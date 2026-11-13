Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jak se Češi zachrání v elitní Lize národů? Baráž zajistí výhra, stačit může i porážka

Autor:
  14:33
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Děkovačka českých fotbalistů po porážce se Španělskem.

Děkovačka českých fotbalistů po porážce se Španělskem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Český reprezentační brankář Matěj Kovář během utkání se Španělskem.
Český stoper David Zima ve vzdušném souboji se španělským obráncem Deanem...
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
24 fotografií
Ač všech pět zápasů prohráli, stále se čeští fotbalisté můžou v Lize národů udržet mezi elitou. A teoreticky k tomu ani nemusí v tabulce přeskočit třetí Chorvaty. V takovém případě by se jim ale musely sejít ostatní výsledky a následně by museli zvládnout baráž.

Jak je to možné?

Liga národů totiž od šestého ročníku, který odstartuje za dva roky, mění systém. Zmizí čtvrtá úroveň D, zatímco v první, druhé a třetí bude nově osmnáct zemí rozdělených do tří větších skupin po šesti.

Zase fajn. A zase nic. I po Španělsku je ale namístě fotbalisty pochválit než grilovat

Proto letos platí, že kromě prvních dvou týmu v každé skupině, které postupují do čtvrtfinále, zůstanou v elitní divizi ještě dvě lepší země ze třetích míst. Dvě horší ze třetích a dvě lepší ze čtvrtých příček pak půjdou do baráže, zatímco dvě úplně nejslabší rovnou sestoupí.

A tady přichází šance pro Čechy.

Na posledním místě jsou v elitní divizi aktuálně kromě nich ještě Norové, Srbové a Turci, přičemž poslední dvě zmíněné země stejně jako Češi nemají ani bod – Srbsko však má jeden zápas k dobru. Pokud každopádně svěřenci Santiho Denii proti Chorvatsku remizují a jejich konkurenti zůstanou na nule, bude to stačit na baráž.

Pořadí týmů na čtvrtých místech v Lize národů A
TýmSkóreBodyZápasyVýsledek
1.Norsko6:834baráž
2.Srbsko3:804baráž
3.Turecko3:1305přímý sestup
4.Česko2:1205přímý sestup

Čistě teoreticky tam Česko může jít i bez bodu, to by však museli Srbové prohrát výrazným rozdílem a horší celkové skóre, které v případě shody rozhoduje, by museli mít i Turci. Dále hraje případně roli vyšší počet vstřelených branek či další pomocná kritéria.

Všechno bude ale o poznání jednodušší, pokud Česko v neděli zvítězí.

Situace ve skupině je následující: národní tým má nula bodů, zatímco Chorvaté tři, jelikož hned v prvním kole vyhráli vzájemný zápas 2:1. Kvůli debaklu 0:7 s Anglií však mají také o jeden gól horší celkové skóre, což je zásadní.

Pořadí v „české“ skupině Ligy národů A
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Španělsko550014:515
2.Anglie540116:412
3.Chorvatsko51045:163
4.Česko50052:120

V případě bodové shody totiž rozhoduje nejprve skóre ve vzájemných zápasech, které v případě jakékoliv české výhry logicky bude minimálně vyrovnané, a pak případně zmíněné celkové skóre, kde mají Češi navrch.

Predikce jim nicméně věští takřka 80% šanci na přímý sestup.

To by bylo nevýhodné hned ze dvou důvodů. Jednak méně atraktivní zápasy v Lize B v příštím ročníku a jednak méně výhodná pozice při losu kvalifikace o Euro 2028, které bude hostit Velká Británie a Irsko.

Tam totiž první koš automaticky patří dvanácti nejlepším zemím současné Ligy národů, tedy týmům na prvních třech místech čtyř skupin v elitní úrovni.

Při losu by se tak Češi vyhnuli favoritům jako jsou Anglie, Španělsko, Portugalsko, Francie, Nizozemsko, ale také Itálii, Belgii či Německu.

Denia: Musíme se zlepšit, hlavně já. V první půli jsme neměli jasnou myšlenku

Pak je jednodušší cesta k prvnímu místu v kvalifikaci, které zajišťuje přímý postup na šampionát – ze druhých míst se totiž dočká jen osm nejlepších týmů z dvanácti. O zbývající místa se hraje baráž. Kolik jich bude, záleží na tom, jak se v kvalifikaci bude dařit pořádajícím zemím Eura.

Losovat se pak bude 6. prosince.

Teď je nicméně pro Čechy mnohem důležitější, jak zvládnou utkání s Chorvatskem.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Olomouc B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 16. kolo - 13. 11. 2026:Olomouc B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.45
  • 3.69
  • 4.99
Turecko vs. ČeskoFotbal - Baráž - 13. 11. 2026:Turecko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 17:00
  • 2.55
  • 3.00
  • 3.12
Moldavsko vs. KazachstánFotbal - Skupina 3 - 13. 11. 2026:Moldavsko vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 2.59
  • 2.94
  • 3.13
Plzeň B vs. Loko PrahaFotbal - 15. kolo - 13. 11. 2026:Plzeň B vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:30
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
Srbsko vs. NěmeckoFotbal - Skupina 2 - 13. 11. 2026:Srbsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
  • 10.70
  • 6.46
  • 1.25
Nizozemsko vs. ŘeckoFotbal - Skupina 2 - 13. 11. 2026:Nizozemsko vs. Řecko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
  • 1.58
  • 4.47
  • 5.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...

Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar

Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.

Tři chyby v rozehrávce a ztráty u vlastního pokutového území, tři góly a další porážka. Sparťanští fotbalisté přitom ve svém čtvrtém vystoupení v Evropské lize nad Bournemouthem vedli, ale zápas...

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Sestřih zápasu
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.

Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...

Zákrok, který pohřbil Spartu. Stupidita a vražda, zlobil se expert na Guddala

Sparťanský stoper Tobias Guddal dostává červenou kartu.

Měli velké šance, vedli, jenže během dvou minut se všechno rozpadlo. Za polovinou hřiště složil obránce sparťanských fotbalistů Tobias Guddal svého protivníka a belgický sudí Lambrechts sáhl pro...

Kubáň k fanouškům: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštěný kotel mluví o cirkusu

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...

Jak se Češi zachrání v elitní Lize národů? Baráž zajistí výhra, stačit může i porážka

Děkovačka českých fotbalistů po porážce se Španělskem.

Ač všech pět zápasů prohráli, stále se čeští fotbalisté můžou v Lize národů udržet mezi elitou. A teoreticky k tomu ani nemusí v tabulce přeskočit třetí Chorvaty. V takovém případě by se jim ale...

13. listopadu 2026  14:33

Klhůfek o bídě Zlína: Jen nadáváme. Klub mi připadá jako zaopatřovací ústav

Bývalý fotbalista Petr Klhůfek.

Chodí na každý domácí zápas, za deset let vynechal podle svých slov možná jeden, kvůli sledování venkovních utkání si předplatil ligový kanál. Z výkonů a výsledků fotbalistů Zlína je ale jejich...

13. listopadu 2026  14:18

Prostě hraju a nad ničím nepřemýšlím. Jak si dorostenec Hopi troufl na borce z Realu

Idris Hopi se snaží uniknout s balonem, brání ho Španěl Marc Cucurella

Ještě v polovině května nastoupil v druhé dorostenecké lize, aby vrstevníkům pomohl k vítězství v derby proti Ústí nad Labem, kterým Teplice stvrdily předčasný triumf v soutěži. O pět měsíců později...

13. listopadu 2026  13:50

Pochettino přebírá trápící se Manchester United. Zároveň opouští americkou repre

Kouč Spojených států amerických Mauricio Pochettino.

Novým trenérem fotbalistů Manchesteru United se stane Mauricio Pochettino. Klub jeho příchod potvrdil na webu, podle médií by měl s argentinským koučem podepsat smlouvu na dva a půl roku.

13. listopadu 2026  13:29,  aktualizováno  13:35

Oulehla: Tlak fanoušků i hejtrů je velký, ale neklepu se, jestli mě vyhodí

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Poznal to snad každý trenér, teď i David Oulehla. Po dominantním rozjedu fotbalového Ústí nad Labem do druhé ligy ho málem nosili na ramenou, po pěti zápasech bez výhry se řeší, jak pevná je jeho...

13. listopadu 2026  13:17

Kovář: Červené nám nepomáhají, ale nic Krejdovi nevyčítám. Teď půjde o všechno

Český reprezentační brankář Matěj Kovář během utkání se Španělskem.

O tom, že se ve čtvrtek večer na Letné postaví do brány, rozhodla podle trenéra Denii jeho kvalitní hra nohama. Od španělských mistrů světa i Evropy nakonec fotbalový brankář Matěj Kovář inkasoval...

13. listopadu 2026  12:30

Nová radnice změní přístup k Dynamu. Zároveň chce jasná pravidla a záruky

Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice.

Budoucí českobudějovická koalice bude řešit situaci fotbalového klubu, který hraje třetí nejvyšší soutěž a vlastní ho podnikatelka z Nigérie. Klíčová bude nájemní smlouva na stadion, která končí 30....

13. listopadu 2026  11:18

Materazzimu smrt fotbalisty připomněla Zidana: Díky Bohu, že se mi nic nestalo

Francouzský fotbalista Zinedine Zidane se ve finále mistrovství světa nechává...

Bývalý italský obránce Marco Materazzi uvedl, že mu tragické úmrtí španělského fotbalisty Jesúse de Miguela po srážce se soupeřem připomnělo jeho slavný incident se Zinédinem Zidanem ve finále...

13. listopadu 2026

Budíček pro Španěly, tepou média mistry. Naše série? Chytří lidé ji docení, řekl kouč

Kouč španělských mistrů světa Luis de la Fuente v diskusi s trenérem českých...

Usmíval se a chvílemi s přítomnými novináři dokonce žertoval. Když se při jedné z odpovědí rozmáchl a rukou pootočil mikrofon, který vyloudil nepříjemný zvuk, gestem se omluvil a špitl: „Dnes se mi...

13. listopadu 2026  10:40

Zase fajn. A zase nic. I po Španělsku je ale namístě fotbalisty pochválit než grilovat

Adam Hložek během zápasu proti Španělsku

Ani nečekal, až se rozhodčí Dabanovič doběhne podívat na video. Věděl, že je zle, proto hned stáhl z rukávu kapitánskou pásku a nakročil k lavičkám. Smířený s červenou kartou, ale viditelně...

13. listopadu 2026  9:31

Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě

Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

Denia: Musíme se zlepšit, hlavně já. V první půli jsme neměli jasnou myšlenku

Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku

Po měsíci dostal druhou šanci zaskočit vlastní zemi. I tentokrát kouč Santi Denia fotbalovou reprezentaci vyladil na zápas se Španělskem slušně, ale znovu z toho nebyl ani bod. V Lize národů jsou...

13. listopadu 2026  8:30

Takovou kvalitu nemáme. Proto nám vždycky chybí kousek, hodnotil Zima

Český stoper David Zima ve vzdušném souboji se španělským obráncem Deanem...

Byl jedním z těch, který mohl dát mistrům světa gól. „Byla to tak osmdesátiprocentní šance, kterou v takovém zápase musíme proměnit, pokud chcete uhrát úspěšný výsledek,“ líčil David Zima, stoper...

13. listopadu 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.