. Řekli jsme si, že to prostě doma odjezdíme a vyšlo to.

Je pro vás v téhle situaci vítězství ještě cennější?

Asi jo. Říkám, lidi nám nevěřili a odepisovali nás. Spoustu internetových trenérů psalo, jak to má být, ale my jsme to zvládli.