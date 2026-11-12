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ONLINE: Česko - Španělsko 0:0, v bráně Kovář, v útoku Naderi. Hrají i Král s Červem

Miloslav Novák
Sledujeme online   20:45
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Čeští fotbalisté se radují z gólu Jiřího Slámy. | foto: Reuters

Čeští fotbalisté hrají pátý zápas v letošním ročníku elitní Ligy národů. Na pražské Letné hostí Španělsko, úřadující mistry světa i Evropy. Utkání má výkop ve 20.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Češi zatím pod novým trenérem Santi Deniou čtyřikrát prohráli a jsou ve skupině poslední, pořád však mají šanci na účast v baráži o udržení.

Denia proti Španělsku zvolil následující sestavu: Kovář – Coufal, Zima, Krejčí, Jurásek – Červ, Ambros, Král – Hložek, Naderi, Provod.

Soupeř nasazuje například obránce Cubarsího či Huijsena. V útoku hraje Ferrán Torres a pod ním Fermín.

Se Španělskem hráli Češi už v říjnu a prohráli 1:3, byť favorita v závěru dostali pod tlak a nebyli daleko od vyrovnání.

Doma proti němu nastoupili naposledy v červnu 2022 a remizovali 2:2 – dvakrát vedli, ale soupeř pokaždé srovnal, přičemž bod favoritovi zařídil Martínez až v samotném závěru.

Naderiho český svět: zelí u babičky, léto na táboře. Chválil Schicka a děkoval Mejdrovi

Ač je pro Deniovy svěřence z hlediska boje o třetí místo ve skupině důležitý zejména nedělní zápas proti Chorvatsku, hodil by se jim jakýkoliv bodový zisk. Platí totiž, že pokud Chorvaté uhrají proti Anglii víc bodů než Češi proti Španělsku, národní tým jistě spadne do nižší divize. V případě bodové shody pak rozhoduje skóre.

To Španělé jsou bezpečně první o tři body před Anglií a mají jistý postup do jarního čtvrtfinále.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 3 12. 11. 2026 20:45
zápas probíhá
Česko Česko : Španělsko Španělsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kovář – Coufal, Zima, Krejčí (C), Jurásek – Červ, Král – Ambros, Hložek, Provod – Naderi.
Sestavy:
Simón (C) – Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – Zubimendi, Ruiz – Pino, López, Baena – Torres.
Náhradníci:
Horníček, Kinský – Chaloupek, Vlček, Gabriel, Hopi, Sláma, Šubert, Kabongo, Kozel, Daněk, Souček.
Náhradníci:
Raya, J. García – Pubill, Grimaldo, Merino, Muñoz, Ramón, Barrios, Roca, De Frutos, Pedri, Fernández.

Rozhodčí: Dabanović – Jovanović, Todorović (vš. MNE)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Česko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Česko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 12.00
  • 6.20
  • 1.21
Itálie vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.20
  • 3.70
  • 1.80
Anglie vs. ChorvatskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Anglie vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • -
  • -
  • -
San Marino vs. BěloruskoFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:San Marino vs. Bělorusko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 35.00
  • 8.50
  • 1.09
Albánie vs. FinskoFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Albánie vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.00
  • 2.80
  • 4.40
Černá Hora vs. LotyšskoFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Černá Hora vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.26
  • 5.00
  • 12.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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