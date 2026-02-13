Ligu národů začnou fotbalisté dvakrát doma, pak hned do Španělska a Anglie

Nejdřív doma Chorvatsko, o tři dny později Anglie, pak hned do Španělska a do Anglie. Během jedenácti dnů na přelomu září a října čeští fotbalisté odehrají čtyři utkání proti elitním mužstvům. Skupinu Ligy národů zakončí v listopadu doma proti Španělsku a v Chorvatsku. Evropská fotbalová unie (UEFA) zveřejnila termíny zápasů den po čtvrtečním losu.

Český útočník Patrik Schick se snaží zbavit svých anglických strážců. | foto: AP

Nově se šest utkání na podzim odehraje jen v rámci dvou srazů, vedení světového fotbalu totiž zářijovou a říjnovou reprezentační přestávku sloučilo.

Čeští fotbalisté do pátého ročníku Ligy národů vstoupí dvěma domácími zápasy 26. září proti Chorvatsku a o tři dny později půjdou proti Anglii.

Pak hned odcestují ke dvěma duelům venku. Není to však poprvé, co během jedné reprezentační přestávky odehrají čtyři zápasy.

Program skupiny A3

sobota 26. září 20.45: Česko - Chorvatsko, Anglie - Španělsko

úterý 29. září 20.45: Česko - Anglie, Španělsko - Chorvatsko

sobota 3. října 18.00: Chorvatsko - Anglie, 20.45 Španělsko - Česko

úterý 6. října 20.45: Anglie - Česko, Chorvatsko - Španělsko

čtvrtek 12. listopadu 20.45: Česko - Španělsko, Anglie - Chorvatsko

neděle 15. listopadu 20.45: Chorvatsko - Česko, Španělsko - Anglie

Když elitní skupinu Ligy národů hráli Češi před čtyřmi lety, v červnu 2022 odehráli dva zápasy proti Španělsku, doma nastoupili proti Švýcarsku a k tomu ještě v Portugalsku.

Bylo to i proto, že mistrovství světa se tenkrát v Kataru uskutečnilo v listopadu a prosinci, takže na podzim ubyla jedna klasická reprezentační pauza.

Nyní však nastává nová doba.

A Češi ji otevřou vskutku atraktivními zápasy. Vždyť Španělé jsou úřadujícími mistry Evropy, Angličané poražení finalisté.

Český tým si postup do nejvyšší úrovně Ligy národů zajistil předloňským triumfem ve skupině B1. Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o postup na závěrečné turnaje. Pátý ročník bude částečně propojen s kvalifikací o mistrovství Evropy v roce 2028.

Atraktivní soupeři pro Čechy. V Lize národů narazí na Španělsko, Chorvatsko a Anglii

Co se týče samotné Ligy národů, v divizi A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four. To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
