ONLINE: Česko - Španělsko 0:0, v bráně Kovář, v útoku Naderi. Hrají i Král s Červem

Češi zatím pod novým trenérem Santi Deniou čtyřikrát prohráli a jsou ve skupině poslední, pořád však mají šanci na účast v baráži o udržení.
Denia proti Španělsku zvolil následující sestavu: Kovář – Coufal, Zima, Krejčí, Jurásek – Červ, Ambros, Král – Hložek, Naderi, Provod.
Soupeř nasazuje například obránce Cubarsího či Huijsena. V útoku hraje Ferrán Torres a pod ním Fermín.
Se Španělskem hráli Češi už v říjnu a prohráli 1:3, byť favorita v závěru dostali pod tlak a nebyli daleko od vyrovnání.
Doma proti němu nastoupili naposledy v červnu 2022 a remizovali 2:2 – dvakrát vedli, ale soupeř pokaždé srovnal, přičemž bod favoritovi zařídil Martínez až v samotném závěru.
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Ač je pro Deniovy svěřence z hlediska boje o třetí místo ve skupině důležitý zejména nedělní zápas proti Chorvatsku, hodil by se jim jakýkoliv bodový zisk. Platí totiž, že pokud Chorvaté uhrají proti Anglii víc bodů než Češi proti Španělsku, národní tým jistě spadne do nižší divize. V případě bodové shody pak rozhoduje skóre.
To Španělé jsou bezpečně první o tři body před Anglií a mají jistý postup do jarního čtvrtfinále.
Kovář – Coufal, Zima, Krejčí (C), Jurásek – Červ, Král – Ambros, Hložek, Provod – Naderi.
Simón (C) – Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – Zubimendi, Ruiz – Pino, López, Baena – Torres.
Horníček, Kinský – Chaloupek, Vlček, Gabriel, Hopi, Sláma, Šubert, Kabongo, Kozel, Daněk, Souček.
Raya, J. García – Pubill, Grimaldo, Merino, Muñoz, Ramón, Barrios, Roca, De Frutos, Pedri, Fernández.
Rozhodčí: Dabanović – Jovanović, Todorović (vš. MNE)Přejít na online reportáž