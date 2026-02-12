Češi se dozví soupeře v Lize národů. Můžou dostat Chorvaty i obhájce z Portugalska

Autor:
  17:15
Čeští fotbalisté se dozví, na které tři týmy narazí po návratu do elitní divize Ligy národů. Při losu v budou ve čtvrtém koši, z toho prvního mohou dostat například obhájce Portugalce, či úřadující mistry Evropy Španěly. Ze druhého pak třeba Chorvatsko, soupeře z nedávné kvalifikace o mistrovství světa. Los v Bruselu začne v 18 hodin.

Kapitán českých fotbalistů Tomáš Souček se raduje z páté branky v síti Gibraltaru. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Česko je ve čtvrtém koši společně s Walesem, Řeckem a Tureckem. Na tyhle země tak určitě nenarazí.

Z každého ze zbývajících košů dostane jednoho soupeře, s nímž během podzimu odehraje dva zápasy. První bude na programu mezi 24. a 26. zářím, poslední pak v půlce listopadu. Hned čtyři utkání se mimochodem uskuteční během prodloužené reprezentační přestávky na přelomu září a října.

Liga národů A

Rozdělení košů při losu

1. koš: Portugalsko, Španělsko, Francie, Německo

2. koš: Itálie, Nizozemsko, Dánsko, Chorvatsko

3. koš: Srbsko, Belgie, Anglie, Norsko

4. koš: Wales, Česko, Řecko, Turecko

Nejlepší dva týmy z každé skupiny pak postoupí do jarního play off, z něhož vzejde celkový vítěz. Loni to bylo Portugalsko, s nímž se Češi klidně můžou utkat – stejně jako při své předchozí účasti mezi elitou.

V prvním koši je pak ještě Španělsko, úřadující mistr Evropy se kterým také posledně hráli, Francie a Německo.

„Asi žádné vybrané týmy nemám, byť se o tom samozřejmě bavíme. Každopádně to pro nás určitě bude velká výzva,“ říkal nedávno předseda fotbalové asociace David Trunda.

Ve druhém koši je kromě Chorvatska ještě Itálie, Nizozemsko a Dánsko. Třetí pak tvoří Srbsko, Belgie, Anglie a Norsko.

Češi budou v Lize A podruhé, naposledy to bylo v roce 2022 ve třetím ročníku této soutěže. Ve skupině začali výhrou nad Švýcarskem a remízou se Španělskem, druhý zápas s těmito týmy však nezvládli, dvakrát prohráli také s Portugalskem a skončili poslední.

Pak se znovu představili v Lize národů B, kde ovládli skupinu v konkurenci Albánie, Ukrajiny a Gruzie, s níž přitom na úvod schytali debakl 1:4.

Koubek: Učil jsem se žít bez fotbalu, ale nešlo to. Debaty s hráči? Snadné nebyly

Díky triumfu ve skupině měli mimochodem takřka jistou účast v baráži o mistrovství světa, kam se nicméně nakonec dostali z druhého místa v kvalifikaci – v semifinále narazí na Irsko, v případném finále na Dánsko, nebo Severní Makedonii.

UEFA zatím nerozhodla, jak přesně se nadcházející Liga národů promítne do kvalifikace o příští mistrovství Evropy, které se uskuteční za dva roky ve Velké Británii a Irsku.

Vedle elitních skupin Ligy A budou ve čtvrtek rozlosovány i další tři úrovně B, C a D.

V Lize A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four. To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B.

Liga národů 2026/2027

Důležité termíny

První skupinové zápasy: 24. až 26. září 2026
Druhé skupinové zápasy: 27. až 29. září 2026
Třetí skupinové zápasy: 30. září až 3. října 2026
Čtvrté skupinové zápasy: 4. až 6. října 2026
Páté skupinové zápasy: 12. až 14. listopadu 2026
Šesté skupinové zápasy: 15. až 17. listopadu 2026

Čtvrtfinále Ligy A: 25. až 30. března 2027
Play off A/B a B/C: 25. až 30. března 2027

Final Four: 9. až 13. června 2027

Vstoupit do diskuse
Témata: Liga národů
Tipsport - partner programu
Brentford vs. ArsenalFotbal - 26. kolo - 12. 2. 2026:Brentford vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
12. 2. 21:00
  • 5.73
  • 3.99
  • 1.65
Atlético vs. BarcelonaFotbal - - 12. 2. 2026:Atlético vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
12. 2. 21:00
  • 2.78
  • 3.62
  • 2.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský Kabongo do Boleslavi, Tottenham odvolal trenéra

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

Češi se dozví soupeře v Lize národů. Můžou dostat Chorvaty i obhájce z Portugalska

Kapitán českých fotbalistů Tomáš Souček se raduje z páté branky v síti...

Čeští fotbalisté se dozví, na které tři týmy narazí po návratu do elitní divize Ligy národů. Při losu v budou ve čtvrtém koši, z toho prvního mohou dostat například obhájce Portugalce, či úřadující...

12. února 2026  17:15

UEFA nesdílí Infantinův postoj. Ruské týmy se do jejích soutěží zatím nevrátí

Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na...

Před několika dny návrat Ruska do mezinárodních soutěží veřejně podpořil Gianni Infantino, šéf světového fotbalu. Postoj Evropské fotbalové unie (UEFA) se ale nemění a ta návrat ruských týmů do svých...

12. února 2026  17:12

Godwin další trest od disciplinární komise nedostane, vyloučen byl chybně

Emmanuel Godwin na pardubickém tréninku

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nebude trestat pardubického Emmanuela Godwina za červenou kartu. Podle komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR byl obránce v úvodu nedělního utkání 21....

12. února 2026  16:44

Byl jsem z jednání zlomený, říká brankář Andrew. Největší fanynka je nadšená

Oliver Velich se snaží prostřelit českobudějovického brankáře Colina Andrewa.

Více než měsíc se táhla jednání o jeho přestupu. Chvíli už to vypadalo, že odejde. Pak zase změna. „Byl jsem z toho už zlomený,“ líčí jednadvacetiletý brankář. Colin Andrew nakonec zamířil z Českých...

12. února 2026

Šulc je bojovník, chválí ředitel Lyonu. Nečekal, že se adaptuje tak rychle

Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.

Nejsou to jen fanoušci, které svými výkony ve Francii udivuje. Pavel Šulc pochopitelně dělá radost i vedení Lyonu, jež za českého fotbalistu bez bonusů zaplatilo necelých 200 milionů korun. „Věděli...

12. února 2026  14:19

Poslední tým ligy potvrdil trenéra. Duklu povede prvoligový debutant Šustr

Trenér Pavel Šustr.

Fotbalisty pražské Dukly povede trenér Pavel Šustr. Pro jednapadesátiletého bývalého obránce to bude premiérové angažmá v první lize, k poslednímu týmu nejvyšší soutěže se přesunul od české...

12. února 2026  12:26,  aktualizováno  13:55

Stovky lístků za trojnásobek. Fotbalová asociace bojuje před baráží s překupníky

Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem.

Nedávno se s podobnou situací potýkala Slavia, teď pro změnu česká fotbalová asociace. Ta po zahájení předprodeje vstupenek na březnové zápasy národního týmu v baráži o mistrovství světa odhalila...

12. února 2026  13:42

Reprezentační brankář míří z Budějovic do Zbrojovky. Zazářil před rokem se Spartou

Brankář Budějovic Colin Andrew sklízí pochvaly od spoluhráčů v utkání proti...

Dlouho se o této změně mluvilo a jednalo. Krátce před koncem přestupního období na ni došlo. Talentovaný brankář a člen reprezentačního výběru do 21 let Colin Andrew se přesouvá z Českých Budějovic...

12. února 2026  9:10,  aktualizováno  11:01

Trenérská štafeta v Nottinghamu nekončí. Dokoučoval Dyche, hledá se finišman

Sean Dyche, trenér Nottinghamu, během utkání s Fulhamem.

Už potřetí během jedné sezony Premier League propustil Nottingham Forest trenéra. Po středeční bezbrankové remíze s Wolverhamptonem skončil Sean Dyche, jeho angažmá trvalo 114 dnů. Fotbalový klub,...

12. února 2026  9:45

Bořile, volím si tebe! Slavia přichází se sérií sběratelských kartiček

Fanoušci Slavie si nyní mohou pořídit sběratelské kartičky svých oblíbených...

Sbírání kartiček je fenomén. Děti i dospělí je pořizovali a vyměňovali v 90. letech i dnes. Fotbalová Slavia nyní přichází spolu se společností SportZoo s vlastní samostatnou kolekcí unikátních...

12. února 2026  9:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

City se přiblížili Arsenalu, Wolves i s Krejčím remizovali v Nottinghamu

Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu (uprostřed) v utkání proti Nottinghamu

Jeden český fotbalový reprezentant alespoň trochu pomohl druhému. Ladislav Krejčí s Wolverhamptonem ve vloženém kole Premier League remizoval 0:0 v Nottinghamu, který je hlavním soupeřem West Hamu,...

11. února 2026  23:11

Slavia podlehla Kolínu na nájezdy, ale i po páté prohře v řadě první ligu dál vede

Hokejisté pražské Slavie se radí.

Slavia Praha v souboji o vedení v první hokejové lize doma podlehla Kolínu 3:4 po samostatných nájezdech, bod jí však stačil na setrvání v čele tabulky. Možnost vrátit se po téměř dvou měsících na...

11. února 2026  21:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.