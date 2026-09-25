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Krejčí: Nepůjde to hned, ale naší nové cestě věříme. Pomohlo i jeho poselství?

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  14:50
Ladislav Krejčí na tréninku české reprezentace před duelem Ligy národů proti...

Ladislav Krejčí na tréninku české reprezentace před duelem Ligy národů proti Chorvatsku. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Michal Sadílek s ochranou maskou na tréninku české reprezentace před utkáním...
Ladislav Krejčí a Michal Sadílek na tréninku české reprezentace.
Trenér českých fotbalistů Santi Denia na tréninku před duelem Ligy národů proti...
Gólman Matěj Kovář na tréninku české reprezentace.
16 fotografií
Při otázce, jestli zůstává kapitánem národního mužstva, se Ladislav Krejčí otočil na vedle sedícího trenéra českých fotbalistů Santiho Deniu. „Nechal bych na něm, ať to řekne on,“ prohodil Krejčí. „Ano, Ladislav je kapitánem. Rozhodl jsem to já a všichni s tím souhlasili. Hráči, Pavel Nedvěd i lidi z vedení asociace,“ zdůraznil Denia.

Neznamená to však, že v sobotním utkání Ligy národů proti Chorvatsku nastoupí.

„Měl jsem menší zdravotní komplikace, vynechal jsem i poslední zápas v klubu. Jak jsem po pauze po mistrovství světa do toho skočil, tak došlo k přetížení. Ale už je to na dobré cestě, cítím se dobře,“ poznamenal stoper z druholigového Wolverhamptonu.

Národnímu mužstvu začíná nová éra. Jaký z nového trenéra máte dojem?
První pocity jsou skvělé. Uvědomujeme si, že ne všechno se dá změnit hned. Od prvního srazu, od prvního zápasu. Čeká nás dlouhá cesta, ale vidíme ji pozitivně.

Jak dlouhá?
Nejdřív dva roky do mistrovství Evropy, to je cíl. My se na ten proces těšíme. Není to na měsíc, na rok, ale je to na dlouhodobou koncepci. Věříme tomu, kam se asociace vydala. Věříme, že dostaneme prostor ukázat, co se po nás chce, abychom mohli jít cestou, kterou si přejeme.

Možná jste k tomu přispěl i vy tím, když jste v červnu po příletu z nepovedeného účinkování národní mužstva na mistrovství světa přečetl dlouhé prohlášení, ve kterém jste uvedl, co všechno se vám nelíbí.
Chápu, že je to téma. Řekl jsem to tak, jak jsem cítil. Jak jsme v tom žili. Měl jsem potřebu to sdělit. Chtěl jsem, aby si lidi udělali obraz kolem nás. Pak jsme to probrali s předsedou asociace i generálním manažerem.

Ladislav Krejčí a Michal Sadílek na tréninku české reprezentace.

A změnilo se něco? Padla vaše slova na úrodnou půdu?
Uvědomuju si, jak o tom lidi mluví se mnou, jak o tom mluví fanoušci. Chtěl jsem vyjádřit naše pocity. Rozhodně jsem nezamýšlel, že bych tím na někoho chtěl ukazovat a házet chyby. Moje vize byla, abychom v národním mužstvu všichni udělali to nejlepší pro úspěch. Kvůli tomu sem přece jezdíme. Nechci zodpovědnost házet na někoho jiného.

Mění se prostředí i podmínky k lepšímu?
Věřím, že v tom budeme pokračovat. Jak jsem říkal, nejde to hned, ale půjde to postupně. Máme srovnání s cizinou, víme, jak to funguje a kam bychom to mohli posunout.

Jak by národní mužstvo za dva roky mělo vypadat?
Mělo by mít svou tvář. Kdo se bude dívat, měl by poznat, jaké jsou naše principy, že chceme hrát aktivně.

Poslední příprava před Chorvatskem: Krejčí zůstává kapitánem, rozhodl to kouč

Na úvod nové éry vás však čekají velmi silní soupeři, po Chorvatsku dva zápasy s Anglií a jeden ve Španělsku. Nebylo by lepší na rozjezd něco snazšího?
Jak jsem říkal, musíme postupně získat návyky, naučit se systém. Ano, v týmu jsou změny, ale všichni kluci, kteří jsou tady, si ten dres zaslouží. Na nás je, abychom těm silným soupeřům čelili. Jako reprezentant chcete hrát proti Anglii, Španělsku. Doufám, že se lidi přijdou podívat i na nás.

Co uvidí?
Je jasné, že to nebudeme mít jednoduché. Ale proč bychom to lehké chtěli mít? Jsem hrdý, že můžeme takové zápasy hrát.

Česká fotbalová reprezentace se chystá na Ligu národů.

První utkání hrajete proti Chorvatsku. Před rokem jste s ním v kvalifikaci o postup na mistrovství světa remizovali 0:0. Bude to jiný zápas?
Mají nového trenéra, takže určitě se změny čekat dají. Platí, že většina hráčů je v týmu dlouho, jsou zvyklí na velké zápasy. My se soustředíme na sebe, na náš projev. Samozřejmě se poučíme z toho, jak proti nám loni hráli. Máme k nim velký respekt, ale počítáme s tím, že to zvládneme. Spoléháme se svůj styl a chceme je porazit.

Někteří vaši spoluhráči po mistrovství světa kariéru v reprezentaci ukončili, mezi nimi i Patrik Schick, nejlepší český fotbalisty posledních let. Probírali jste to spolu?
Řešili jsme to, v kontaktu jsme všichni. Co mi Patrik říkal, jak to popisoval, tak ho bohužel chápu, ale mrzí mě to. Nedokážu se vcítit to jeho pozice, co on všechno v reprezentaci zažil, abych se pak cítil jako on. Jestli své rozhodnutí jednou změní, je na něm. Teď se soustředíme na novou éru, bohužel bez něj.

To Chorvaté dál mohou spoléhat na Luku Modriče, jejich legendě už je jedenačtyřicet...
A pořád je neskutečný. Je radost ho sledovat v každém zápase. Pro nás i mladší hráče je ctí, že ho můžeme zase potkat. Doufám, že bude hrát co nejdéle.

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