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Tohle předvádět nechceme, řekl Kinský. Pozice jedničky? Nemám to ve svých rukou

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  7:30
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Český brankář Antonín Kinský zasahuje v utkání s Chorvatskem.

Český brankář Antonín Kinský zasahuje v utkání s Chorvatskem. | foto: Reuters

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Svými zákroky držel národní tým ve hře. Nebýt něj, těžko by to do 84. minuty, v níž Adam Hložek srovnával, bylo jenom o gól. Ale čeští fotbalisté nakonec v Chorvatsku stejně prohráli 1:2. „Do zápasu jsme se dostali, ale bohužel jsme ho potom nedotáhli, i když samozřejmě víme všichni, jaký byl ten vývoj,“ pravil po utkání brankář Antonín Kinský.

Češi v Chorvatsku hráli o třetí místo ve skupině, které by jim zajistilo účast v baráži i lepší koš pro kvalifikaci o mistrovství Evropy.

Jenže prohrávali už od druhé minuty a od té doby se trápili.

„Podle představ to samozřejmě nebylo. Určitě nejdeme do zápasu s tím, že chceme soupeře nechat jít ve druhé minutě samotného na bránu. Na druhou stranu je to fotbal a může se to stát, takže pak to bylo o tom dobře zareagovat a zvládnout se dostat zpátky do zápasu, což si myslím, že se nám docela podařilo,“ hodnotil Kinský.

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Národní tým zůstal ve hře i díky němu.

V závěru první půle reflexivně vyrazil Bejlovu patičku na malém vápně a poradil si i s dorážkou Gvardiola. Po změně stran pak musel likvidovat třeba pokusy Modriče s Kovačičem či Pašaličovu hlavičku zblízka.

„Nevím, jestli nějaké zákroky byly kostrbaté. Nejde o to, jakým způsobem je to chycené, ale že z toho není gól, což si myslím, že se až na dva případy podařilo,“ pronesl.

Podruhé to bylo krátce po Hložkově gólu, kterým srovnal na 1:1 a zažehl české naděje na bodový zisk. Jenže pak se prosadil Lovro Majer přesnou střelou k tyči.

Český brankář Antonín Kinský likviduje šanci Chorvatska.

A národní tým tak pošesté prohrál, zůstal bez bodu a sestupuje do nižší divize Ligy národů.

„Když jsme věděli, že máme šest dobrých zápasů, šest dobrých soupeřů, tak jsme samozřejmě nechtěli odejít s tím, že nezvládneme ani jeden. Věděli jsme, že i když se nám těch prvních pět nepodařilo, tak kdybychom to v Chorvatsku zvládli buď za bod, nebo za tři, tak tam nějaká šance je,“ říkal Kinský.

„O to víc mrzí, že jsme zůstali v zápase, i když jsme tahali za kratší konec. Hráli jsme, bojovali jsme a Hložan tam dal hezký gól. Bohužel za tři minuty jsme dostali, takže odjíždíme s prázdnou,“ přidal.

Manažer reprezentací Pavel Nedvěd však po utkání potvrdil, že navzdory nevydařeným výsledkům má španělský realizační tým plnou důvěru vedení asociace.

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„Že jsme ty zápasy nezvládli mě mrzí i kvůli trenérům, protože se mi líbí způsob, kterým se chtějí prezentovat. A mrzí mě to taky vůči fanouškům. Je to národní tým a vím, že na nás kouká spousta lidí, hlavně malých kluků po celé České republice. Tohle není to, co chceme předvádět. Hlavně co se týká výsledků,“ pronesl Kinský.

Sám během dvou srazů pod Deniou odchytal dvě utkání stejně jako jeho kolegové Matěj Kovář a Lukáš Horníček. Kromě Chorvatska nastoupil ještě ve Španělsku.

„Byla to nějaká domluva mezi námi. Trenéři to nezveřejňovali z nějakého důvodu, takže já bych neměl být ten, kdo to objasní. Samozřejmě nějakým způsobem se to rotovalo, ale já jsem se chystal na všechny zápasy a šanci jsem dostal tady v těch dvou, takže za to jsem rád,“ popsal.

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A kdo bude jednička v nadcházející kvalifikaci o mistrovství Evropy?

„To bych asi nehodnotil. Trenéři se rozhodli každému z nás dát dva zápasy, teď máme tříměsíční pauzu, kdy každý budeme hrát spoustu zápasů ve svých týmech, a nevím. Jestli rozhodnutí jsou, tak rozhodnutí jsou. Jestli ne, tak se budu snažit dělat maximum pro to, abych podával co nejlepší výkony,“ krčil rameny.

„Samozřejmě reprezentace je pro mě jedna z motivací, takže je to hezké, ale soustředím se vždycky na každý zápas, na každý trénink, na každý den. Užívám si, že můžu hrát fotbal, že můžu trénovat a že můžu hrát ty zápasy. Je to velká motivace, ale myslím si, že úplně až tak ve svých rukou to nemám,“ uzavřel.

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  • 3.59
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Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
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