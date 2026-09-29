Chci vidět stejné nasazení jako v sobotu, velí Denia před Anglií. Rotace? Uvidíme

Češi nastoupí proti Anglii v úterý ve 20.45, jen tři dny po zápase s Chorvatskem, v němž při Deniově premiéře na lavičce prohráli 1:2.
„Bude to jiný zápas. Anglie byla před dvěma měsíci třetí na mistrovství světa, předtím byla ve finále Eura a je to jeden z nejlepších týmů na světě, který má skvělého trenéra i hráče. My se ale soustředíme na náš vývoj, abychom zlepšili náš výkon. Takhle náročné zápasy jsou pro nás příležitostí růst,“ přidal Denia.
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Plánujete vzhledem k náročnému programu změny v sestavě?
Uvidíme, rozhodneme se po tréninku. Máme kvalitní lékařský tým a po tréninku to s nimi probereme. Potřebujeme hráče, kteří jsou stoprocentně připravení. Máme tu 26 fotbalistů a musíme vybrat ty nejlepší pro daný zápas. Ale věříme všem a jsme rádi, že v kabině vytváří skvělou atmosféru, což je důležité i pro realizační tým.
Před vámi odpovídal na otázky novinářů Ladislav Krejčí – stejně jako před minulým zápasem, kde pak nehrál. Nastoupí proti Anglii?
Rozhodneme se po tréninku, takže teď vám nemůžu nic potvrdit.
Váš protějšek Thomas Tuchel avizoval, že bude rotovat gólmany. Co vy?
Tuchel je skvělý kouč a má hodně zkušeností. My tady máme tři kvalitní gólmany, ty nejlepší, které máme k dispozici, a vybereme jednoho z nich. Uvidíme, kdo na tom bude nejlíp, a ten dostane šanci. Máme tři skvělé možnosti.
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Řešíte vytížení hráčů s kluby?
Při prvotním skládání nominace jsme s kluby mluvili, ale teď je pauza a hráči jsou tady v rámci české reprezentace. Samozřejmě nám záleží na jejich zdraví a potřebujeme je zcela zdravé i připravené. Máme čtyři zápasy a samozřejmě se bavíme i s kluby, ale ty mají své zájmy a nám jde především o hráče jako takové.
Co byste si rádi vzali ze zápasu s Chorvatskem?
Rád bych viděl stejné nasazení a zápal. To je hlavní. A také bude potřeba předvést ještě lepší výkon. Máme dobrou příležitost k růstu, protože ten program je opravdu náročný. A jak říkal přede mnou i Krejčí, je to skvělá příležitost se předvést, zejména doma.
Denia o anglické mládeži
Pracují tam s mládeží neskutečně. Investují hodně peněz do všeho potřebného, a to je správná cesta. Navíc se nebojí dávat mladíkům šance. Anglická asociace je, co se týče rozvoje mladých fotbalistů, jedna z nejlepších na světě.
Anglie hrála také v sobotu a doma se Španělskem prohrála 2:3. Co vám o ní ten zápas prozradil?
Anglie měla hodně šancí, aby vyhrála, dokonce i zahodila penaltu. Ten zápas nám ukázal, že vysoko napadají a pořád dostávají soupeře pod tlak, což se jim povedlo i proti Španělsku. Pro nás to bude náročné, ale chceme hrát naši hru. Důležité bylo, že jsme proti Chorvatsku měli šance, a sice to teď bude ještě složitější, ale chceme se držet našeho stylu a navázat na to.
Jaký je největší rozdíl mezi Anglií a Španělskem? Vy jste totiž předtím právě španělskou jedenadvacítku vedl.
Je to velmi těsné. I na klubové úrovni, když se podíváte na Premier League a La Ligu. Zápasy reprezentací pak rozhodují detaily, tak moc vyrovnané to je. Ale nechci to víc porovnávat. Každý tým je jiný a má jiný styl. Jsou to velké země, mají skvělé trenéry i hráče a nechci je porovnávat.
Proti Anglii by vám za normálních okolností byl hodně platný Tomáš Souček, jenž tam dlouho působí. Mluvil jste s ním? A řešili jste jeho budoucí zapojení do reprezentace?
Tomáš je pro nás důležitý. Setkali jsme se spolu a mluvili jsme o všem. Řešili jsme to i se svazem a chceme, aby se v budoucnu k reprezentaci připojil. Možná se s ním potkáme i teď v Londýně. Budeme moc rádi, když bude reprezentovat.