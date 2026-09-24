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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty
Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...
Plzeň - Union SG 0:3, domácí na soupeře vůbec neměli, gól dal i český bek Kričfaluši
V uplynulém ročníku Evropské ligy byli jediným mužstvem, které základní částí prošlo bez porážky. Unikátní bilanci plzeňští fotbalisté nezopakují, ve svém úvodním utkání letošní sezony pohárové...
Kubáňová: Moderátorky? Našli jsme díru na trhu. Manžel vyměnil lego za fotbal
Její manžel vyměnil lego za fotbalový klub a nejpopulárnějším sportem planety žije už tři roky i ona. Viktoria Kubáňová se zapojila do řízení druholigového Viagemu Ústí nad Labem. Chytlo ji to,...
Drama na Slavii: Dvě penalty místo jedné, pak nadávky. Sudí musí mít cit, řekl Kováč
Opakovaná penalta, sedm minut od faulu ke gólu a skoro čtvrthodina nadplán. Bláznivější finiš nevymyslíte. Poslední ligový šlágr před reprezentační přestávkou mířil v Edenu k remíze 1:1, když...
Denia povolal Ambrose, Macka i Radostu. Do národního týmu se vrací Král a Sáček
Revoluce se nekoná, ani nové pořádky. Trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil svou první nominaci před zápasy Ligy národů A. Pozvánku obdrželi nováčci Roman Macek, Lukáš Ambros a také teplický...
A zase! Boleslavský Šubert je podruhé hráčem měsíce. Trenérům vládl Trpišovský
Mladoboleslavský křídelník Martin Šubert i podruhé v sezoně ovládl anketu o hráče měsíce fotbalové ligy. Mezi trenéry v září uspěl Jindřich Trpišovský ze Slavie. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová...
Poslední příprava před Chorvatskem: na hřiště všichni společně, Krejčí v teplácích
Hřiště, rozparcelované na několik velkých částí, od laviček očima pozorně kontroloval manažer Pavel Nedvěd. Když dorazili trenéři, vedle stojící šéf asociace David Trunda se objal s asistentem Pablem...
Messimu v patách. Odrazil se ze Slavie, teď Musa v USA nahání argentinskou modlu
Ještě na začátku září byli na špici střelecké tabulky zámořské Major League Soccer srovnaní hezky vedle sebe. Osmnáct gólů pro Lionela Messiho. Stejný počet pro Petara Musu. Chorvatský ramenáč žije...
Čtyři největší evropské ligy se pustily do Infantina: Šéf FIFA je vykořisťovatel!
Čtyři největší evropské soutěže ostře zkritizovaly předsedu Světové fotbalové federace (FIFA) Gianniho Infantina. V otevřeném dopise zástupci anglické, španělské, italské a německé ligy označili jeho...
Simuloval výstřel zbraně? Izraelci se vymstila gólová oslava, sudí ho vyloučil
Jen tak nonšalantně přikráčel k rohovému praporku, zvedl ho z důlku, poklekl, namířil ho před sebe a pak jako by jím vystřelil. Za netradiční gólovou oslavu si izraelský fotbalista Sayed Abu Farchi v...
Slovan utržil 415 milionů, přitom zaplatil jen 41. Kania odkryl finance klubu
Fotbalový Slovan Liberec letos za prodej čtyř hráčů inkasoval zhruba 415 milionů korun. Představa, že nyní klubu leží stovky milionů na účtech, je ale podle jeho majitele Ondřeje Kanii mylná. V...
Obhájci začali Ligu národů vítězně, Nizozemci ve šlágru vyrovnali v nastavení
Portugalští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě prvenství v Lize národů v Lisabonu výhrou nad Walesem 1:0. Premiéra nových trenérů na lavičkách Nizozemska a Německa skončila v Amsterodamu remízou...
Schicka lidé v Česku neocenili, říká Sejk. S Deniou vzpomínal na jedenadvacítku
Sám se do nominace vešel až díky tomu, že několik hráčů sraz národního týmu opustilo. „Ale myslím, že to přípravu nekomplikuje. Hodně změn bylo v první den, pak už odjel pouze Ryneš. A všichni, co...
Nekopírovat Španěly, mají jinou DNA. Pojďme hrát fyzicky, myslí si Gordon
Přišel mezi novináře do Národního fotbalového centra ve Staffordshiru, aby nastínil stav anglické reprezentace před prvními zápasy Ligy národů, ve které se už v úterý postaví i proti českým...
Kozáčik dostal od disciplinárky trest za nadávky sudímu, Teplice a Slavia zaplatí
Trenér plzeňských brankářů Matúš Kozáčik dostal za nadávky směrem k rozhodčím v duelu fotbalové ligy na Slavii stop na dvě soutěžní utkání a pokutu 10 000 korun. Disciplinární komise také potrestala...
Nová trenérka v české lize žen. Fotbalistky Sparty povede Nizozemka
Hlavní trenérkou fotbalistek pražské Sparty bude Jessica Tornyová. Bývalá nizozemská útočnice vedla ve své zemi mládežnické reprezentace a poslední tři roky působila u fotbalistek Feyenoordu...
Rekordní trest za korupci ve fotbale: brankář Kalina si nezahraje dvacet let
Jde o dosud nejvyšší trest, který etická komise Fotbalové asociace ČR udělila. Kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal brankář Marek Kalina zákaz činnosti na 20 let a pokutu půl milionu korun....