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Mizerný výkon, kritizují čtenáři po Chorvatsku. Obstáli jen Hložek s Kinským

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  15:17
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Český útočník Adam Hložek střílí gól Chorvatsku.

Český útočník Adam Hložek střílí gól Chorvatsku. | foto: Reuters

Český brankář Antonín Kinský zasahuje v utkání s Chorvatskem.
Chorvatský fotbalista Lovro Majer střílí gól v utkání Ligy národů s Českem.
Chorvatský fotbalista Lovro Majer po vstřelení gólu v Lize národů mezi...
Adam Hložek skóruje za českou reprezentaci ve fotbalové Lize národů proti...
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Zápas o třetí místo nezvládli a na závěr skupinové fáze Ligy národů nepřesvědčili. I proto si čeští fotbalisté za porážku v Chorvatsku 1:2 v tradičním známkování iDNES.cz vysloužili podprůměrné skóre 3,44. Je to druhý nejhorší výsledek ze šesti utkání pod novým trenérem Santim Deniou.

Ještě hůř, byť nepatrně, bylo po porážce 0:3 v Anglii.

Ani proti Chorvatsku to však v neděli večer v Osijeku nebyla žádná sláva.

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„Chorvaté jsou velmi dobří, my jsme navíc zkoušeli nové hráče a udělali hodně změn v sestavě. Doufám, že máme před sebou slibnou budoucnost. Samozřejmě se pokusíme získat i nějaké body, jsme k tomu velmi blízko,“ přesvědčoval nicméně Denia po utkání.

Výkony reprezentace očima čtenářů

Liga národů 2026
v Chorvatsku (1:2), průměrná známka 3,44
se Španělskem (0:2) 3,18
v Anglii (0:3), 3,55
ve Španělsku (1:3) 2,68
s Anglií (0:2) 2,87
s Chorvatskem (1:2) 2,77

MS 2026
s Mexikem (0:3) 3,90
s Jihoafrickou republikou (1:1) 3,54
s Jižní Koreou (1:2) 3,30

Příprava na MS 2026
s Guatemalou (3:1) 2,88
s Kosovem (2:1), 2,71

Jediní, koho čtenáři ocenili, byli Adam Hložek s Antonínem Kinským (hodnocení 2,42 a 2,48).

Kinský národní tým povedenými zákroky udržel ve hře, Hložek mu pak svým gólem v 84. minutě dal naději alespoň na remízu, která mohla být klíčová s ohledem na účast v baráži o udržení v elitní Lize národů.

Jenže vzápětí národní výběr znovu inkasoval.

Pod čistou trojku se pak vešel ještě kapitán Vladimír Coufal (2,96), jenž pásku převzal místo vykartovaného Ladislava Krejčího.

„Neděláme nic špatně schválně, ale zatím tu kvalitu jako soupeři nemáme,“ krčil rameny po utkání.

Vůbec nejhorší známku naopak od čtenářů obdržel stoper Zima (4,02). Příliš lépe si však nevedli ani Kabongo (3,84), jenž překvapivě nastoupil v základu, či Červ (3,81).

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Kazachstán vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Kazachstán vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 4.06
  • 3.67
  • 1.91
Faerské ostrovy vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Faerské ostrovy vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 1.84
  • 3.41
  • 4.83
Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.95
  • 3.23
  • 4.55
Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.19
  • 6.81
  • 18.30
Litva vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Litva vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.11
  • 8.35
  • 32.00
Řecko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Řecko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:45
  • 1.42
  • 4.78
  • 7.44
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