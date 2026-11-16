Mizerný výkon, kritizují čtenáři po Chorvatsku. Obstáli jen Hložek s Kinským

Ještě hůř, byť nepatrně, bylo po porážce 0:3 v Anglii.
Ani proti Chorvatsku to však v neděli večer v Osijeku nebyla žádná sláva.
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„Chorvaté jsou velmi dobří, my jsme navíc zkoušeli nové hráče a udělali hodně změn v sestavě. Doufám, že máme před sebou slibnou budoucnost. Samozřejmě se pokusíme získat i nějaké body, jsme k tomu velmi blízko,“ přesvědčoval nicméně Denia po utkání.
Výkony reprezentace očima čtenářů
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Jediní, koho čtenáři ocenili, byli Adam Hložek s Antonínem Kinským (hodnocení 2,42 a 2,48).
Kinský národní tým povedenými zákroky udržel ve hře, Hložek mu pak svým gólem v 84. minutě dal naději alespoň na remízu, která mohla být klíčová s ohledem na účast v baráži o udržení v elitní Lize národů.
Jenže vzápětí národní výběr znovu inkasoval.
Pod čistou trojku se pak vešel ještě kapitán Vladimír Coufal (2,96), jenž pásku převzal místo vykartovaného Ladislava Krejčího.
„Neděláme nic špatně schválně, ale zatím tu kvalitu jako soupeři nemáme,“ krčil rameny po utkání.
Vůbec nejhorší známku naopak od čtenářů obdržel stoper Zima (4,02). Příliš lépe si však nevedli ani Kabongo (3,84), jenž překvapivě nastoupil v základu, či Červ (3,81).