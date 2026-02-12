Češi se dozví soupeře v Lize národů. Můžou dostat Chorvaty i obhájce z Portugalska

Česko je ve čtvrtém koši společně s Walesem, Řeckem a Tureckem. Na tyhle země tak určitě nenarazí.
Z každého ze zbývajících košů dostane jednoho soupeře, s nímž během podzimu odehraje dva zápasy. První bude na programu mezi 24. a 26. zářím, poslední pak v půlce listopadu. Hned čtyři utkání se mimochodem uskuteční během prodloužené reprezentační přestávky na přelomu září a října.
Liga národů A
Rozdělení košů při losu
1. koš: Portugalsko, Španělsko, Francie, Německo
2. koš: Itálie, Nizozemsko, Dánsko, Chorvatsko
3. koš: Srbsko, Belgie, Anglie, Norsko
4. koš: Wales, Česko, Řecko, Turecko
Nejlepší dva týmy z každé skupiny pak postoupí do jarního play off, z něhož vzejde celkový vítěz. Loni to bylo Portugalsko, s nímž se Češi klidně můžou utkat – stejně jako při své předchozí účasti mezi elitou.
V prvním koši je pak ještě Španělsko, úřadující mistr Evropy se kterým také posledně hráli, Francie a Německo.
„Asi žádné vybrané týmy nemám, byť se o tom samozřejmě bavíme. Každopádně to pro nás určitě bude velká výzva,“ říkal nedávno předseda fotbalové asociace David Trunda.
Ve druhém koši je kromě Chorvatska ještě Itálie, Nizozemsko a Dánsko. Třetí pak tvoří Srbsko, Belgie, Anglie a Norsko.
Češi budou v Lize A podruhé, naposledy to bylo v roce 2022 ve třetím ročníku této soutěže. Ve skupině začali výhrou nad Švýcarskem a remízou se Španělskem, druhý zápas s těmito týmy však nezvládli, dvakrát prohráli také s Portugalskem a skončili poslední.
Pak se znovu představili v Lize národů B, kde ovládli skupinu v konkurenci Albánie, Ukrajiny a Gruzie, s níž přitom na úvod schytali debakl 1:4.
|
Koubek: Učil jsem se žít bez fotbalu, ale nešlo to. Debaty s hráči? Snadné nebyly
Díky triumfu ve skupině měli mimochodem takřka jistou účast v baráži o mistrovství světa, kam se nicméně nakonec dostali z druhého místa v kvalifikaci – v semifinále narazí na Irsko, v případném finále na Dánsko, nebo Severní Makedonii.
UEFA zatím nerozhodla, jak přesně se nadcházející Liga národů promítne do kvalifikace o příští mistrovství Evropy, které se uskuteční za dva roky ve Velké Británii a Irsku.
Vedle elitních skupin Ligy A budou ve čtvrtek rozlosovány i další tři úrovně B, C a D.
V Lize A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four. To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B.
Liga národů 2026/2027
Důležité termíny
První skupinové zápasy: 24. až 26. září 2026
Čtvrtfinále Ligy A: 25. až 30. března 2027
Final Four: 9. až 13. června 2027