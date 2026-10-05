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Denia řeší krizi v obraně. Jakou sestavu byste kouči fotbalistů poradili proti Anglii?

Autor:
  12:32

Základní sestava české reprezentace před utkáním proti Španělsku | foto: Reuters

V obranné řadě mu příliš hráčů nezbylo, zato na ostatních pozicích má Santi Denia nadále více než dost možností. V jakém složení čeští fotbalisté nastoupí ke čtvrtému zápasu Ligy národů? V tradiční anketě iDNES.cz můžete reprezentačnímu kouči poradit.

Češi zatím odehráli tři zápasy a třikrát prohráli, prezentují se však sympaticky, což potvrdili i v sobotu proti mistrům světa ze Španělska. Navzdory tomu, že Denia sestavu dost protočil.

Teď bude také muset dělat změny, některé jsou ale vynucené.

ANKETA: Kdo by měl proti Anglii nastoupit?

Vyberte základní jedenáctku na čtvrtý duel fotbalové Ligy národů

Největší problém má národní tým na stoperu – kvůli dvěma žlutým sobotní zápas nedohrál kapitán Krejčí a následně sraz opustil zraněný Chaloupek.

V prvních dvou utkáních nastoupil v základu Hranáč, na něhož Denia nejspíš ukáže i tentokrát. Ale kdo k němu? Zbývá Vitík, jenž odehrál tři minuty proti Španělsku, a Kričfaluši, který dosud šanci nedostal.

Nalevo by mohl i počtvrté vyběhnout Sláma, který se v sobotu blýskl gólem. Nebo Denia ukáže na Zmrzlého? Na pravém kraji pak bude hodně záležet na zdravotním stavu Coufala – pokud bude připravený, nejspíš bude hrát. Alternativou je stejně jako proti Španělsku Sáček.

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Zatímco v obraně je to z hlediska variant docela šeď, mezi tyčemi bude mít reprezentační kouč dilema. Horníček, Kovář a Kinský zatím dostali po jedné šanci a všichni předvedli dobrý výkon. Některý z nich ale musí teď dostat před kolegy přednost.

A co zbytek?

Ve středu pole v Oviedu nastoupili od začátku Macek s Králem, z lavičky pak postupně přišli Červ, Sadílek a Bucha. Pokud Denia zachová rozestavení 4-2-3-1, musí z této pětice vybrat dvě jména. Která to budou?

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V útoku pak španělský kouč dosud nejvíc sázel na Hložka, kterého by mohl tentokrát už od začátku doplnit nováček Naderi, jenž posledně střídal. Na křídla se k nim nabízí navrátilec po trestu Šulc, případně Lingr, Radosta, Ambros a Šubert.

A nebo že by Hložek pro jednou odpočíval? V takovém případě ho na hrotu můžou zastoupit ještě Sejk či Vašulín.

Jak se nakonec Denia rozhodne? A jakou základní jedenáctku byste zvolili vy?

ANKETA: Kdo by měl proti Anglii nastoupit?

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