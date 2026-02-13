Ligu národů začnou fotbalisté dvakrát doma, pak hned do Španělska a Anglie

Nově se šest utkání na podzim odehraje jen v rámci dvou srazů, vedení světového fotbalu totiž zářijovou a říjnovou reprezentační přestávku sloučilo.
Čeští fotbalisté do pátého ročníku Ligy národů vstoupí dvěma domácími zápasy 26. září proti Chorvatsku a o tři dny později půjdou proti Anglii.
Pak hned odcestují ke dvěma duelům venku. Není to však poprvé, co během jedné reprezentační přestávky odehrají čtyři zápasy.
Program skupiny A3
sobota 26. září 20.45: Česko - Chorvatsko, Anglie - Španělsko
úterý 29. září 20.45: Česko - Anglie, Španělsko - Chorvatsko
sobota 3. října 18.00: Chorvatsko - Anglie, 20.45 Španělsko - Česko
úterý 6. října 20.45: Anglie - Česko, Chorvatsko - Španělsko
čtvrtek 12. listopadu 20.45: Česko - Španělsko, Anglie - Chorvatsko
neděle 15. listopadu 20.45: Chorvatsko - Česko, Španělsko - Anglie
Když elitní skupinu Ligy národů hráli Češi před čtyřmi lety, v červnu 2022 odehráli dva zápasy proti Španělsku, doma nastoupili proti Švýcarsku a k tomu ještě v Portugalsku.
Bylo to i proto, že mistrovství světa se tenkrát v Kataru uskutečnilo v listopadu a prosinci, takže na podzim ubyla jedna klasická reprezentační pauza.
Nyní však nastává nová doba.
A Češi ji otevřou vskutku atraktivními zápasy. Vždyť Španělé jsou úřadujícími mistry Evropy, Angličané poražení finalisté.
Český tým si postup do nejvyšší úrovně Ligy národů zajistil předloňským triumfem ve skupině B1. Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o postup na závěrečné turnaje. Pátý ročník bude částečně propojen s kvalifikací o mistrovství Evropy v roce 2028.
Atraktivní soupeři pro Čechy. V Lize národů narazí na Španělsko, Chorvatsko a Anglii
Co se týče samotné Ligy národů, v divizi A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four. To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B.