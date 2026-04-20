Pod vedením osmdesátiletého Luceska tým nepostoupil na světový šampionát. Hagiho v pondělí představil rumunský svaz.
Jednašedesátiletý Hagi v roce 2001 začínal u reprezentace rodné země trenérskou kariéru. Vydržel jen pět měsíců, po čtyřech zápasech odstoupil s vysvětlením, že mu nedůvěřuje vedení svazu. Nyní s ním podepsal smlouvu na čtyři roky, tedy na dva kvalifikační cykly - pro Euro 2028 a mistrovství světa v roce 2030.
„Minule jsem byl mladý a netrpělivý, teď jsem mnohem zkušenější, jako trenér i jako člověk jsem hodně pokročil,“ řekl Hagi na tiskové konferenci.
Hold vzdal i Luceskovi. „Byl mým učitelem. Mužem, který mě inspiroval v mnoha věcech, které teď dělám. Nevím o nikom, kdo by měl větší odvahu než on,“ dodal jeden z nejlepších světových fotbalistů své generace.
V červnu Hagi načne další éru na lavičce národního týmu, čekají ho přípravné zápasy v Gruzii a doma v Bukurešti s Walesem. „Naším cílem bude vyhrát Ligu národů. A kvalifikovat se na mistrovství Evropy 2028,“ vyhlásil.
Coby hráč nastoupil Hagi v reprezentačním dresu ke 124 zápasům a s 35 góly je historicky nejlepším střelcem stejně jako Adrian Mutu. S hráčskou kariérou se Hagi rozloučil v roce 2001 v Galatasarayi Istanbul, hrál také za Constantu, Steauu Bukurešť, Real Madrid či Barcelonu. Kouče dělal naposledy do loňska ve Farulu Constanta a jako trenér získal v rumunské lize dva tituly.