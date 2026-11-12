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Ať chytá Horníček, přejí si čtenáři. Proti Španělsku chtějí vidět i Daňka se Součkem

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  14:53
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Trenér českých fotbalistů Santi Denia, jeho asistent Pablo Amo (vlevo), záložník Tomáš Souček a útočník Idris Hopi během přípravy na duel Ligy národů proti Španělsku. | foto: ČTK

Neriskovali by nasazením nováčků, do základu by naopak hned poslali navrátivšího Tomáše Součka. Čtenáři iDNES.cz pak v tradiční anketě radí trenérovi českých fotbalistů třeba to, aby do brány proti Španělsku postavil Lukáše Horníčka.

Češi proti úřadujícím mistrům světa a Evropy nastoupí ve čtvrtek ve 20.45 na Letné.

Česko – Španělsko ONLINE

Utkání budeme od 20.45 sledovat minutu po minutě

V jakém složení? Čtenáři mají jasno.

Do brány by nasadili zmíněného Horníčka (293 hlasů), který by se tak dostal už na tři odchytané zápasy pod Deniou, zatímco Kovář s Kinským by měli po jednom.

„Víme, kdo bude chytat. U nich jsme v klidu, protože všichni tři jsou velmi dobří a chytají na nejvyšší úrovni. Je mezi nimi výborná spolupráce a mají i zdravou konkurenci,“ mlžil trenér před utkáním.

ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali

V obraně si také může vybírat.

Na krajích anketu ovládli Coufal se Slámou, napravo se však nabízí ještě třeba rozjetý Gabriel. Mezi stopery pak uspěli Chaloupek s kapitánem Krejčím, v relativně těsném závěsu ale skončil Zima. Jiný slávista Vlček naproti tomu dostal vůbec nejméně hlasů ze všech (29).

Vzhledem k tomu, že v záloze kvůli karetnímu trestu chybí Sadílek, nepřekvapí, že uspěli dva nejzkušenější hráči – Souček s Králem (241 a 189).

Sestava na Španělsko podle čtenářů iDNES.cz

Formace 4-2-3-1/4-4-2

Horníček – Coufal, Chaloupek, Krejčí, Sláma – Souček, Král – Daněk, Hložek, Ambros – Naderi.

Červ, Provod či nováček Kozel se nepřehoupli přes stovku hlasů.

V útoku pak byly výsledky také jednoznačné. Nejvíc hlasů ze všech hráčů dostali Naderi s Hložkem (451 a 439), na křídla by pak čtenáři nasadili Daňka a Ambrose.

Jak Češi zápas se Španělskem zvládnou?

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Turecko vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Turecko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 3.48
  • 4.13
  • 1.95
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 3.05
  • 3.07
  • 2.55
Česko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Česko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 13.90
  • 6.90
  • 1.23
Itálie vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 3.63
  • 3.68
  • 2.08
Anglie vs. ChorvatskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Anglie vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 1.28
  • 5.94
  • 10.30
San Marino vs. BěloruskoFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:San Marino vs. Bělorusko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 20.70
  • 8.44
  • 1.13
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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