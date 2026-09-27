Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Na hráče jsem hrdý. Věříme, že jsme na správné cestě, řekl Denia po Chorvatsku

Autor:
  7:17
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.

Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Český gólman Lukáš Horníček plachtí vzduchem.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
27 fotografií
Premiéra na lavičce mu výsledkově nevyšla dle představ, sám ale zdůraznil, že byl s výkonem hráčů spokojený. „Cílem je, aby hráči věřili, že jsme na správné cestě. A já nemám pochyb, že jsme,“ řekl nový kouč českých fotbalistů Santi Denia po porážce 1:2 s Chorvatskem na úvod Ligy národů.

Češi v zápase hráli většinu času v obranném bloku, v jejich hře byl ale vidět určitý posun – snažili se kombinovat a zakládat útoky postupně.

Prohrávali po gólu Modriče, pak srovnal Karabec a na trefu Pašaliče mohl pro změnu reagovat Radosta, ale jeho branka nakonec neplatila.

„Nejsme spokojení s výsledkem, ale nasazení, což je podle mě nejdůležitější, bylo podle mě přesvědčivé. I to, jak se zápas vyvíjel. Jsem si jistý, že se tenhle tým bude zlepšovat. Hráči jsou připravení odevzdat maximum. Hráli jako jeden tým,“ pochvaloval si Denia.

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Jaké vaše myšlenky se hráčům povedlo nejlépe přenést na hřiště?
Měli jsme nějaký plán, ale Chorvaté hráli poprvé pod novým trenérem, takže jsme nevěděli úplně přesně, v jakém složení nastoupí, i když jejich hráče samozřejmě známe. Naším hlavním plánem bylo zakládat hru od brankáře a rychle přecházet do útoku. Snažíme se na tom s hráči pracovat každý den. S výkonem jsem spokojený, podle mě jsme toho ukázali dost.

Z brejku jste nakonec dali jediný gól a mohly být i dva, nebýt ofsajdu.
S hráči jsme mluvili o tom, jak chodit dopředu, co je důležité a co mají na hřišti dělat. Ale vždycky záleží na tom, jak se zápas vyvíjí. Není to navíc jen o základní jedenáctce, ale klíčoví jsou také náhradníci. A v tomhle ohledu jsem na všechny, kteří nastoupili, hrdý. Ale pořád máme co zlepšovat, to je jediná správná cesta. Nepochybujeme o tom a věříme, že to, co děláme, je správné.

Ve vaší hře naopak skoro vůbec nebyly dlouhé nákopy dopředu, kterými se reprezentace v minulosti často prezentovala.
Nechci mluvit o tom, co bylo. Soustředíme se na naše myšlenky a aby v ně hráči věřili. To je naše práce.

Reprezentační trenér Santi Denia

Při absenci Ladislava Krejčího jste musel pro zápas s Chorvatskem určit jiného kapitána a vybral jste Vladimíra Coufala.
Bylo to společné rozhodnutí, které jsem konzultoval i s hráčem. Je důležité mít na hřišti nějakého lídra, ať už je to Coufal nebo Krejčí, Souček či v minulosti Schick. Teď jsem prostě rozhodl, že kapitán bude Coufal.

Proč vůbec Krejčí nehrál?
O všechny hráče musí být postaráno a musí být stoprocentně připravení. Víme, že do toho všichni dávají maximum a Krejčí je schopný do zápasu dát i sto dvacet procent. Bohužel teď nebyl ve stavu, aby to zvládl.

Další rozhodnutí, které jste musel učinit, bylo ohledně brankáře. Nasadil jste Lukáše Horníčka – znamená to, že je teď jedničkou?
To uvidíte v příštím zápase. Ale máme tři skvělé gólmany a v dalším zápase uvidíte. Hráči se dozví, kdo hraje, ale se všemi třemi gólmany jsme spokojení. Takže tak.

Sestava na poslední chvíli? Nezvyk, který pomohl, řekl Horníček. Byl pyšný na tým

V základu hrál také Adam Karabec, který chybu před prvním gólem odčinil vstřelenou brankou.
Toho prvního gólu byla škoda, ale jsem na všechny hráče hrdý za jejich nasazení. Chceme jim pomáhat v tom, aby se zlepšovali, a na Karabce jsem hrdý stejně jako na všechny ostatní. Makal pro tým a gratuluju mu ke vstřelené brance.

Hrál jste ho na trochu odlišné pozici, než na jakou je zvyklý ze Sparty. Nemohlo mu to uškodit?
Tady jsme v národnímu týmu. Máme tu kvalitní hráče a každý musí hrát na nějaké pozici, což se může i v průběhu zápasu měnit. Je pravda, že v klubu hraje trochu jinak, ale podle mého názoru to zvládl a ten gól mu jenom pomůže.

Záložník Adam Karabec se raduje ze svého gólu.

Jak se vám líbil jeden z debutantů Jiří Sláma?
Byl to jeho první zápas v národním týmu, takže jsem na něj hrdý a mám za něj radost. Samozřejmě chceme hráče nadále zlepšovat, ale jsem spokojený s jeho výkonem i s tím, jaký pokrok udělal. A on i celý tým budou jenom lepší.

Příště vás čeká Anglie. Co od ní čekáte?
Znáte Ligu národů, bude to náročný zápas. Teď chceme hlavně zregenerovat, protože budeme potřebovat všechny hráče. To je nejdůležitější. Věřím, že se hráči zlepší a rozdáme si to s Anglií a pak i se Španělskem. Jsme tu od toho, aby tým hrál co nejlépe.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Havířov vs. UničovFotbal - 9. kolo - 27. 9. 2026:Havířov vs. Uničov //www.idnes.cz/sport
27. 9. 10:15
  • 3.06
  • 3.95
  • 1.71
Dukla B vs. Bohemians BFotbal - 8. kolo - 27. 9. 2026:Dukla B vs. Bohemians B //www.idnes.cz/sport
27. 9. 10:15
  • 1.91
  • 3.57
  • 2.76
Jablonec B vs. Hradec Králové BFotbal - 8. kolo - 27. 9. 2026:Jablonec B vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
27. 9. 10:15
  • 1.60
  • 3.68
  • 3.74
Litva vs. ÁzerbájdžánFotbal - Skupina 2 - 27. 9. 2026:Litva vs. Ázerbájdžán //www.idnes.cz/sport
27. 9. 15:00
  • 2.31
  • 2.87
  • 3.48
Polanka n/O vs. Frýdek-MístekFotbal - 9. kolo - 27. 9. 2026:Polanka n/O vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
27. 9. 15:30
  • 4.11
  • 3.96
  • 1.50
Zápy vs. Most/SoušFotbal - 8. kolo - 27. 9. 2026:Zápy vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
27. 9. 16:30
  • 1.51
  • 3.95
  • 4.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Fotbalisté Chorvatska se radují z gólu Marka Pašaliče.

Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...

Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...

Kubáňová: Moderátorky? Našli jsme díru na trhu. Manžel vyměnil lego za fotbal

Premium
Viktoria Kubáňová (vpravo) z představenstva ústeckého fotbalového Viagemu po...

Její manžel vyměnil lego za fotbalový klub a nejpopulárnějším sportem planety žije už tři roky i ona. Viktoria Kubáňová se zapojila do řízení druholigového Viagemu Ústí nad Labem. Chytlo ji to,...

Drama na Slavii: Dvě penalty místo jedné, pak nadávky. Sudí musí mít cit, řekl Kováč

Plzeňský trenér Radoslav Kováč reaguje v zápase se Slavií.

Opakovaná penalta, sedm minut od faulu ke gólu a skoro čtvrthodina nadplán. Bláznivější finiš nevymyslíte. Poslední ligový šlágr před reprezentační přestávkou mířil v Edenu k remíze 1:1, když...

Rekordní trest za korupci ve fotbale: brankář Kalina si nezahraje dvacet let

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Jde o dosud nejvyšší trest, který etická komise Fotbalové asociace ČR udělila. Kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal brankář Marek Kalina zákaz činnosti na 20 let a pokutu půl milionu korun....

Na hráče jsem hrdý. Věříme, že jsme na správné cestě, řekl Denia po Chorvatsku

Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.

Premiéra na lavičce mu výsledkově nevyšla dle představ, sám ale zdůraznil, že byl s výkonem hráčů spokojený. „Cílem je, aby hráči věřili, že jsme na správné cestě. A já nemám pochyb, že jsme,“ řekl...

27. září 2026  7:17

Sestava na poslední chvíli? Nezvyk, který pomohl, řekl Horníček. Byl pyšný na tým

Český gólman Lukáš Horníček plachtí vzduchem.

Že půjde proti Chorvatsku do brány, se dozvěděl až dvě hodiny před výkopem. „Je nezvyk, když vás trenér nechává takhle čekat. Ale nakonec to podle mě hráčům pomohlo. Všichni byli na stopkách. I...

27. září 2026

Španělé v Lize národů přemohli Anglii, Lucembursko nečekaně skolilo Bulhary

Španělský záložník Álex Baena slaví gól proti Anglii.

Španělští fotbalisté v Lize národů otočili šlágr ve Wembley a v „české“ skupině A3 zvítězili nad Anglií 3:2. Úřadující mistři světa v repríze finále předloňského Eura natáhli rekordní soutěžní...

26. září 2026  23:47

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Fotbalisté Chorvatska se radují z gólu Marka Pašaliče.

Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...

26. září 2026  19:32,  aktualizováno  22:46

ZNÁMKY: Ohodnoťte výkon českých fotbalistů v Lize národů proti Chorvatsku

Nastoupení fotbalisté před utkáním Česko - Chorvatsko

Čeští fotbalisté za sebou mají první zápas pod trenérem Santim Deniou. V Lize národů A doma s Chorvatskem prohráli 1:2. Jak se vám jejich výkon líbil? Oznámkujte je v tradiční anketě iDNES.cz.

26. září 2026  22:38

Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů proti Chorvatsku?

Logo portálu iDNES.cz

Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 26. září 2026

Baroš se s kariérou i Baníkem loučil ve velkém: Lidé byli fantastičtí, patří jim dík

Milan Baroš se zdraví se spoluhráči.

Bouřlivé skandování stojících fanoušků dunělo ochozy Městského stadionu v Ostravě: „Milan Baroš!“ Někdejší reprezentační útočník a vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem se dočkal exhibičního duelu po více...

26. září 2026  20:30

Chytat by měl Horníček, myslí si čtenáři. Proti Chorvatům chtějí vidět i Ambrose

Česká fotbalová reprezentace se chystá na Ligu národů.

Hned tři nováčky do základní sestavy a vyměnit brankáře. Taková jsou přání většiny čtenářů v tradiční anketě iDNES.cz před sobotním utkáním českých fotbalistů s Chorvatskem v elitní skupině Ligy...

26. září 2026  15:24

Česko -Chorvatsko: Kde sledovat Ligu národů, sázkové kurzy, preview

Ondřej Lingr (v popředí) během tréninku českých fotbalistů před duely Ligy...

Santiho Deniu čeká ostrá premiéra na lavičce české fotbalové reprezentace. V sobotu 26. září od 20:45 se český tým v pražském Edenu utká v úvodním utkání Ligy národů s Chorvatskem. Kde zápas sledovat...

26. září 2026  13:17

Nejstarší fotbalista v Česku: je mu 79 let, objímá stromy, uteče i dvacetiletým

Premium
Luboš Merkl, v 79 letech patrně nejstarší fotbalista v Česku. Občas ještě...

Luboš Merkl snad vynalezl stroj času nebo vypil elixír mládí. V devětasedmdesáti letech by si mohl užívat důchodu, ale on pořád pracuje, z kamenolomu vozí materiál na stavbu, jezdí na bagru. Po...

26. září 2026

Chorvatsko v datech: co čekat od nového trenéra? Rychlost i centry na přední tyč

Chorvatský trenér Slaven Bilič na tiskové konferenci.

Pro oba to bude svým způsobem premiéra. Zatímco španělský trenér Santi Denia vede české fotbalisty úplně poprvé, jeho chorvatský protějšek Slaven Bilič se k reprezentaci vrací po čtrnácti letech....

26. září 2026  10:58

Rána pro Francouze, Mbappé si poranil šlachu a o další zápasy nejspíš přijde

Lékař odvádí Kyliana Mbappého ze hřiště poté, co se při utkání s Tureckem...

Kapitán Francie Kylian Mbappé si při vítězném gólu v Lize národů poranil v levém kolenu šlachu. Informoval o tom francouzský fotbalový svaz po výhře 1:0 v Turecku.

26. září 2026  8:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde