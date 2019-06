VZPOMÍNKA: Johansson, architekt Ligy mistrů. A muž, jenž držel slovo

Při mítinku se nejprve půlhodinu a naprosto úmyslně mluvilo jen švýcarskou němčinou, aby Johansson nevěděl, o čem je řeč. Vždyť tomu jazyku ani rodilí Němci častokrát nerozumějí.

Když skončila první fáze, vzal si slovo dvoumetrový Švéd, postavil se doprostřed místnosti a vystřihl půlhodinový projev ve švédštině. Natruc, aby pánové věděli, s kým mají tu čest. I když měl v tu chvíli pozici outsidera, využil své přirozené autority a bojovné povahy, aby si vydupal svá práva.

To ještě zdaleka nebyl celosvětově známou postavou. Nebyl prvním mužem evropského fotbalu. A rozhodně ještě nepřemýšlel o tom, jak stvoří Ligu mistrů.

Minulý týden Johansson zemřel a sluší se poklonit jeho odkazu.

„Vždycky upřednostňoval faktická řešení před politikou. V tom byla jeho největší síla. Na co podal ruku, to platilo. Díky němu fotbal v Evropě vzkvétal,“ vzpomíná Petr Fousek, významný český funkcionář, který se s Johanssonem potkával třicet let.

Když obrovitého Švéda s hlubokýma modrýma očima a zlatým přívěskem na krku zvolili prezidentem Evropské fotbalové unie UEFA, kráčel fotbal správnou cestou. Alespoň ten v Evropě. Johansson měl jasnou vizi a odmítal politikaření. I proto zůstal ve funkci sedmnáct let, nejdéle ze všech. Dokonce se v červnu 1998 postavil Seppu Blatterovi ve volbách o křeslo světového prezidenta. Šel do bitvy, i když věděl, že na 99 procent prohraje, protože Blatterovy „diplomatické“ vztahy, úplatky a kupčení s hlasy měly navrch.

„Když se řekne Lennart Johansson, napadá mě jedno silné slovo: bojovník. Bojovník za správnou věc,“ přitaká Rudolf Řepka, bývalý generální sekretář českého svazu.

Fotbalisté i fanoušci uctili na stadionech bývalého šéfa UEFA Lennarta Johanssona, který 5. června 2019 zemřel.

Vybavíte si, jak to dopadlo s Blatterem? Za mafiánské chování a korupci, kterou šetří americká FBI, mu etická komise zakázala osm let pracovat ve fotbale. O moc lépe se nevedlo Michelu Platinimu, který se rozhodl, že půjde Blatterovi na ruku. Proti Johanssonovi kandidoval v roce 2007, o prsa vyhrál, stal se novým prezidentem UEFA, jenže korupční vlna ho spláchla taky.

Zatímco Johansson razil teorii, že v čele všech fotbalových komisí by měli stát prověření odborníci, teď jim šéfují členové výkonného výboru UEFA. Politika a peníze hrají ve fotbale stále zásadnější roli, což švédského vizionáře zneklidňovalo. Jako čestný prezident však mohl nanejvýš upozorňovat. A taky upozorňoval.

Byť ztrácel fyzickou svěžest a v posledních letech už ho vozili jen na invalidním vozíčku, mozek mu fungoval bezvadně. Až si kolegové mysleli, že je nesmrtelný. Byl to šok, když v devětaosmdesáti zemřel. „Fotbal je rázem o hodně chudší,“ řekl Fousek.

Johansson pomohl z administrativního orgánu zvaného UEFA vytvořit svébytný komerční projekt, který spravuje špičkové klubové i národní soutěže na starém kontinentu. Kancelářské sídlo přestěhoval z předměstí Bernu do kouzelného prostředí Ženevského jezera v Nyonu. Jediné, co by se mu asi dalo vytknout, bylo zaryté odmítání videa a dalších technologií, které fotbal čistí od chyb: „Fotbal je hra lidí, ne robotů.“

Na obra ze Stockholmu bychom měli vzpomínat jen v dobrém. Obzvlášť ve chvíli, kdy se hraje nejkrásnější fotbalová soutěž se svou působivou hymnou. To Johansson v roce 1992 zavelel: „Budiž Liga mistrů!“