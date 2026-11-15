ONLINE: Chorvatsko - Česko, šest změn i překvapení. V základu Hopi a Kabongo

Proti čtvrtečnínu duelu v Praze se Španělskem (0:2) udělal kouč Santi Denia šest změn v sestavě. Chytá Kinský, v obraně jsou Vlček se Slámou, v záloze Sadílek a v útoku Hopi s Kabongem.
Česko nastupuje v sestavě: Kinský – Coufal, Zima, Vlček, Sláma – Červ, Král, Sadílek – Hopi, Hložek, Kabongo.
Na lavici zůstali Kovář, Ambros, Naderi a David Jurásek, Krejčí má trest, Provod onemocněl.
Češi jsou po pěti odehraných zápasech bez bodu poslední, proti Chorvatsku jim však díky lepšímu skóre stačí jakákoliv výhra, aby svého soupeře přeskočili v tabulce a vyhnuli se přímému sestupu z elitní úrovně.
Do play off o záchranu mohou teoreticky jít i po remíze, či dokonce bez bodu, musely by se jim však sejít další výsledky.
S Chorvatskem v září národní tým letošní Ligu národů i celou Deniovu éru odstartoval, když v Edenu prohrál 1:2.
Na Osijek však nemá dobré vzpomínky, loni v červnu tam totiž v rámci kvalifikace o mistrovství světa schytal debakl 1:5. Češi mimochodem Chorvaty nikdy v historii neporazili. Tohle je už osmý vzájemný zápas.
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Chorvaté si nicméně na podzim také nevedli kdovíjak dobře. Po těsné výhře nad Českem čtyřikrát prohráli, jednou z toho navíc byl debakl 0:7 s Anglií. Právě kvůli tomu mají horší skóre.
Jak klíčové utkání dopadne?
Livaković – Stanišić, Vušković, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić (C), Kovačić – Baturina, P. Sučić, Perišić – Beljo.
Kinský – Coufal (C), Vlček, Zima, Sláma – Král, Červ – Hopi, Sadílek, Kabongo – Hložek.
Kotarski, Pandur – Budimir, Galešić, Hrgović, Majer, Matanović, Mišić, Marco Pašalić, Mario Pašalić, Smolčić, Šotiček.
Horníček, Kovář – Ambros, Daněk, Gabriel, Jurásek, Jurásek, Kozel, Naderi, Prebsl, Souček.
Rozhodčí: Godinho – Martins, Freire (POR)Přejít na online reportáž