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S respektem k mistrům, jdeme vyhrát. Noví trenéři jsou pro nás oživením, říká Krejčí

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  17:07
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V dobré náladě odpovídal kapitán českých fotbalistů na tiskové konferenci před...

V dobré náladě odpovídal kapitán českých fotbalistů na tiskové konferenci před zápasem Ligy národů proti Španěsku. | foto: ČTK

Trenér českých fotbalistů Santi Denia, jeho asistent Pablo Amo (vlevo),...
Trenér českých fotbalistů Santi Denia během přípravy na duel Ligy národů proti...
Trenér českých fotbalistů Santi Denia odpovídá na tiskovce před zápasem proti...
Trénink českého týmu na začátku reprezentačního srazu.
6 fotografií
Před čtyřmi lety domácí souboj proti Španělsku (2:2) v Lize národů kvůli potížím s kolenem vynechal. Ten říjnový v Oviedu (1:3) kvůli vyloučení pro změnu nedohrál. Jak Ladislav Krejčí proti mistrům světa dopadne ve čtvrtek v domácí odvetě? „Je to pro nás neskutečná výzva, takové máme rádi. Postavíme se jim čelem a budeme se snažit vyhrát,“ prohlásil kapitán českých fotbalistů.

Národní mužstvo proti Španělsku a v Chorvatsku potřebuje už i výsledkově ukázat, že pod španělskými trenéry kráčí správní směrem.

Aby zase nezůstalo jen u pochval za snahu o „nečeský“ fotbal.

„Víme, že Španělsko je nejlepší na světě, což ukazuje v mnoha aspektech. My jsme zase v určité fázi vývoje a růstu. Jsme hrdí na to, že takové zápasy vůbec můžeme hrát,“ zdůraznil Krejčí.

Půjde to bez červené karty? Vedle vás ji viděl i Šulc v úvodu zářijového utkání proti Anglii.
Na karty si musíme dát pozor a já obzvlášť.

V červnu 2022 jste u remízy 2:2 nebyl, protože tři dny předtím v utkání proti Švýcarsku jste utrpěl zranění kolene. Probírali jste ten zápas nyní? Zjistili jste, že i proti Španělsku bodovat jde.
Pár z nás, co jsme tady, si to pamatuje. Vybavili jsme si góly, bavili jsme se o tom, ale hlavní je, abychom se soustředili na současnost.

A ta je jaká? Zatím čtyři zápasy, čtyři porážky.
Fotbal hrajeme, abychom vítězili. Výsledky jsou důležité vždycky. Ale zároveň si uvědomujeme, co znamená Liga národů a na co se připravujeme. A tím je kvalifikace na mistrovství Evropy a pak úspěch na Euru. Jsme v určité fázi, kdy je důležitá hra a jak se prezentujeme. Připravujeme se tak, abychom pak poráželi týmy v kvalifikaci a na Euru. Víme, co musíme zdokonalit, a byli bychom rádi, kdyby to šlo co nejrychleji. Ale tohle všechno neznamená, že proti Španělům nejdeme vyhrát. Jdeme. Chceme, abychom co nejčastěji opakovali situace, které nám v předchozích zápasech vycházely.

Praze sluší slunce. Kouč Denia líčil Španělům, jak hezky se mu v Česku žije

Čím a jak lze Španělsko porazit?
Těžko to definovat, jdeme naší cestou, kterou jsme si ukázali. V defenzivě i v ofenzivní části nám toho hodně vycházelo. Snažíme se, abychom každým zápasem byli lepší.

V září a říjnu trval sraz takřka tři týdny. Nyní jdete do zápasu po třech dnech. Co všechno jste stihli?
Každý den hodně sledujeme video. Času je málo, ale každý tým to má stejně. Snažíme se dělat maximum, abychom do sebe dostali co nejvíc informací a vyzkoušeli si to při tréninku.

Čím vás nejvíc obohatili a překvapili španělští trenéři?
Je to pro nás velké oživení ve vnímání fotbalu, řešení situací. Jiná metodika, jiný styl, jiná mentalita. Neskutečná zkušenost. Já jsem mohl španělskou cestu poznat v Gironě, ale i tak teď zažívám další nové věci. To mám na fotbale rád. Můžeme se hodně naučit, jak presovat, jak držet míč, jak kombinovat.

Trenér českých fotbalistů Santi Denia během přípravy na duel Ligy národů proti...

Vnímají to stejně i spoluhráči?
Za ně mluvit nemůžu, ale myslím si, že i pro ně je skvělý, že poznávají jiný styl hry, jak se v tréninku řeší situace. Můžou mít porovnání s klubem a může je to posunout o několik kroků dopředu. V reprezentaci se cítíme vážně skvěle, těšíme se na každý sraz, trénink, zápas.

Co pro Česko znamená hrát proti mistrům světa?
Velkou čest. Porovnávat se s těmi nejlepšími hráči na světě je nejvíc, co můžeme chtít. Chceme se ukázat a – se vším respektem k soupeři – chceme vyhrát.

Máte větší šanci, když kvůli zranění nedorazili Yamal, Rodri, Olmo, Oyarzabal? Nahrává to senzaci jako tenkrát před čtyřmi lety?
Jejich nominaci komentovat nechci, ale je jasné, že se něco změní, když stabilní hráči a opory nastoupit nemůžou.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Artis Brno vs. JablonecFotbal - Osmifinále - 11. 11. 2026:Artis Brno vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.60
  • 3.40
  • 1.95
Turecko vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Turecko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 3.89
  • 4.19
  • 1.83
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 2.47
  • 3.22
  • 3.03
Česko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Česko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 14.00
  • 7.33
  • 1.21
Itálie vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 3.90
  • 3.72
  • 1.99
Program a výsledky
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Výsledky

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