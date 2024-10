Čtenáři po Albánii chválí: Chorý za jedna, potěšili je i další slávisté či Kovář

Český útočník Tomáš Chorý běží oslavit svůj druhý gól do sítě Albánie. | foto: Michal Sváček , MAFRA

Vyloženě však nezklamal nikdo, a proto byl průměr celého mužstva 2,13. Velkou zásluhu na tom má i ofenzivnější formace, ve které Češi nastoupili podruhé v řadě.

„Sedí nám to víc než předchozí rozestavení. Kdybychom to tušili, hráli bychom tak asi už dřív,“ pravil Hašek, jehož k razantnímu zásahu do taktiky donutila až vysoká porážka v Gruzii (1:4).

Na hrotu dostal opět šanci Tomáš Chorý a potvrdil skvělou formu z posledních týdnů. Nejenom za své dva góly si od čtenářů vysloužil, byť těsně, jedničku (1,44). „Pro mě samozřejmě super, ale nic bych nezvládl bez kluků okolo sebe,“ řekl skromně vytáhlý útočník.

Jak si tedy zbytek týmu vedl v anketě?

Hodnocení pod Ivanem Haškem Přátelské zápasy

v Norsku (2:1) průměrná známka 2,82

s Arménií (2:1) 3,13

s Maltou (7:1) 2,77

s Makedonií (2:1) 2,93 EURO 2024

s Portugalskem (1:2) 3,15

s Gruzií (1:1) 3,00

s Tureckem (1:2) 2,95 Liga národů B

v Gruzii (1:4) 4,08

s Ukrajinou (3:2) 2,87

s Albánií (2:0) 2,13

Druhé nejlepší skóre obdržel Matěj Kovář (1,78), nad jehož nasazením se hojně spekulovalo vzhledem k menšímu hernímu vytížení a skvělé formě nováčka Antonína Kinského. Čtyřiadvacetiletý brankář příliš práce neměl, ale o to více vynikl jeho bravurní zákrok po střele Asllaniho v závěru utkání.

Mimo Kováře je nicméně nejlepší pětka čistě slávistická. Předzápasová rada kapitána Tomáše Součka, aby trenér vsadil na jejich souhru, se tak vyplatila.

Brzký úvodní gól padl po sraženém centru Lukáše Provoda (1,81), který zvládal po celý zápas plnit jak roli křídelního hráče, tak se zapojovat do kombinace ve středu pole.

V obraně pak kromě Tomáše Holeše (1,94) potěšil čtenáře také výkon navrátilce Jana Bořila (2,04), jenž odehrál první reprezentační zápas po více než třech letech a dlouhém zranění kolene. Na sraz byl navíc povolán až jako náhradník poté, co vypadli sparťané Ryneš se Zeleným.

„Cítil jsem se velmi dobře. Jako by mi nikdy nic nebylo,“ zářil pak slávistický kapitán. „Cením si, že dorazil a v té smršti zápasů nám pomohl,“ chválil ho pak Hašek.

Dvojku nakonec obdrželo osm hráčů z celkových dvanácti – pouze Adam Hložek totiž z náhradníků odehrál potřebných dvacet minut. Právě on si vysloužil jednu ze tří trojek. Druhá svítí u Součkova jména a vůbec nejhůře v anketě dopadl Václav Černý (2,78), jenž se snažil, ovšem často se potýkal s nepřesnostmi.

Další zápas odehrají Češi už v pondělí ve 20.45 proti Ukrajině. Navážou na povedené představení?