V bráně Kinský, před ním Jemelka a Holeš, přejí si čtenáři. Víc by neměnili

Češi vyběhnou k předposlednímu duelu letošní Ligy národů v sobotu ve 20.45 v albánské Tiraně a budou hájit první místo v tabulce.

ONLINE: Albánie – Česko v sobotu od 20:45 ONLINE

Před zápasem se hojně probírala dvě témata – složení obrany a pozice brankáře. „Máme představu, s kterou jsme pracovali už v Praze. Teď si hlavně přeju, aby nám nikdo další nevypadl,“ řekl Hašek po příletu na tiskové konferenci.

Jasno mají i čtenáři. Více než 800 by si jich přálo v brance vidět slávistu Kinského, Matěj Kovář neobdržel ani tři stovky hlasů (264).

Poněkud provizorní bude složení obrany, z níž vypadli Ladislav Krejčí a Martin Vitík, kteří hráli naposledy proti Ukrajině (1:1). K dispozici pak není ani David Zima.

„Vyvrbilo se to tak, že jsou mimo hru tři stopeři, což je samozřejmě nepříjemné. Na druhou stranu tady máme jiné hráče, kteří mají zkušenosti z mezinárodního fotbalu,“ podotkl Hašek.

Čtenáři by do středu zadní řady nasadili Holeše s Jemelkou, napravo stálici Vladimíra Coufala a nalevo Jana Bořila, jenž posledně odehrál po svém návratu do reprezentace dva solidní zápasy.

Na ostatní pozice nemá Hašek důvod příliš sahat, čemuž odpovídají i výsledky ankety.

Vůbec nejvíc hlasů obdržel plzeňský šikula Pavel Šulc (1116), třetí pak skončil jeho spoluhráč Lukáš Červ (1091). Za nimi následovali slávisté Lukáš Provod či Tomáš Chorý. Přes tisícovku se přehoupl i kapitán Tomáš Souček (1006). Jedenáctý v celkovém pořadí, přesto s poklidným náskokem, se umístil křídelník Václav Černý (792).

Sestava čtenářů na utkání v Albánii Kinský – Coufal, Holeš, Jemelka, Bořil – Souček, Červ – Černý, Šulc, Provod – Chorý

Kromě zmíněného Kováře se nad dvě stovky hlasů dostali pouze Adam Hložek (329) a Jan Kliment (224), takže jsou výsledky poměrně jednoznačné.

Češi by tak opět nastoupili v rozestavení 4-2-3-1, ze kterého mohou jako v uplynulých duelech přepínat do formace 3-4-3 s tím, že Provod by plnil roli levého wingbeka. „Není to problém. Mám výhodu, že můžu hrát na víc postech, nevadí mi to,“ říkal v týdnu.

Zvládnou Haškovi svěřenci duel v Albánii?