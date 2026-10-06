Češi odehrají čtvrtý zápas Ligy národů ve slavném Wembley od 20.45. Je to zároveň poslední zápas tohoto srazu, další je na programu v listopadu.
Deniovi se po víkendovém utkání se Španělskem (1:3) rozpadla stoperská dvojice Chaloupek a Krejčí. První jmenovaný se zranil, druhý byl vyloučen. Místo nich by čtenáři vsadili na Hranáče s Kričfalušim (419 a 414 hlasů), který přitom dosud neodehrál ani minutu. Třetí skončil Vitík, jenž zaostal zhruba o dvě stovky hlasů.
ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali
Na levém kraji obrany pak anketu opanoval rozjetý Sláma, napravo zase nejvíc hlasů získal Coufal, jehož start je ovšem nejistý.
„Zlepšuje se to. Chtěl jsem hrát už ve Španělsku, ale nechtěli jsme jít do rizika. Dostal jsem injekci do kolene, plazmu, dvakrát už jsem trénoval. Teď záleží na tom, jak se trenér rozhodne,“ říkal pravý bek před utkáním.
Celkem jednoznačné byly výsledky i na zbylých pozicích.
Mezi brankáři dominoval Horníček (357), jenž nasbíral víc než dvakrát tolik hlasů co jeho konkurenti Kovář s Kinským dohromady (53 a 111).
Sestava čtenářů na venkovní zápas s Anglií
Dle celkového počtu hlasů, formace 4-2-3-1/4-4-2
Horníček - Coufal, Hranáč, Kričfaluši, Sláma - Sadílek, Král - Ambros, Hložek, Šulc, Naderi
V záloze pak čtenáři chtějí vidět dvojici Sadílek a Král. Sadílek hrál zatím dvakrát v základu po boku Červa, Král nastoupil od začátku o víkendu po boku Macka. Ten mimochodem skončil v anketě mezi středopolaři třetí.
A útok?
Přáním čtenářů je vidět od začátku Hložka, jenž dostal vůbec nejvíc hlasů ze všech, po boku Naderiho, který za ním skončil jen v těsném závěsu (472 vs 470). Na křídlech by jim pak měli sekundovat Ambros a navrátilec po trestu Šulc.
Jak se nakonec Denia rozhodne? A jak Češi zápas zvládnou?