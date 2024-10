Fungující šablona. Kdybychom to tušili, hráli bychom tak už dřív, řekl Hašek

Zatímco Sylvinho, brazilský trenér Albánie, na tiskové konferenci vášnivě máchal rukama a odpovědi v italštině si vyloženě vychutnával, Hašek mluvil jako vždy s rozvahou a výrazem pokerového hráče.

„Jestli to byl nejlepší zápas pod mým vedením? To neumím posoudit,“ pokrčil rameny, než začal přece jen chválit: „Velmi slušný výkon. Hráli jsme ve vysokém tempu, měli převahu, nedostali gól. Byli jsme zodpovědní směrem dozadu. Díky divákům a atmosféře, kterou vytvořili, jsme zápas dohráli v tempu až do konce. Bylo znát, jak je tým zaťatý a nechce prohrát.“

Vyzdvihl byste jedno jméno?

Ani nevím, kdo vyhrál hráče zápasu, ale díky dvěma gólům Tomáše Chorého je to asi jasné. Já bych vyzdvihl Honzu Bořila. Cením si, že dorazil a v té smršti zápasů nám pomohl. Před rokem se spekulovalo, jestli bude vůbec hrát dál, teď je tady jako jeden z důležitých článků.

Může být v nominaci i příště? Nebo ho berete spíš jako záskok?

Hlavní je výkonnost. Pokud se dostaneme na mistrovství světa, Bóřovi bych určitě moc přál, aby si tam zahrál (úsměv). Ukázal všem, že má náturu bojovníka. Hráče, který se ve svém věku postaví do takového zápasu a zvládne to. Je to příklad pro všechny, že kariéra nemusí končit po třicítce. Jsem rád, že tady byl.

Rozestavení se třemi obránci a golemem Chorým v útoku zafungovalo. Je to šablona, které se teď budete držet?

Sedí nám to víc než předchozí rozestavení. Kdybychom to tušili, hráli bychom tak asi už dřív... Navázali jsme na předchozí zápas s Ukrajinou, věřím, že jsme schopní takové výkony opakovat. Teď potřebujeme být za dva dny ready a zopakovat to proti Ukrajincům znovu.

Do obrany jste sáhnout musel, ale vpředu jste změny neudělal. Našel jste ideální sestavu od zálohy výš?

Uvidíme, vždyť znovu hrajeme už za dva dny. Regenerace nebude moc dlouhá, těžko odhadovat, jak budou hráči vypadat fyzicky. Věřím i náhradníkům, že jsou schopní na ně navázat. Může dojít ke změnám.

Našel jste uprostřed zálohy Součkovi ideálního parťáka v Červovi?

Ladilo to. Albánci mají rychlé hráče, rychlý přechod do útoku, my jsme je zastavovali už v zárodku. V presinku a sbírání odražených míčů jsme byli velmi dobří. A ano, Červ přinesl obrovskou energii.

Jak zásadní je výhra pro postup? Máte stejně bodů jako vedoucí Gruzie.

Bude se hrát až do konce. Skupina je vyrovnaná, náš cíl je probojovat se do baráže o mistrovství světa. Od začátku jsme tady kvůli tomuhle cíli. Liga národů je jedna z možností, jak se do baráže dostat a uděláme pro to maximum.

V útoku měl dlouho jisté místo Schick. Mění se to teď, když Chorý tým táhne?

Tomáš má fazonu. Zápasů je tolik, že každý, kdo umí dávat góly, je pro nás důležitý. Ale nikdo není důležitější než tým.

Co brankář Kovář? Potvrdil, že je novou jedničkou?

Vychytal nulu, fungovalo to. Potvrdil, že je top brankář a že má budoucnost. A že nedostává tolik prostoru v Leverkusenu? Třeba mu i tenhle zápas pomůže, aby minutáž byla větší.

A co stoper Krejčí? Vrátí se po trestu do sestavy?

To vám teď nemůžu říct. Kluci si proti Albánii hrábli na dno, nechci riskovat zdraví ani jednoho z nich. Žijeme v době, kdy se hodně hráčů kvůli zdraví omlouvá, program je extrémně náročný, přichází zranění. Kontrolujeme jejich stav, všechno vyhodnocujeme. Chceme se zraněním vyhnout..