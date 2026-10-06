Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ať ve Wembley chytá Horníček! Čtenáři chtějí v základu i Kričfalušiho s Naderim

Autor:
  15:48

Český gólman Lukáš Horníček plachtí vzduchem. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Brankářskou otázku by v zápase s Anglií vyřešili nasazením Lukáše Horníčka, v obraně pak chtějí vidět nováčka Ondřeje Kričfalušiho. A co zbytek týmu? Podívejte se, jakou sestavu doporučili trenérovi českých fotbalistů Santimu Deniovi čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě.

Češi odehrají čtvrtý zápas Ligy národů ve slavném Wembley od 20.45. Je to zároveň poslední zápas tohoto srazu, další je na programu v listopadu.

Deniovi se po víkendovém utkání se Španělskem (1:3) rozpadla stoperská dvojice Chaloupek a Krejčí. První jmenovaný se zranil, druhý byl vyloučen. Místo nich by čtenáři vsadili na Hranáče s Kričfalušim (419 a 414 hlasů), který přitom dosud neodehrál ani minutu. Třetí skončil Vitík, jenž zaostal zhruba o dvě stovky hlasů.

ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali

Na levém kraji obrany pak anketu opanoval rozjetý Sláma, napravo zase nejvíc hlasů získal Coufal, jehož start je ovšem nejistý.

„Zlepšuje se to. Chtěl jsem hrát už ve Španělsku, ale nechtěli jsme jít do rizika. Dostal jsem injekci do kolene, plazmu, dvakrát už jsem trénoval. Teď záleží na tom, jak se trenér rozhodne,“ říkal pravý bek před utkáním.

Celkem jednoznačné byly výsledky i na zbylých pozicích.

Mezi brankáři dominoval Horníček (357), jenž nasbíral víc než dvakrát tolik hlasů co jeho konkurenti Kovář s Kinským dohromady (53 a 111).

Sestava čtenářů na venkovní zápas s Anglií

Dle celkového počtu hlasů, formace 4-2-3-1/4-4-2

Horníček - Coufal, Hranáč, Kričfaluši, Sláma - Sadílek, Král - Ambros, Hložek, Šulc, Naderi

V záloze pak čtenáři chtějí vidět dvojici Sadílek a Král. Sadílek hrál zatím dvakrát v základu po boku Červa, Král nastoupil od začátku o víkendu po boku Macka. Ten mimochodem skončil v anketě mezi středopolaři třetí.

A útok?

Přáním čtenářů je vidět od začátku Hložka, jenž dostal vůbec nejvíc hlasů ze všech, po boku Naderiho, který za ním skončil jen v těsném závěsu (472 vs 470). Na křídlech by jim pak měli sekundovat Ambros a navrátilec po trestu Šulc.

Jak se nakonec Denia rozhodne? A jak Češi zápas zvládnou?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Kazachstán vs. Faerské ostrovyFotbal - Skupina 3 - 6. 10. 2026:Kazachstán vs. Faerské ostrovy //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.35
  • 2.70
  • 3.90
Portugalsko vs. ČeskoFotbal - Skupina B - 6. 10. 2026:Portugalsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
6. 10. 18:30
  • 1.36
  • 4.87
  • 8.08
Andorra vs. SlovenskoFotbal - - 6. 10. 2026:Andorra vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
6. 10. 19:00
  • 9.14
  • 5.72
  • 1.28
Anglie vs. ČeskoFotbal - Skupina 3 - 6. 10. 2026:Anglie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
6. 10. 20:45
  • 1.11
  • 10.60
  • 24.40
Chorvatsko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 6. 10. 2026:Chorvatsko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
6. 10. 20:45
  • 10.20
  • 6.34
  • 1.26
Estonsko vs. IslandFotbal - Skupina 4 - 6. 10. 2026:Estonsko vs. Island //www.idnes.cz/sport
6. 10. 20:45
  • 5.83
  • 3.98
  • 1.61
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.

Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson před utkáním s Izraelem.

Spor se táhne už od rozlosování skupin fotbalové Ligy národů. Irsko proti Izraeli? Politická rozbuška. I proto UEFA rozhodla, že se obě vzájemná utkání odehrají na neutrálním hřišti. Jenže k rozepřím...

Krejčí nadával, Denia se divil. Ale experti se shodli: Druhý český gól správně neplatil

Český obránce Ladislav Krejčí vidí v utkání proti Španělsku druhou žlutou kartu.

Španěl Raya, nejlepší gólman Premier League, na brankové čáře upustil balon a dobíhající útočník Ryan Naderi při svém debutu v české reprezentaci z kroku dorážel do sítě. Vyrovnáno? Opravdu?! Nakonec...

Ať ve Wembley chytá Horníček! Čtenáři chtějí v základu i Kričfalušiho s Naderim

Český gólman Lukáš Horníček plachtí vzduchem.

Brankářskou otázku by v zápase s Anglií vyřešili nasazením Lukáše Horníčka, v obraně pak chtějí vidět nováčka Ondřeje Kričfalušiho. A co zbytek týmu? Podívejte se, jakou sestavu doporučili trenérovi...

6. října 2026  15:48

Jak šel čas s Messim. Končil už před 10 lety, zkusil melír a dostal Argentinu na vrchol

Lionel Messi slaví se Sergiem Agüerem na mistrovství světa hráčů do dvaceti let.

Jedna velká fotbalová éra končí. Lionel Messi se loučí s argentinskou reprezentací. Svůj poslední zápas odehraje v noci na středu proti Beninu a uzavře více než dvě desetiletí dlouhou kapitolu. Od...

6. října 2026  14:15

Tohle je fotbal, který milujeme, zářil Zidane po obratu. Mrzí ho, že sraz končí

Francouzský trenér Zinédine Zidane během zápasu s Belgií.

Kdybyste někdy přemýšleli, jak vypadá perfektní střídání, můžete si pustit třeba zápas Francie proti Belgii (4:1). Ten totiž čtyřmi góly v poslední čtvrthodině otočili a rozhodli právě náhradníci....

6. října 2026  11:05

Anglie – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů, statistiky, kurzy, informace

Adam Hložek střílí přes obránce Anglie Guéhiho.

České fotbalisty čeká čtvrtý zápas pod vedením Santiho Denii a druhé venkovní vystoupení v novém ročníku Ligy národů. Po třech porážkách se představí ve Wembley proti Anglii, které před týdnem v...

6. října 2026  10:03

Coufal: Skóre 7:0? Myslel jsem, že je to chyba. Anglii mám jako druhý domov

Kapitán Vladimír Coufal v emocích při zápase Ligy národů s Chorvatskem.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Bolavé koleno už ho nelimituje, nebo aspoň ne tak, aby nemohl nastoupit. Při tréninku byste nepoznali nic: kmital v bagu, sprintoval, v ničem si neulevil. Takže? Bude Vladimír Coufal, obránce...

6. října 2026  8:59

Viktoria na dosah! Plzeň spustila mobilní aplikaci, součástí jsou i odměny za mise

Plzeňský trenér Radoslav Kováč během utkání proti St. Gilloise v Evropské lize.

Symbolicky v čase 19:11, s odkazem na rok založení klubu, v pondělí večer fotbalová Viktoria Plzeň spustila novou mobilní aplikaci. Její motto zní: Viktoria na dosah, fanouškům nabízí po stažení...

6. října 2026  8:23

Harušťák po hollywoodském comebacku: Slza ukápla. Pocity jsou to nádherné

Děkovčka fotbalistů Teplic po přípravě s Drážďany, druhý zleva Jaroslav...

Příběh o zdlouhavém zranění fotbalového obránce Jaroslava Harušťáka má snad šťastný konec. Na domácích Stínadlech nastoupil k přípravnému zápasu po roce a půl a hned pomohl Teplicím gólem k výhře nad...

6. října 2026  8:02

Angličan buduje v Česku tým od nuly: kouč z Premier League, nábor přes LinkedIn

Premium
Daz Moss, majitel a zakladatel Prague Raptors FC.

Začalo to úplně nevinně. Během obyčejného odpoledne na návštěvě u babičky. Na stole pár dobrůtek, v televizi fotbal. Pětiletého Lukase Mosse nemohlo napadnout, že rodičům změní život, když se...

6. října 2026

Zidane měl šťastnou ruku. Náhradníci zařídili Francii triumf 4:1 nad Belgií

Francouzský gólman Guillaume Restes se chystá k zákroku proti Belgii.

Francouzští fotbalisté zvítězili v Lize národů v Saint-Denis nad Belgií 4:1, přestože ještě čtvrthodiny před koncem prohrávali. Po čtyřech kolech vedou skupinu A1 o tři body před Itálií, která v...

5. října 2026  23:21

Denia o chvále: Zapomeňte na Španělsko, hrajeme jako Češi. Souček? Čekáme na něj

Santi Denia, kouč fotbalové reprezentace

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Že by už po pár týdnech zvládl základy češtiny? Skoro to tak vypadalo. Když Santi Denia, kouč fotbalové reprezentace, odpovídal v tiskovém sále uvnitř stadionu Wembley na otázky novinářů, některé si...

5. října 2026  21:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pijete, až řeknu! Paličák, který se rozhádal s Ronaldem, se nebojí postavit nikomu

Trenér Portugalců Jorge Jesus po vítězném utkání Ligy národů nad Dány.

Když se v červenci doma ujal národního týmu, sebejistě Jorge Jesus prohlašoval: „Nebojím se komukoli postavit.“ Málokdo v Portugalsku tušil, jaký rozměr jeho slova za pár měsíců naberou....

5. října 2026  20:35

Viděli jste, jak potrápili Španěly? Anglický kouč Tuchel měl pro Čechy jen slova chvály

Trenér anglických fotbalistů Thomas Tuchel na tiskovce před duelem Ligy národů...

Před zápasem proti českým fotbalistům mírnil anglický trenér Thomas Tuchel nadšení. „Nemyslete si, že i podobný výkon jako v Chorvatsku nutně musí znamenat výsledek šest nebo osm nula. To bychom měli...

5. října 2026  16:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.