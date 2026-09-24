Tehdy byli Angličané jednou nohou ve finále. Skóre proti Argentině totiž otevřel právě Gordon v 55. minutě.
Po čtvrthodině však trenér Thomas Tuchel křídelníka poslal na střídačku a místo něj na hřiště vyslal obránce Ezriho Konsu.
Výběr německého kouče se s pětičlennou obranou zatáhl ke svému vlastnímu vápnu a nechal tým kolem Lionela Messiho neustále útočit.
Jihoameričané stav utkání nakonec otočili dvěma góly v samotném závěru druhého poločasu. Padesátileté čekání Angličanů na finále mistrovství světa se tak opět prodloužilo.
Už tehdy Gordon prohlásil, že se anglická reprezentace v příštích turnajích musí vydat svou vlastní cestou.
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„Nemůžeme se pořád dívat na ostatní země a snažit se být jako ony. Jsme Angličané a máme své vlastní silné stránky, které ony nemají. Snad začneme hrát tak, jak nám to jde nejlépe,“ řekl po semifinále.
Tuchelovu „bezpečnější a defenzivnější“ taktiku však anglický křídelník na středeční tiskové konferenci obhajoval.
„Neměli bychom obviňovat jednoho člověka, který se zjevně ze všech sil snaží pro nás všechny vyhrát pohár,“ uvedl Gordon.
„Jako hráči jsme mohli udělat víc, abychom převzali iniciativu a zápas proti Argentině rozhodli. Myslím, že kdybychom to udělali dříve, tak by se trenér nerozhodl nasadit pětici obránců.“
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„Podle mě jsme na mistrovství měli nejlepší tým, v semifinále jsme měli lepší hráče, ale v posledních dvaceti minutách jsme nehráli ten nejlepší fotbal. To je něco, na co trenér z lavičky nemá velký vliv, takže si myslím, že jako tým bychom za to měli převzít odpovědnost všichni společně,“ dodal.
Gordon se po individuálně úspěšném šampionátu přesunul z Newcastlu do Barcelony za částku ve výši 80 milionů eur (2 miliardy korun).
Mnoho ostrovních příznivců by od anglických fotbalistů na hřišti rádo vidělo projev podobný právě Španělům, kteří se vyznačují propracovanou hrou založenou na držení míče.
To však není podle křídelníka z Barcelony reálné.
„Mám pocit, že se snažíme napodobit Španělsko,“ řekl.
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„Protože tam hraji, tak vím, že máme hráče na podobné úrovni, ale s různými přednostmi. Proč vůbec chcete, aby naši hráči hráli jako ti španělští? Jim chybí to, co máme my, a naopak.“
Španělé je prověří už v sobotu v 20.45 SEČ. A Gordon věří, že Angličané musí hrát svým vlastním stylem. „Nejsem si jistý, zda se vůbec můžeme španělskou hru naučit. Mohu z vlastní zkušenosti říct, že způsob, jakým drží míč, je velmi odlišný. Nedokážeme hru kontrolovat takovým způsobem, jak to dokážou oni. Někdy se dokonce dívám na některá jejich rozhodnutí a říkám si, že vůbec nechápu, jak něco podobného mohli spatřit a uhrát,“ popsal.
„Je to v jejich povaze. Podle mě je to něco, čemu nikdy nebudeme moci přijít na jméno, ale rozhodně jsou jiní. V anglické DNA to není. Určitě se však můžeme zlepšit nebo se alespoň vydat opačným směrem a opravdu hrát na naše silné stránky, tedy fyzicky, přímočaře a na protiútoky.“
Anglické fotbalisty v úterý čeká souboj s českou reprezentací pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. Výkop je na Edenu naplánován na 20.45 SEČ.