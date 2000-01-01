náhledy
Nejenom čeští fotbalisté nastoupí k podzimním zápasům Ligy národů A pod vedením nového trenéra, kterým se stal Santi Denia. Podívejte se v obrazovém článku, které další elitní evropské reprezentace mají nového kouče.
Autor: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš
JÜRGEN KLOPP (Německo). Na první sraz nominoval nezvykle 44 hráčů, které rozdělil do dvou skupin podle toho, kterých dvou z úvodní čtveřice zápasů Ligy národů se účastní. Klopp se do slibované revoluce v trápící se německé reprezentaci pustil se vším všudy.
Autor: AP
Němci, kteří na posledním světovém šampionátu překvapivě vypadli na úvod vyřazovací fáze s Paraguayí, po něm sáhli, protože je zárukou úspěchu. Mohuč poprvé v historii dotáhl do první ligy, s Dortmundem hrál finále Ligy mistrů a v Liverpoolu ji pak vyhrál. Na jaře 2024 oznámil, že si potřebuje po devíti letech dát pauzu a nabrat síly. Teď je chce vložit do práce u národního týmu.
Autor: Reuters
ZINÉDINE ZIDANE (Francie). Odmítal veškeré nabídky, které mu za posledních pět let přišly, a trpělivě čekal, až se ozve národní tým. To se letos stalo. Po mistrovství světa nahradil Didiera Deschampse a zkusí navázat na jeho úspěšnou éru.
Autor: Reuters
Vítěz zlatého míče z roku 1998 a jeden z nejlepších fotbalistů historie po konci hráčské kariéry začínal coby asistent Carla Ancelottiho v Realu Madrid, kde se posléze stal hlavním trenérem. Během dvou štací a dohromady zhruba čtyř a půl let vyhrál třikrát (v řadě!) Ligu mistrů a získal mimo jiné také dva mistrovské tituly.
Autor: Reuters
ROBERTO MANCINI (Itálie). Původně se měl trenérem tápající reprezentace stát někdejší slavný záložník Andrea Pirlo, jenže šéfovi italské asociace se nelíbilo, že v minulosti spolupracoval s ruskou sázkovou kanceláří. Kvůli této aféře i krátce po jmenování skončil sportovní ředitel Paolo Maldini se svým poradcem Leonardem. A v tomto bouřlivém období přichází Mancini.
Autor: Reuters
Na začátku svého angažmá se omluvil za svůj odchod do Saúdské Arábie před třemi lety. Dva roky poté, co s Itálií vyhrál Euro. Předtím působil také v Manchesteru City, s nímž vyhrál první ligový titul v moderní éře, či Interu Milán.
Autor: AP
SLAVEN BILIČ (Chorvatsko). Minulý rok se jeho jméno skloňovalo v souvislosti s českou reprezentací, která před baráží o mistrovství světa sháněla náhradu za Ivana Haška. Nakonec ukázala na Miroslava Koubka, jelikož Bilič údajně dokonce dvakrát Čechy odmítl a v červenci se ujal chorvatského národního týmu. Pikantní je, že první soutěžní zápas ho čeká v sobotu v Edenu právě proti Česku.
Autor: ANTONIO BAT / EPA / Profimedia, Profimedia.cz
Chorvaté se po devíti letech rozloučili se Zlatkem Daličem, jenž je dotáhl ke stříbru a bronzu na mistrovství světa. Bilič už je v minulosti vedl - mezi lety 2006 a 2012, načež se vydal na trenérskou dráhu v klubovém fotbale. Besiktas, West Ham či Watford a naposledy před dvěma lety saúdskoarabské al-Fátí, za nějž mimochodem teď hraje exsparťan Lukáš Haraslín.
Autor: Reuters
XAVI HERNÁNDEZ (Nizozemsko). Dva roky od trenéřiny odpočíval, ale tentokrát se nevrací na klubovou úroveň. Španělský lišák Xavi v srpnu převzal nizozemskou reprezentaci, se kterou podepsal smlouvu až do mistrovství světa v roce 2030. Právě po americkém světovém šampionátu u týmu skončil Ronald Koeman, který ho dostal „jen“ mezi nejlepších 32 týmů.
Autor: ANP / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
Xavi je prvním zahraničním koučem nizozemské reprezentace od dob Ernsta Happela v sedmdesátých letech, před rakouským trenérem vedl Nizozemce třeba i český kouč František Fadrhonc. Od té doby však na lavičce oranžových dresů seděli jen domácí trenéři, Španěla v čele neměli dosud ani jednou. Xavi ve své trenérské kariéře slavil mistrovský titul s Barcelonou a také triumf ve španělském Superpoháru.
Autor: AP
JORGE JESUS (Portugalsko). Trénuje už od roku 1990. Ve dvaasedmdesáti patří k nejstarším na nejvyšší úrovni. Teď přichází angažmá, na které si počkal až na závěr kariéry. Portugalský národní tým přebírá Jesus po roce v saúdskoarabském an-Nasru, kde trénoval i Cristiana Ronalda, největší hvězdu své země.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / HMB Media/Joaquim Ferreira, ČTK
„Chci, aby hráči pochopili, že abychom mohli vyhrávat, musejí za to zaplatit. Všichni musíme cosi obětovat,“ řekl před svými prvními zápasy v Lize národů. V trenérské kariéře tento bývalý záložník získal tři tituly s Benfikou, prosadil se i v Brazílii, kde s Flamengem ovládl tamní soutěž i Pohár osvoboditelů. Trénoval i v tureckém Fenerbahce, nicméně reprezentační fotbal si vyzkouší poprvé.
Autor: AP
MARK VAN BOMMEL (Belgie). Jako hráč nešel daleko pro ostrý zákrok. Teď se coby Nizozemec ujme Van Bommel reprezentace sousední Belgie. Pokračuje v tamním trendu, vždyť domácího trenéra neměli Belgičané už deset let. Po španělském expertovi Robertu Martínezovi ji vedl Ital Domenico Tedesco, pak Francouz Rudi Garcia a teď je řada na van Bommelovi.
Autor: Bruno Fahy / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Ten má s reprezentačním fotbalem zajímavé zkušenosti, nejprve působil u nizozemských mládežnických výběrů, poté dělal asistenta v Saúdské Arábii a trénoval také australský výběr. V posledních letech však zakotvil v Belgii, kde vedl čtyři roky Antverpy. Jako záložník byl na počátku tisíciletí úspěšný jak v Barceloně, tak v Bayernu či AC Milán. S reprezentací získal stříbro na světovém šampionátu v Jižní Africe.
Autor: Reuters
SANTI DENIA (Česko). Je vůbec prvním zahraničním koučem samostatné české reprezentace. I proto jsou očekávání veliká. Dokáže se španělský profesor v českém prostředí prosadit? Start nemá jednoduchý, čeká ho hned elitní skupina Ligy národů s Chorvatskem, Anglií a Španělskem, mistry světa.
Autor: ČTK
Právě u španělských mládežnických reprezentací Denia působil nejdéle, pracoval s hvězdami současné generace ještě dřív, než zářily na světových jevištích. Zlato oslavil na olympijských hrách v Paříži. Reprezentační premiéra v seniorské kategorii ho však čeká s Českem.
Autor: Reuters, Reuters