Jak je to možné?
Liga národů totiž od šestého ročníku, který odstartuje za dva roky, mění systém. Zmizí čtvrtá úroveň D, zatímco v první, druhé a třetí bude nově osmnáct zemí rozdělených do tří větších skupin po šesti.
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Proto letos platí, že kromě prvních dvou týmu v každé skupině, které postupují do čtvrtfinále, zůstanou v elitní divizi ještě dvě lepší země ze třetích míst. Dvě horší ze třetích a dvě lepší ze čtvrtých příček pak půjdou do baráže, zatímco dvě úplně nejslabší rovnou sestoupí.
A tady přichází šance pro Čechy.
Na posledním místě jsou v elitní divizi aktuálně kromě nich ještě Norové, Srbové a Turci, přičemž poslední dvě zmíněné země stejně jako Češi nemají ani bod – Srbsko však má jeden zápas k dobru. Pokud každopádně svěřenci Santiho Denii proti Chorvatsku remizují a jejich konkurenti zůstanou na nule, bude to stačit na baráž.
|Tým
|Skóre
|Body
|Zápasy
|Výsledek
|1.
|Norsko
|6:8
|3
|4
|baráž
|2.
|Srbsko
|3:8
|0
|4
|baráž
|3.
|Turecko
|3:13
|0
|5
|přímý sestup
|4.
|Česko
|2:12
|0
|5
|přímý sestup
Čistě teoreticky tam Česko může jít i bez bodu, to by však museli Srbové prohrát výrazným rozdílem a horší celkové skóre, které v případě shody rozhoduje, by museli mít i Turci. Dále hraje případně roli vyšší počet vstřelených branek či další pomocná kritéria.
Všechno bude ale o poznání jednodušší, pokud Česko v neděli zvítězí.
Situace ve skupině je následující: národní tým má nula bodů, zatímco Chorvaté tři, jelikož hned v prvním kole vyhráli vzájemný zápas 2:1. Kvůli debaklu 0:7 s Anglií však mají také o jeden gól horší celkové skóre, což je zásadní.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2.
|Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3.
|Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4.
|Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
V případě bodové shody totiž rozhoduje nejprve skóre ve vzájemných zápasech, které v případě jakékoliv české výhry logicky bude minimálně vyrovnané, a pak případně zmíněné celkové skóre, kde mají Češi navrch.
Predikce jim nicméně věští takřka 80% šanci na přímý sestup.
To by bylo nevýhodné hned ze dvou důvodů. Jednak méně atraktivní zápasy v Lize B v příštím ročníku a jednak méně výhodná pozice při losu kvalifikace o Euro 2028, které bude hostit Velká Británie a Irsko.
Tam totiž první koš automaticky patří dvanácti nejlepším zemím současné Ligy národů, tedy týmům na prvních třech místech čtyř skupin v elitní úrovni.
Při losu by se tak Češi vyhnuli favoritům jako jsou Anglie, Španělsko, Portugalsko, Francie, Nizozemsko, ale také Itálii, Belgii či Německu.
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Pak je jednodušší cesta k prvnímu místu v kvalifikaci, které zajišťuje přímý postup na šampionát – ze druhých míst se totiž dočká jen osm nejlepších týmů z dvanácti. O zbývající místa se hraje baráž. Kolik jich bude, záleží na tom, jak se v kvalifikaci bude dařit pořádajícím zemím Eura.
Losovat se pak bude 6. prosince.
Teď je nicméně pro Čechy mnohem důležitější, jak zvládnou utkání s Chorvatskem.