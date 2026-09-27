Na hráče jsem hrdý. Věříme, že jsme na správné cestě, řekl Denia po Chorvatsku

Češi v zápase hráli většinu času v obranném bloku, v jejich hře byl ale vidět určitý posun – snažili se kombinovat a zakládat útoky postupně.
Prohrávali po gólu Modriče, pak srovnal Karabec a na trefu Pašaliče mohl pro změnu reagovat Radosta, ale jeho branka nakonec neplatila.
„Nejsme spokojení s výsledkem, ale nasazení, což je podle mě nejdůležitější, bylo podle mě přesvědčivé. I to, jak se zápas vyvíjel. Jsem si jistý, že se tenhle tým bude zlepšovat. Hráči jsou připravení odevzdat maximum. Hráli jako jeden tým,“ pochvaloval si Denia.
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Jaké vaše myšlenky se hráčům povedlo nejlépe přenést na hřiště?
Měli jsme nějaký plán, ale Chorvaté hráli poprvé pod novým trenérem, takže jsme nevěděli úplně přesně, v jakém složení nastoupí, i když jejich hráče samozřejmě známe. Naším hlavním plánem bylo zakládat hru od brankáře a rychle přecházet do útoku. Snažíme se na tom s hráči pracovat každý den. S výkonem jsem spokojený, podle mě jsme toho ukázali dost.
Z brejku jste nakonec dali jediný gól a mohly být i dva, nebýt ofsajdu.
S hráči jsme mluvili o tom, jak chodit dopředu, co je důležité a co mají na hřišti dělat. Ale vždycky záleží na tom, jak se zápas vyvíjí. Není to navíc jen o základní jedenáctce, ale klíčoví jsou také náhradníci. A v tomhle ohledu jsem na všechny, kteří nastoupili, hrdý. Ale pořád máme co zlepšovat, to je jediná správná cesta. Nepochybujeme o tom a věříme, že to, co děláme, je správné.
Ve vaší hře naopak skoro vůbec nebyly dlouhé nákopy dopředu, kterými se reprezentace v minulosti často prezentovala.
Nechci mluvit o tom, co bylo. Soustředíme se na naše myšlenky a aby v ně hráči věřili. To je naše práce.
Při absenci Ladislava Krejčího jste musel pro zápas s Chorvatskem určit jiného kapitána a vybral jste Vladimíra Coufala.
Bylo to společné rozhodnutí, které jsem konzultoval i s hráčem. Je důležité mít na hřišti nějakého lídra, ať už je to Coufal nebo Krejčí, Souček či v minulosti Schick. Teď jsem prostě rozhodl, že kapitán bude Coufal.
Proč vůbec Krejčí nehrál?
O všechny hráče musí být postaráno a musí být stoprocentně připravení. Víme, že do toho všichni dávají maximum a Krejčí je schopný do zápasu dát i sto dvacet procent. Bohužel teď nebyl ve stavu, aby to zvládl.
Další rozhodnutí, které jste musel učinit, bylo ohledně brankáře. Nasadil jste Lukáše Horníčka – znamená to, že je teď jedničkou?
To uvidíte v příštím zápase. Ale máme tři skvělé gólmany a v dalším zápase uvidíte. Hráči se dozví, kdo hraje, ale se všemi třemi gólmany jsme spokojení. Takže tak.
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V základu hrál také Adam Karabec, který chybu před prvním gólem odčinil vstřelenou brankou.
Toho prvního gólu byla škoda, ale jsem na všechny hráče hrdý za jejich nasazení. Chceme jim pomáhat v tom, aby se zlepšovali, a na Karabce jsem hrdý stejně jako na všechny ostatní. Makal pro tým a gratuluju mu ke vstřelené brance.
Hrál jste ho na trochu odlišné pozici, než na jakou je zvyklý ze Sparty. Nemohlo mu to uškodit?
Tady jsme v národnímu týmu. Máme tu kvalitní hráče a každý musí hrát na nějaké pozici, což se může i v průběhu zápasu měnit. Je pravda, že v klubu hraje trochu jinak, ale podle mého názoru to zvládl a ten gól mu jenom pomůže.
Jak se vám líbil jeden z debutantů Jiří Sláma?
Byl to jeho první zápas v národním týmu, takže jsem na něj hrdý a mám za něj radost. Samozřejmě chceme hráče nadále zlepšovat, ale jsem spokojený s jeho výkonem i s tím, jaký pokrok udělal. A on i celý tým budou jenom lepší.
Příště vás čeká Anglie. Co od ní čekáte?
Znáte Ligu národů, bude to náročný zápas. Teď chceme hlavně zregenerovat, protože budeme potřebovat všechny hráče. To je nejdůležitější. Věřím, že se hráči zlepší a rozdáme si to s Anglií a pak i se Španělskem. Jsme tu od toho, aby tým hrál co nejlépe.