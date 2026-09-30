Čtenáři po Anglii chválili hlavně Hložka s Kovářem. Hodnocení týmu kazí Šulc

Průměrná známka celého týmu 2,87, což je o jednu desetinu horší, než jaké bylo skóre při porážce 1:2 s Chorvatskem v rámci Deniovy premiéry.
Do velké míry ale průměr tentokrát kazí zmíněný Šulc, jenž od čtenářů dostal mizerné hodnocení 4,28.
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Češi do zápasu nevstoupili vůbec špatně, hráli aktivně, měli šance a Anglii dělali problémy. Jenže pak dostal ve 25. minutě Šulc červenou kartu za zákrok na Andersona a v oslabení národní tým nakonec dvakrát inkasoval.
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A kdo si pro změnu v očích čtenářů vedl nejlépe?
Podruhé v řadě dostal nejlepší známku útočník Adam Hložek (2,05), jemuž se zatím pod Deniou daří a je klíčovou postavou útoku.
„Je to kvalitní hráč, zastane několik pozic, dodává hře tempo a je pro nás důležitý. Potřebujeme, aby byl na příští zápas připravený. Patří k nejlepším hráčům, které jsem kdy trénoval,“ chválil ho Denia.
A stejně jako proti Chorvatsku se jen těsně za Hložkem na druhém místě umístil brankář – tentokrát to však nebyl Lukáš Horníček, nýbrž Kovář, jenž měl o poznání více práce než jeho kolega v sobotu.
Na třetím místě pak následuje Štěpán Chaloupek (2,30), jenž nastoupil nezvykle na pravém kraji obrany, ale obstál. Čtvrtý byl kapitán Ladislav Krejčí (2,45) a pátý střídající Lukáš Ambros (2,53).
Druhý nejhorší výkon pak podle čtenářů předvedl záložník Lukáš Červ (3,77), jenž by nebýt Šulce pravděpodobně podruhé za sebou byl na úplném chvostu žebříčku. A příliš nepřesvědčili ani dva střídající hráči – Ondřej Lingr (3,27) a Alex Král (3.21).
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V příštím zápase vyzvou Češi v sobotu v Oviedu Španělsko, pak je čeká ve Wembley opět Anglie.
Jak si povedou?