Fotbalová Liga národů zahájí v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm čekají mimořádně atraktivní zápasy. V elitní lize A se střetne se Španělskem, Anglií a Chorvatskem. Podívejte se na program a výsledky českých fotbalistů, rozlosování do skupin, formát soutěže i další důležité informace.
Čeští fotbalisté před dvěma lety ovládli skupinu B a postoupili mezi šestnáct nejlepších týmů. A los skupiny A musel fanoušky potěšit. Národnímu týmu přihrál šest těžkých a zároveň velmi atraktivních utkání.
Pro španělského kouče Santiho Deniu, který české fotbalisty převzal po Miroslavu Koubkovi, to bude hodně ostrý test.
|Liga národů UEFA 2026/27
|Informace a termíny
|Počet týmů:
|54
|Počet lig:
|4
|Počet skupin:
|14
|Skupinová fáze
|24. září až 17. listopadu 2026
|Čtvrtfinále a play-off A/B a B/C – první zápasy
|25. až 27. března 2027
|Čtvrtfinále a play-off A/B a B/C – odvety
|28. až 30. března 2027
|Semifinále
|9. a 10. června 2027
|Zápas o třetí místo
|13. června 2027
|Finále
|13. června 2027
Program Česka v Lize národů 2026/27
Čeští fotbalisté vstoupí do Ligy národů domácím zápasem proti Chorvatsku v sobotu 26. září, se stejným soupeřem pak v neděli 15. listopadu skupinu uzavřou.
České zápasy ve skupině A3
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|sobota 26. září, 20:45
|Česko – Chorvatsko
|úterý 29. září, 20:45
|Česko – Anglie
|sobota 3. října, 20:45
|Španělsko – Česko
|úterý 6. října, 20:45
|Anglie – Česko
|čtvrtek 12. listopadu, 20:45
|Česko – Španělsko
|neděle 15. listopadu, 20:45
|Chorvatsko – Česko
Tabulka skupiny A3
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Česko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Chorvatsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Španělsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Anglie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Zápasy ve skupině A3
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|26.09., 20:45
|Anglie – Španělsko
|26.09., 20:45
|Česko – Chorvatsko
|29.09., 20:45
|Česko – Anglie
|29.09., 20:45
|Španělsko – Chorvatsko
|03.10., 18:00
|Chorvatsko – Anglie
|03.10., 20:45
|Španělsko – Česko
|06.10., 20:45
|Anglie – Česko
|06.10., 20:45
|Chorvatsko – Španělsko
|12.11., 20:45
|Anglie – Chorvatsko
|12.11., 20:45
|Česko – Španělsko
|15.11., 20:45
|Chorvatsko – Česko
|15.11., 20:45
|Španělsko – Anglie
Formát Ligy národů
Liga národů UEFA má čtyři výkonnostní ligy – A, B, C a D. Ligy A, B a C mají po 16 týmech, liga D šest, celkem tedy 54 evropských reprezentací. Jednotlivé ligy se dělí do skupin A1 až A4, B1 až B4 a C1 až C4, zatímco liga D má skupiny D1 a D2. V nich hrají týmy každý s každým doma i venku.
V Lize A postupují dva nejlepší týmy z každé skupiny do play off z něhož vzejde vítěz Ligy národů. Mezi ligami se také postupuje a sestupuje – vítězové skupin postupují přímo, poslední týmy sestupují a další celky čeká play-off o postup nebo udržení.
Skupiny v Lize národů 2026/27
Liga A:
|Skupina 1
|Skupina 2
|Skupina 3
|Skupina 4
|Francie
|Německo
|Španělsko
|Portugalsko
|Itálie
|Nizozemsko
|Chorvatsko
|Dánsko
|Belgie
|Srbsko
|Anglie
|Norsko
|Turecko
|Řecko
|ČESKO
|Wales
Liga B:
|Skupina 1
|Skupina 2
|Skupina 3
|Skupina 4
|Skotsko
|Maďarsko
|Izrael
|Polsko
|Švýcarsko
|Ukrajina
|Rakousko
|Bosna a Hercegovina
|Slovinsko
|Gruzie
|Irsko
|Rumunsko
|Severní Makedonie
|Severní Irsko
|Kosovo
|Švédsko
Liga C:
|Skupina 1
|Skupina 2
|Skupina 3
|Skupina 4
|Albánie
|Černá Hora
|Kazachstán
|Island
|Finsko
|Arménie
|Slovensko
|Bulharsko
|Bělorusko
|Kypr
|Faerské ostrovy
|Estonsko
|San Marino
|Lotyšsko
|Moldavsko
|Lucembursko
Liga D:
|Skupina 1
|Skupina 2
|Gibraltar
|Litva
|Malta
|Ázerbájdžán
|Andorra
|Lichtenštejnsko
Kde sledovat Ligu národů 2026/27?
- Přímé přenosy zápasů české reprezentace můžete sledovat na sportovním kanálu České televize ČT sport.
- Další vybraná utkání přinesou programy Sport 1 a Sport 2, které poskytují například Skylink, Telly nebo Oneplay.
Jak dopadl poslední ročník Ligy národů
Poslední ročník Ligy národů se hrál v sezoně 2024/25. Vítězem se stalo Portugalsko, které ve finále po penaltách porazilo Španělsko a získalo druhý titul v soutěži.
Česko hrálo v Lize B, kde s 11 body vyhrálo skupinu před Ukrajinou, Gruzií a Albánií. Díky prvnímu místu postoupilo přímo do Ligy A.
Vítězové Ligy národů
|Ročník
|Vítěz
|2018/2019
|Portugalsko
|2020/2021
|Francie
|2022/2023
|Španělsko
|2024/2025
|Portugalsko