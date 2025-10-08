Vlk samotář a jeho svět. Krejčí o nastavení mysli a prvních týdnech v Anglii

Ladislav Krejčí během utkání s Evertonem. | foto: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Jiří Čihák
Několikrát si pomůže anglickým slůvkem challenge. Není divu, protože výzev prožívá český obránce Ladislav Krejčí po nedávném přestupu do Wolverhamptonu nepočítaně. Nejen těch fotbalových. „Největší strach jsem měl z řízení vlevo. Když jsem se ze začátku nechal vozit taxíkem, hlava mi nebrala, co se okolo mě děje,“ rozesměje se.

Po pěti týdnech se už za volantem na Ostrovech nebojí. A na hřišti tuplem ne. Rychle se prosadil do základní sestavy, získal týmovou sošku pro hráče měsíce září a nyní je zpátky v reprezentaci, takže vlka, symbol nového klubu, na jeho hrudi na pár dnů vystřídal lvíček.

Už ve čtvrtek pokračuje kvalifikace o mistrovství světa s Chorvatskem, o víkendu se letí na Faery. Prostě další a další výzvy. „Za poslední měsíc jsem se ještě nezastavil, ale nestěžuju si. Plno vjemů, zápasů, zařizování, zkušeností. Zkrátka fofr, který mě baví.“

A bude pokračovat, protože v Anglii si po nabitém podzimu neodfrknete ani o Vánocích, kdy Premier League nezastavuje. Jste připravený?
Věřte mi, že zrovna kvůli tomu jsem sám v sobě sváděl takový menší vnitřní boj. Pro mě byl vánoční čas kvůli rodině i přátelům v Brně vždycky svatý. Plno tradic, které tentokrát vynechám, což mě mrzí. Ale vím, pro co to dělám.

Cítil jsem, že udržet pozornost ve Španělsku, kde jste obklopený trochu jinou energií, občas může být těžké.

Ladislav Krejčí

