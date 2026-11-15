Hopi do základu, radí před Chorvatskem čtenáři. Chtějí vidět i Vlčka či Slámu

Češi na závěr Ligy národů nastoupí ve 20.45 v Osijeku k utkání, které je pro ně klíčové – pokud vyhrají, skončí třetí, zajistí si účast v baráži o udržení v elitní divizi A a také první koš pro los kvalifikace o příští Euro.
Chorvatsko – Česko ONLINE
Utkání budeme od 20.45 sledovat minutu po minutě
I proto by čtenáři nic nepodcenili.
Do brány by postavili Horníčka (299 hlasů), byť je pravděpodobné, že Denia ukáže na Kinského, jenž po jeho nástupu jako jediný z trojice gólmanů chytal pouze jednou. V anketě se umístil druhý se 161 hlasy.
V obraně by podrželi Coufala se Zimou, ale na levý kraj by nasadili Slámu místo Juráska (312 vs 206). Za Krejčího by pak do hry poslali Vlčka, Denia však moc jiných variant nemá – Chaloupek totiž sraz opustil a místo něj se k týmu připojil nováček Prebsl.
ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali
„Věříme všem našim obráncům. Zima s Vlčkem mají starty v Lize mistrů, Prebsl zase dobrou formu a reprezentační fotbal zná z jedenadvacítky. Dobře hrají také Sláma, Jurásek či Gabriel,“ pronesl neurčitě španělský kouč před zápasem.
Záložníkům pak v anketě dominoval Sadílek (411), jenž se vrací po trestu. Druhý skončil Král (308), který hrál od začátku i posledně.
Nejvýraznější změna by nastala až v útoku.
Sestava čtenářů na zápas v Chorvatsku
Dle celkového počtu hlasů, formace 4-2-3-1
Horníček – Coufal, Vlček, Zima, Sláma – Král, Sadílek – Ambros, Hložek, Hopi – Naderi.
Čtenáře zaujal osmnáctiletý Hopi (329), jenž má mimochodem chorvatské rodiče, a chtějí, aby doplnil Naderiho, Ambrose a Hložka. Poslední jmenovaný mimochodem získal vůbec nejvíc hlasů ze všech – 452.
Jakou sestavu Denia zvolí? A jak Češi utkání s Chorvatskem zvládnou?