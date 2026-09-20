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Krejčí kvůli zranění nenastoupil za Wolverhampton. Stihne Ligu národů?

Autor: ,
  15:24

Obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí během zápasu s Birminghamem. | foto: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Ladislav Krejčí nenastoupil kvůli zranění k závěrečnému utkání fotbalistů Wolverhamptonu před reprezentační pauzou v druhé anglické lize proti West Bromwichi. Podle neoficiálních informací ze sociálních sítí má kapitán národního týmu týden před startem Ligy národů potíže s lýtkem.

Sedmadvacetiletý obránce nastoupil naposledy ve středečním zápasu Ligového poháru na hřišti Evertonu.

Při porážce 0:1 odehrál první poločas. Po pozdním vstupu do sezony má zatím bývalý kapitán pražské Sparty na kontě tři starty. Wolverhampton zápas vyhrál 1:0 a v tabulce je čtvrtý.

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Krejčí podle očekávání nechybí v nominaci nového reprezentačního trenéra Santiho Denii na blížící se čtyři zápasy Ligy národů. Od března je kapitánem národního týmu po Tomáši Součkovi a s páskou na paži vedl tým i na neúspěšném mistrovství světa. Zda zůstane Krejčí kapitánem i nadále, Denia při nominaci nepotvrdil, chce to probrat s týmem.

Čeští fotbalisté rozehrají elitní divizi Ligy národů v sobotu 26. září proti Chorvatsku. Do 6. října se postupně střetnou ještě dvakrát s Anglií a jednou s mistry světa Španěly.

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