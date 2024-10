Snad nás fanoušci poženou, věří Souček před Albánií. Chce těžit z formy Slavie

Češi zkusí navázat také na výhru 3:2 nad Ukrajinou, kterou dokázali alespoň částečně odčinit debakl 1:4 z Gruzie. Další zaváhání si nepřipouští, jelikož by jim mohlo výrazně zkomplikovat ambice na co nejlepší umístění ve skupině.

„Musím potvrdit, a snad má ten pocit i zbytek týmu, že jsme si přenesli náladu z posledního okamžiku, kdy jsme spolu byli a porazili jsme Ukrajinu po dobrém výkonu a nasazení. Od toho jsme se chtěli odrazit a myslím, že se to povedlo,“ pravil Souček na předzápasové tiskové konferenci.

Češi dokázali Albánii porazit před třemi lety v přípravě, ale loni na podzim si s ní dvakrát nevěděli rady.

V kvalifikaci o Euro nejprve remizovali 1:1 a následně venku propadli. Právě zmíněná porážka 0:3 se nejčastěji skloňovala po nedávném fiasku v Tbilisi.

„Nejvíc si můžeme přenést z domácího zápasu, kdy jsme byli lepší, dali gól, ale nakonec brali jenom remízu. V rámci přípravy jsme si pouštěli nějaké situace z našich zápasů i z těch jejich,“ popsal Souček.

„Víme že jsou silní v protiútocích, mají dobré hráče jeden proti jednomu a dali několik výstavních gólů z dálky. Je to hodně bojovný tým, což jsme všichni viděli. Ale hlavně bych se rád soustředil na nás.“

Při remíze v Praze byli Češi aktivnější, měli několik šancí zápas rozhodnout, ale soupeřova brankáře překonali pouze jednou zásluhou Václava Černého. Místo pojišťovacího gólu následně inkasovali z první a zároveň jediné střely. Z dálky přesně napřáhl Bajrami a zajistil Albáncům bod.

Při dalším střetnutí se Souček a jeho spoluhráči nepoučili a obdrželi pro změnu brzký gól ze střední vzdálenosti od Asaniho, což určilo ráz utkání.

„I když jsme se na to soustředili, tak je těžké tomu zabránit. Když má hráč míč na 30 metrech, tak je složité vše pokrýt. Chceme být kompaktní a nedávat jim žádný prostor z pozic, odkud nás mohou ohrozit. Věřím, že i tyhle maličkosti máme v hlavách a připravíme se o to víc, protože nás to v obou zápasech stálo dobrý výsledek,“ zdůraznil Souček.

Zklamaný kapitán českého výběru Tomáš Souček po neproměněné šanci v utkání proti Albánii.

Po přestávce Češi inkasovali ještě dvakrát po rychlých protiútocích. To už nicméně hráli v deseti po sporné druhé žluté kartě, kterou dostal Mojmír Chytil.

„Ta situace v nás byla dlouho a jsme rádi, že to nakonec neovlivnilo postup na Euro. Každopádně to bylo nepříjemné a když se k tomu vrátíme, někdo může pořád cítit křivdu. Ale teď jedeme znova, bude jiný rozhodčí a hrajeme doma. Snad nás fanoušci poženou a všechno bude v pořádku,“ zadoufal Souček a připomněl zápas s Ukrajinou, při kterém měli hostující příznivci výraznou převahu v hledišti.

Už tradičně se na srazu potkává s hodně slávisty. Tentokrát se nicméně možná překvapivě shledal také s Janem Bořilem, jenž se po více než třech letech a dlouhém zranění kolene vrátil do národního týmu.

„S Bóřou jsem se viděl hned po derby ještě v šatně a říkal jsem mu, že má repre formu, tak proč ho další den neuvidím. No a nakonec jsme se viděli,“ usmál se Souček. „Mám za něj obrovskou osobní radost, líbí se mi tyhle příběhy. Nikdo mu po nevěřil, ale dokázal se do toho vrátit a teď pomáhá Slavii a věřím, že bude přínosem i pro národní tým.“

Vzhledem ke karetnímu trestu Ladislava Krejčího je navíc pravděpodobné, že Bořil ihned nastoupí v základu. Slávisté, ať už bývalí či současní, tak mohou proti Albánii tvořit většinu sestavy.

„Vždycky je dobře, kdy se daří českým týmům a je tu hodně hráčů ve formě. Pamatuju si období těsně před tím, než jsem ze Slavie odcházel. To jsme měli skvělou formu a hodně jsme zlepšili národní tým. Neříkám, že teď jdeme po slávistické cestě, ale je důležité tu mít hráče s formou a pokud si ji přenesou, tak z toho budeme těžit všichni,“ uzavřel Souček.