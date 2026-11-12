Ať chytá Horníček, přejí si čtenáři. Proti Španělsku chtějí vidět i Daňka se Součkem

Češi proti úřadujícím mistrům světa a Evropy nastoupí ve čtvrtek ve 20.45 na Letné.
Česko – Španělsko ONLINE
Utkání budeme od 20.45 sledovat minutu po minutě
V jakém složení? Čtenáři mají jasno.
Do brány by nasadili zmíněného Horníčka (293 hlasů), který by se tak dostal už na tři odchytané zápasy pod Deniou, zatímco Kovář s Kinským by měli po jednom.
„Víme, kdo bude chytat. U nich jsme v klidu, protože všichni tři jsou velmi dobří a chytají na nejvyšší úrovni. Je mezi nimi výborná spolupráce a mají i zdravou konkurenci,“ mlžil trenér před utkáním.
ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali
V obraně si také může vybírat.
Na krajích anketu ovládli Coufal se Slámou, napravo se však nabízí ještě třeba rozjetý Gabriel. Mezi stopery pak uspěli Chaloupek s kapitánem Krejčím, v relativně těsném závěsu ale skončil Zima. Jiný slávista Vlček naproti tomu dostal vůbec nejméně hlasů ze všech (29).
Vzhledem k tomu, že v záloze kvůli karetnímu trestu chybí Sadílek, nepřekvapí, že uspěli dva nejzkušenější hráči – Souček s Králem (241 a 189).
Sestava na Španělsko podle čtenářů iDNES.cz
Formace 4-2-3-1/4-4-2
Horníček – Coufal, Chaloupek, Krejčí, Sláma – Souček, Král – Daněk, Hložek, Ambros – Naderi.
Červ, Provod či nováček Kozel se nepřehoupli přes stovku hlasů.
V útoku pak byly výsledky také jednoznačné. Nejvíc hlasů ze všech hráčů dostali Naderi s Hložkem (451 a 439), na křídla by pak čtenáři nasadili Daňka a Ambrose.
Jak Češi zápas se Španělskem zvládnou?