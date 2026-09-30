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Denia vyzdvihl Hložka. A před Španělskem hlásí: Teď se cítím jako Čech, chci vyhrát!

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  7:47
Český trenér Santi Denia.

Český trenér Santi Denia. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Anglický útočník Kane se snaží zastavit Michala Sadílka.
Matěj Radosta v zápase s Anglií.
Anglický stoper Guéhi kontroluje míč před českým záložníkem Radostou.
Štěpán Chaloupek v akci proti Anglii.
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Ač prohráli, fanoušci v Edenu skandovali jeho jméno. „Ne, to jsem nezaznamenal. Skandování je pro hráče, ti jsou nejdůležitější. Že volají mé jméno, je hezké, ale já to neposlouchám. Hlavní je, aby podporovali hráče,“ zdůraznil kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia po porážce 0:2 s Anglií.

Češi sice prohráli i druhý zápas, předvedli ale sympatický výkon a favoritovi zápas pořádně znepříjemnili. A to i navzdory tomu, že hráli většinu zápasu v deseti bez vyloučeného Šulce.

„Myslím, že výkon týmu byl dobrý do vyloučení. Červená byla klíčový okamžik, ale není to chyba. To se prostě ve fotbale děje. Ale jsem hrdý na výkon hráčů a na jejich odhodlání. Dali tomu všechno, což je pro nás důležité. Cítím, že hráči naší cestě věří. A my o ní nepochybujeme. Všichni včetně šéfa asociace věří tomuhle projektu. A myslím, že i fanoušci jsou na národní tým hrdí,“ navázal Denia.

Santi Denia po prohře s Anglií.

Budete Šulcovi červenou vyčítat?
Ne. Šulc je pro nás důležitý a byla to situace, kterou zkrátka neměl pod kontrolou. Ztratil míč a chtěl ho získat zpět, což je chvályhodné. Má naši důvěru a je pro tým důležitý. V příštím zápase bude chybět, ale je pro nás klíčový. Je to skvělý hráč, zahraje jako desítka, devítka, křídlo. Šulcíka potřebujeme.

Bude s týmem cestovat do Španělska, když nebude moct hrát?
Pavel je součástí týmu a poletí s námi. Nevím, jak dlouho bude chybět, ale nejspíš dostane jeden zápas, takže si proti Španělsku odpočine a proti Anglii ho zase budeme potřebovat. Všichni hráči jsou pro nás důležití a on je jedním z nich.

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Koho naopak proti Španělsku můžete využít, je Ryan Naderi. Jak velká je to posila?
Asociace je šťastná, že se jí to povedlo. Je to důležitý hráč do budoucna, ale pomůže nám samozřejmě i teď. Je pro nás důležité, že jsou hráči odhodlaní a chtějí hrát ze Česko. Mám z toho radost. Naderi je budoucností národního týmu.

Pojďme k zápasu s Anglií. S výkonem hráčů musíte být spokojený, že? A to včetně nováčků.
Mluvili jsme s hráči, že tohle je nejlepší scénář, aby ukázali, že sem patří. Jsou to náročné zápasy, ale nejlepší možnost k růstu. Je pravda, že chceme vítězit teď, ale pro tým je důležité, aby rostl a zlepšoval se, což právě teď může dělat. Pro všechny hráče jsou takové zápasy důležité.

Velmi dobrý zápas odehrál Adam Hložek, souhlasíte?
Viděl jste to sám. Je to kvalitní hráč, zastane několik pozic, dodává hře tempo a je pro nás důležitý. Potřebujeme, aby byl na příští zápas připravený. Patří k nejlepším hráčům, které jsem kdy trénoval.

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Co jste říkal na výkon Lukáše Červa?
Také je pro nás důležitý. Hrál na šestce i jako osmička, takže je univerzální. Ve druhé půli jsme něco chtěli změnit a on to okamžitě pochopil. Věděl, jaká je jeho role, a plnil si ji.

Udělal jste tři změny v sestavě. Jaké máte plány na příště?
V tuhle chvíli je plán, aby hráči byli stoprocentně připravení, a pak rozhodneme, koho pošleme do hry. Před zápasem proti Anglii jsme také vybrali ty nejvhodnější. Proti Španělsku může hrát úplně jiná jedenáctka, ale dohodneme se i po konzultaci s lékařským týmem. Musíme mít informace o zdraví hráčů, jelikož to je pro nás nejdůležitější.

Změnil jste také brankáře, po Horníčkovi chytal Kovář. Dostane příště šanci Kinský?
Co myslíte vy? Je to možné, ale pravda je, že věříme všem třem. Co ukazují na tréninku, je neskutečné. Nikdo jim nedokáže dát gól, takže v ně máme naprostou důvěru.

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Mimochodem, minule jste na sobě měl teplákovou soupravu, teď máte oblek. Proč?
Podle mě ho mám na sobě podruhé. Je to takové překvapení pro vás. Řekl jsem si, proč ne.

V sobotu vás čeká Španělsko, což pro vás osobně bude pikantní zápas. Jak se těšíte na setkání s Luisem de la Fuentem?
Teď jsem Čech. Miluju Česko. Ne že bych na Španělsko zapomněl, ale teď se cítím jako Čech. A co se týče Luise, pracovali jsme spolu dvanáct let. Je to můj kolega a něco jako můj bratr, ale chceme proti Španělsku vyhrát. Bude to těžké, ale proč by se to nemohlo povést?

Jak je na tom Adam Karabec, jenž v závěru první půle kvůli zranění střídal?
Půjde na vyšetření a uvidíme, jak to dopadne. Musíme si počkat. Doufám, že bude v pořádku, protože zdraví hráčů je prioritou.

A co Vladimír Coufal?
Doufáme, že se dá dohromady, protože je pro tým důležitý jak na hřišti, tak v kabině.

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