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ONLINE: Chorvatsko - Česko, šest změn i překvapení. V základu Hopi a Kabongo

Dominik Duffek
Sledujeme online   19:35aktualizováno  19:36
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Český obránce Vladimír Coufal v souboji s Ante Budimirem z Chorvatska | foto: AP

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Čeští fotbalisté hrají závěrečný zápas skupinové fáze letošní Ligy národů. V Osijeku proti Chorvatsku potřebují vyhrát, aby v tabulce skončili třetí. Utkání má výkop ve 20.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Proti čtvrtečnínu duelu v Praze se Španělskem (0:2) udělal kouč Santi Denia šest změn v sestavě. Chytá Kinský, v obraně jsou Vlček se Slámou, v záloze Sadílek a v útoku Hopi s Kabongem.

Česko nastupuje v sestavě: Kinský – Coufal, Zima, Vlček, Sláma – Červ, Král, Sadílek – Hopi, Hložek, Kabongo.

Na lavici zůstali Kovář, Ambros, Naderi a David Jurásek, Krejčí má trest, Provod onemocněl.

Češi jsou po pěti odehraných zápasech bez bodu poslední, proti Chorvatsku jim však díky lepšímu skóre stačí jakákoliv výhra, aby svého soupeře přeskočili v tabulce a vyhnuli se přímému sestupu z elitní úrovně.

Do play off o záchranu mohou teoreticky jít i po remíze, či dokonce bez bodu, musely by se jim však sejít další výsledky.

S Chorvatskem v září národní tým letošní Ligu národů i celou Deniovu éru odstartoval, když v Edenu prohrál 1:2.

Na Osijek však nemá dobré vzpomínky, loni v červnu tam totiž v rámci kvalifikace o mistrovství světa schytal debakl 1:5. Češi mimochodem Chorvaty nikdy v historii neporazili. Tohle je už osmý vzájemný zápas.

„Záhřebák“, kterého v Osijeku nechtějí. Jak si legendární Šuker znepřátelil Chorvaty

Chorvaté si nicméně na podzim také nevedli kdovíjak dobře. Po těsné výhře nad Českem čtyřikrát prohráli, jednou z toho navíc byl debakl 0:7 s Anglií. Právě kvůli tomu mají horší skóre.

Jak klíčové utkání dopadne?

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 3 15. 11. 2026 20:45
Chorvatsko Chorvatsko : Česko Česko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Livaković – Stanišić, Vušković, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić (C), Kovačić – Baturina, P. Sučić, Perišić – Beljo.
Sestavy:
Kinský – Coufal (C), Vlček, Zima, Sláma – Král, Červ – Hopi, Sadílek, Kabongo – Hložek.
Náhradníci:
Kotarski, Pandur – Budimir, Galešić, Hrgović, Majer, Matanović, Mišić, Marco Pašalić, Mario Pašalić, Smolčić, Šotiček.
Náhradníci:
Horníček, Kovář – Ambros, Daněk, Gabriel, Jurásek, Jurásek, Kozel, Naderi, Prebsl, Souček.

Rozhodčí: Godinho – Martins, Freire (POR)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Bělorusko vs. AlbánieFotbal - Skupina 1 - 15. 11. 2026:Bělorusko vs. Albánie //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 600.00
  • 250.00
  • -
Finsko vs. San MarinoFotbal - Skupina 1 - 15. 11. 2026:Finsko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
Živě7:2
  • -
  • 600.00
  • 600.00
Chorvatsko vs. ČeskoFotbal - Skupina 3 - 15. 11. 2026:Chorvatsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
15. 11. 20:45
  • 1.42
  • 4.83
  • 8.19
Belgie vs. ItálieFotbal - Skupina 1 - 15. 11. 2026:Belgie vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
15. 11. 20:45
  • 2.28
  • 3.81
  • 3.07
Francie vs. TureckoFotbal - Skupina 1 - 15. 11. 2026:Francie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
15. 11. 20:45
  • 1.17
  • 8.15
  • 15.20
Španělsko vs. AnglieFotbal - Skupina 3 - 15. 11. 2026:Španělsko vs. Anglie //www.idnes.cz/sport
15. 11. 20:45
  • 2.02
  • 4.02
  • 3.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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