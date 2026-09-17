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Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Autor:
  9:29

Ladislav Krejčí burcuje své spoluhráče během občerstvovací pauzy. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalová Liga národů zahájí v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm čekají mimořádně atraktivní zápasy. V elitní lize A se střetne se Španělskem, Anglií a Chorvatskem. Podívejte se na program a výsledky českých fotbalistů, rozlosování do skupin, formát soutěže i další důležité informace.

Čeští fotbalisté před dvěma lety ovládli skupinu B a postoupili mezi šestnáct nejlepších týmů. A los skupiny A musel fanoušky potěšit. Národnímu týmu přihrál šest těžkých a zároveň velmi atraktivních utkání.

Pro španělského kouče Santiho Deniu, který české fotbalisty převzal po Miroslavu Koubkovi, to bude hodně ostrý test.

Liga národů UEFA 2026/27Informace a termíny
Počet týmů:54
Počet lig:4
Počet skupin:14
Skupinová fáze24. září až 17. listopadu 2026
Čtvrtfinále a play-off A/B a B/C – první zápasy25. až 27. března 2027
Čtvrtfinále a play-off A/B a B/C – odvety28. až 30. března 2027
Semifinále9. a 10. června 2027
Zápas o třetí místo13. června 2027
Finále13. června 2027

Program Česka v Lize národů 2026/27

Čeští fotbalisté vstoupí do Ligy národů domácím zápasem proti Chorvatsku v sobotu 26. září, se stejným soupeřem pak v neděli 15. listopadu skupinu uzavřou.

České zápasy ve skupině A3
Datum a časZápasVýsledek
sobota 26. září, 20:45Česko – Chorvatsko
úterý 29. září, 20:45Česko – Anglie
sobota 3. října, 20:45Španělsko – Česko
úterý 6. října, 20:45Anglie – Česko
čtvrtek 12. listopadu, 20:45Česko – Španělsko
neděle 15. listopadu, 20:45Chorvatsko – Česko
Tabulka skupiny A3
PořadíTýmZVRPSkóreB
1.Česko00000:00
2.Chorvatsko00000:00
3.Španělsko00000:00
4.Anglie00000:00
Zápasy ve skupině A3
Datum a časZápasVýsledek
26.09., 20:45Anglie – Španělsko
26.09., 20:45Česko – Chorvatsko
29.09., 20:45Česko – Anglie
29.09., 20:45Španělsko – Chorvatsko
03.10., 18:00Chorvatsko – Anglie
03.10., 20:45Španělsko – Česko
06.10., 20:45Anglie – Česko
06.10., 20:45Chorvatsko – Španělsko
12.11., 20:45Anglie – Chorvatsko
12.11., 20:45Česko – Španělsko
15.11., 20:45Chorvatsko – Česko
15.11., 20:45Španělsko – Anglie

Formát Ligy národů

Liga národů UEFA má čtyři výkonnostní ligy – A, B, C a D. Ligy A, B a C mají po 16 týmech, liga D šest, celkem tedy 54 evropských reprezentací. Jednotlivé ligy se dělí do skupin A1 až A4, B1 až B4 a C1 až C4, zatímco liga D má skupiny D1 a D2. V nich hrají týmy každý s každým doma i venku.

V Lize A postupují dva nejlepší týmy z každé skupiny do play off z něhož vzejde vítěz Ligy národů. Mezi ligami se také postupuje a sestupuje – vítězové skupin postupují přímo, poslední týmy sestupují a další celky čeká play-off o postup nebo udržení.

Skupiny v Lize národů 2026/27

Liga A:
Skupina 1Skupina 2Skupina 3Skupina 4
FrancieNěmeckoŠpanělskoPortugalsko
ItálieNizozemskoChorvatskoDánsko
BelgieSrbskoAnglieNorsko
TureckoŘeckoČESKOWales
Liga B:
Skupina 1Skupina 2Skupina 3Skupina 4
SkotskoMaďarskoIzraelPolsko
ŠvýcarskoUkrajinaRakouskoBosna a Hercegovina
SlovinskoGruzieIrskoRumunsko
Severní MakedonieSeverní IrskoKosovoŠvédsko
Liga C:
Skupina 1Skupina 2Skupina 3Skupina 4
AlbánieČerná HoraKazachstánIsland
FinskoArménieSlovenskoBulharsko
BěloruskoKyprFaerské ostrovyEstonsko
San MarinoLotyšskoMoldavskoLucembursko
Liga D:
Skupina 1Skupina 2
GibraltarLitva
MaltaÁzerbájdžán
AndorraLichtenštejnsko

Kde sledovat Ligu národů 2026/27?

  • Přímé přenosy zápasů české reprezentace můžete sledovat na sportovním kanálu České televize ČT sport.
  • Další vybraná utkání přinesou programy Sport 1 a Sport 2, které poskytují například Skylink, Telly nebo Oneplay.

Jak dopadl poslední ročník Ligy národů

Poslední ročník Ligy národů se hrál v sezoně 2024/25. Vítězem se stalo Portugalsko, které ve finále po penaltách porazilo Španělsko a získalo druhý titul v soutěži.

Česko hrálo v Lize B, kde s 11 body vyhrálo skupinu před Ukrajinou, Gruzií a Albánií. Díky prvnímu místu postoupilo přímo do Ligy A.

Vítězové Ligy národů
RočníkVítěz
2018/2019Portugalsko
2020/2021Francie
2022/2023Španělsko
2024/2025Portugalsko
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
OFI Kréta vs. HoffenheimFotbal - 1. kolo - 17. 9. 2026:OFI Kréta vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
17. 9. 18:45
  • 7.44
  • 5.30
  • 1.38
Levski vs. RB SalcburkFotbal - 1. kolo - 17. 9. 2026:Levski vs. RB Salcburk //www.idnes.cz/sport
17. 9. 18:45
  • 3.18
  • 3.79
  • 2.15
Betis vs. GetafeFotbal - 6. kolo - 17. 9. 2026:Betis vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
17. 9. 19:00
  • 1.66
  • 3.82
  • 5.89
Plzeň vs. Saint-GilloiseFotbal - 1. kolo - 17. 9. 2026:Plzeň vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
17. 9. 21:00
  • 2.55
  • 3.54
  • 2.70
Real Sociedad vs. BournemouthFotbal - 1. kolo - 17. 9. 2026:Real Sociedad vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
17. 9. 21:00
  • 2.99
  • 3.72
  • 2.26
Lillestrom vs. TorreenseFotbal - 1. kolo - 17. 9. 2026:Lillestrom vs. Torreense //www.idnes.cz/sport
17. 9. 21:00
  • 1.63
  • 4.28
  • 5.08
Program a výsledky
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