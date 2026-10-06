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ONLINE: Anglie - Česko, sedm změn, vrací se Coufal i Šulc, hrají Vitík, Král i Naderi

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Sledujeme online   19:33

Pohled na tribuny stadionu Wembley v Londýně před zápasem Ligy národů mezi Anglií a Českem. | foto: Reuters

Čeští fotbalisté hrají čtvrtý zápas elitní skupiny Ligy národů. Jejich soupeřem je opět Anglie, zápas v londýnském Wembley má výkop ve 20.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Češi zatím v Lize národů A třikrát prohráli, naposledy o víkendu 1:3 s mistry světa Španěly. Teď je čeká poslední zápas tohoto srazu, zbylé dva jsou na programu v listopadu.

Proti Anglii zvolil trenér Santi Denia následující sestavu: Horníček - Coufal, Vitík, Hranáč, Sláma - Král, Sadílek, Šulc - Ambros, Naderi, Lingr.

Horníček tak ze tří brankářů dostává druhou příležitost, poprvé v základní sestavě jsou Vitík a Naderi. Proti zápasu ve Španělsku je tam nově Coufal, jenž dvakrát nehrál kvůli zranění, Hranáč, Sadílek a Šulc, který se vrací po trestu.

Nahradili Kinského, potrestaného Krejčího, zraněného Chaloupka, dále pak Sáčka, Macka, Hložka a Radostu, kteří jsou na lavici.

Jediný Sláma tak dostává šanci v základní sestavě i počtvrté, naopak Kričfaluši ještě nemá ani minutu.

S Anglií se Češi utkali už minulý týden. V pražském Edenu prohráli 0:2 i kvůli tomu, že hráli od 25. minuty bez vyloučeného Šulce. I v deseti se však prezentovali sympatický výkonem.

Když se Češi ve Wembley představili naposledy, v červnu 2021 na Euru v rámci skupinové fáze s domácím výběrem prohráli 0:1. O dva roky dřív v březnu tam ale od Anglie pro změnu schytali debakl 0:5.

Denia o chvále: Zapomeňte na Španělsko, hrajeme jako Češi. Souček? Čekáme na něj

Podobně jasně zvládla Anglie svůj minulý zápas – v sobotu v Chorvatsku zvítězila dokonce 7:0.

Jak dopadne zápas s Českem? Sledujte v online reportáži.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 3 6. 10. 2026 20:45
Anglie Anglie : Česko Česko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pickford – Alexander-Arnold, Quansah, Guéhi, Hall – Anderson, Bellingham, Lewis-Skelly – Rogers, Kane (C), Eze.
Sestavy:
Horníček – Coufal (C), Vitík, Hranáč, Sláma – Král, Šulc, Sadílek – Ambros, Naderi, Lingr.
Náhradníci:
Trafford, Steele – Saka, Gordon, Chalobah, Ngumoha, Branthwaite, Garner, Calvert-Lewin, Gibbs-White.
Náhradníci:
Kovář, Kinský – Kričfaluši, Zmrzlý, Vašulín, Hložek, Sejk, Šubert, Bucha, Radosta, Macek, Sáček.

Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig (NED)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Portugalsko vs. ČeskoFotbal - Skupina B - 6. 10. 2026:Portugalsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 130.00
  • 400.00
Andorra vs. SlovenskoFotbal - - 6. 10. 2026:Andorra vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 40.00
  • 8.50
  • 1.06
Anglie vs. ČeskoFotbal - Skupina 3 - 6. 10. 2026:Anglie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
6. 10. 20:45
  • 1.12
  • 10.00
  • 22.60
Chorvatsko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 6. 10. 2026:Chorvatsko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
6. 10. 20:45
  • 9.82
  • 6.19
  • 1.27
Estonsko vs. IslandFotbal - Skupina 4 - 6. 10. 2026:Estonsko vs. Island //www.idnes.cz/sport
6. 10. 20:45
  • 6.01
  • 4.02
  • 1.59
Lucembursko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 6. 10. 2026:Lucembursko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
6. 10. 20:45
  • 2.45
  • 2.86
  • 3.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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Sledujeme online
Pohled na tribuny stadionu Wembley v Londýně před zápasem Ligy národů mezi...

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